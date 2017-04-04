На этой неделе в Приморье начнется установка системы ЭРА-ГЛОНАСС

АО «ГЛОНАСС» одобрило еще пять приморских компаний

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Установка системы ЭРА-ГЛОНАСС на автомобили приморцев начнется уже на этой неделе, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Как ранее сообщало агентство, в Приморье право устанавливать устройства вызова экстренных служб на подержанные иномарки получили ООО «Дальтест» и ИП Василец Светлана Сергеевна. Ранее, 23 марта, АО «ГЛОНАСС» заключило соглашение с «Сумотори-Автопорт», где было установлено первое тестовое устройство на подержанный японский автомобиль.

Временный порядок оформления поддержанный ТС уже известен: : владелец машины должен приобрести систему вызова экстренных служб, обязавшись установить ее на автомобиль. VIN номер, номер кузова и id устройства вносятся в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», затем с этим устройством автовладелец получает сертификат безопасности конструкции транспортного средства в специальной лаборатории и, пройдя все процедуры на таможне, получает ПТС. Далее он должен установить систему в сертифицированных АО «ГЛОНАСС» центрах и поставить машину на учет в ГИБДД.

Установка устройств с функцией вызова экстренных оперативных служб на подержанные транспортные средства в Приморье будет осуществляться по адресам:

– мастерские «Сумотори-Автопорт» – Артем, Тульская, 2 и Первая Рабочая, 91;

– ИП Василец – Владивосток, Баляева, 48А, строение 6;

– центры «Дальтест» – Адмирала Кузнецова, 80А, строение 1, Чкалова, 12А, а также в городе Корсаков Сахалинской области на Вокзальной, 38.