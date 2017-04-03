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Фоторепортажи

Жители Приморья: Хватит залезать в наши карманы

ЭРА-ГЛОНАСС должна быть добровольным выбором в Приморье
Фото: Семен Апасов Фото: Семен Апасов
Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 2 апреля, в 13.00 на Привокзальной площади Владивостока прошел очередной митинг за отмену системы ЭРА–ГЛОНАСС, на котором собрались около 1000 жителей Приморского края, сообщает РИА VladNews.

Напомним, с 1 первого января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей. Теперь обязательным условием стала установка системы ЭРА-ГЛОНАСС. Чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур, но в Приморском крае пока нет такой возможности.

Но уже со стороны АО "ГЛОНАСС" заключены договора на установку системы экстренного реагирования с 11 компаниями Владивостока, но по факту устанавливать систему пока имеет возможность только одна компания. Примерная стоимость установки системы - 25 тысяч рублей.

В субботу, 1 апреля, состоялась встреча неравнодушных жителей Приморья с властями в администрации края. По словам участников встречи, ответом властей они не были удовлетворены.

На привокзальной площади Владивостока со словами "Мораторий", "Мы против ЭРА-ГЛОНАСС" участники высказали своё мнение по поводу обязательной установки данной системы.

"Все должны понимать, что установив эту кнопку, мы просто "дарим" деньги тем людям, поставив совершенно ненужный прибор в свои автомобили. И вот сейчас перед митингом мне показывали аналог этой кнопки, которая продается, наверно, китайского производства, но здесь он продается в рознице. Совершенно один в один. В розницу он стоит 11 тысяч рублей. Где-то в КНР он стоит 6-8 тысяч. На встрече прозвучало такое мнение от одного из выступавших о том, что должно быть не так, как сейчас вводят, а какие-то вначале пилотные проекты. Должна быть сначала выстроена структура под эту кнопку безопасности, а потом только после широкой дискуссии в обществе её примут. Но на данный момент общество не готово. Оно не хочет платить за бесполезный прибор, который будет установлен в машине",- рассказал Алексей, житель Владивостока.

По окончанию митинга участники составили резолюцию, где отметили, что они собираются уведомить власть о единогласном решении участников митинга ввести мораторий на введение системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на ввозимые автомобили б/у, пересекающие границу РФ до 2020 года. До того года, когда на все автомобили будет установлена системы быстрого реагирования. Также отменить установку "ЭРА-ГЛОНАСС" на бывшие в употреблении автомобили. 

Автор фоторепортажа: Семен Апасов, РИА VladNews

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