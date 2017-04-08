Первый в России ПТС на подержанный автомобиль с отметкой «ЭРА-ГЛОНАСС» выдан в Приморье

Блокада импорта подержанных авто завершилась

Владивосток, суббота, 08 апреля , РИА Vladnews.

Временный порядок выпуска в обращение единичных транспортных средств, ввозимых в Россию, заработал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. 7 апреля во Владивостоке выдан первый паспорт технического средства на подержанный японский автомобиль. В особых отметках – номер УВЭОС – устройства вызова экстренных оперативных служб.

Блокада импорта подержанных авто в России продержалась 97 дней. Она закончилась вчера, 7 апреля, когда во Владивостоке был выдан первый ПТС на японскую иномарку, Nissan X-Trail 2010 года выпуска, где в особых отметках значится номер индивидуального устройства «ЭРА-ГЛОНАСС». Как ранее сообщало РИА VladNews, с первого января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Это требование фактически заблокировало импорт «пробежных» автомобилей во многих регионах страны, пока Правительством РФ не были приняты необходимые решения, чтобы исправить ситуацию.

Первым получателем стала компания «Автоброкер», по словам ее руководителя Романа Султанова, этого момента с нетерпением ждали тысячи приморцев.

«Мы ждали этого дня три месяца и семь дней. Все это время наши сотрудники сидели без работы и получали минимальную заработную плату, региональные бюджеты и таможенные службы недополучали налоги и другие платежи. Рады, что вопрос наконец решился, и сотни предприятий малого и среднего бизнеса по стране снова начнут работать. Временный порядок понятен и удобен, и мы благодарны Правительству РФ, руководству края, АО “ГЛОНАСС” и ответственным федеральным ведомствам за принятые решения. Приморье - самый автомобилизированный регион России, мы первыми попали под удар и стали флагманом в решении этой проблемы. Именно во Владивостоке был озвучен временный порядок оборудования подержанных иномарок системой “ЭРА-ГЛОНАСС”, и очень символично и закономерно, что именно здесь получен первый ПТС с номером устройства вызова экстренных оперативных служб», – подчеркнул Роман Султанов.

Отметим, на днях в Приморье пришла первая тысяча «тревожных кнопок», и началось заключение договоров с автовладельцами на установку систем вызова экстренных служб. Ожидается, что в ближайшее время в регион поступит еще одна партия устройств. С понедельника временный порядок действий при выпуске в обращение единичных транспортных средств, ввозимых на территорию России, озвученный АО «ГЛОНАСС» на встрече с автобизнесом во Владивостоке, начнет работать в полную силу.

На процедуре установки системы “ЭРА-ГЛОНАСС” побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.