Политолог: Следует ждать отставок губернаторов

Петр Ханас прокомментировал протесты

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Директор Дальневосточного консалтингового центра, преподаватель Российской академии народного хозяйства при президенте РФ Петр Ханас на своей странице в Facebook высказался по поводу протестов, сообщает РИА VladNews.

"Если попытаться их идентифицировать, то это, скорее, точные протесты, - написал Петр. - Но протесты политические. Политические в том плане, что люди, участвующие в протестах, прежде всего, хотят иметь возможность участия в системе принятия решений. Дальнобойщики хотят быть услышанными, школьники и студенты хотят заявить о себе, поговорить с первым о своих проблемах (пусть и надуманных), ученые хотят зарплат, пенсионеры эффективных реформ, в регионах выступают против губернаторов, разнообразные городские протесты и т.д.

Соглашусь с тем, что множество этих протестов самих по себе не страшны для системы, но, соединяясь множество ручейков в одно течение/речку (сравнение Алексея Куртова) могут носить разрушительную силу. Хотя массовые протесты и их нарастание маловероятны".

"Но интересно не это. Интересно, чего ждать и что делать. Ждать следует увеличения количества точечных протестов, их регионализации и закукливания. Региональные протесты завязаны на губернаторах и отсутствии эффективных политических решений. Значит, следует ждать отставок губернатором. Ну, минимум, еще трех. Что делать? Дать возможность", - подытожил политолог.

Напомним, 26 марта во Владивостоке прошел митинг против коррупции под лозунгом «Он вам не Димон». Митинг против системы "Платон" состоялся 1 апреля, а 2 апреля на Привокзальной площади Владивостока прошел очередной митинг за отмену системы ЭРА–ГЛОНАСС.