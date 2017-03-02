Политолог: У Пушкарева, в отличии от Миклушевского, с совестью все обстоит куда лучше

Петр Ханас порассуждал о моральных качествах губернатора Приморья

Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

Директор Дальневосточного консалтингового центра, преподаватель Российской академии народного хозяйства при президенте РФ Петр Ханас на своей странице в Facebook порассуждал о моральном облике губернатора Приморья Владимира Миклушевского, сообщает РИА VladNews.

"Сегодня мне позвонил журналист, приятная такая девушка по голосу, и спрашивает: «Скажите, а как себя чувствует губернатор Миклушевский?» Я, конечно, разозлился слегка, мол, я же не личный доктор губернатора. Ну и наехал на бедную девушку. А потом, когда отключился от «женского голоса», понял, что упустил шанс сказать что-то хорошее в адрес губернатора. Как может себя чувствовать человек, который уже сейчас публично заявляет о том, что он обязательно пойдет на выборы губернатора через два с лишним года. Конечно, Владимир Миклушевский полон сил и здоровью. Пусть и публично, пусть и с фальшь стартом, но готов. У нас даже Владимир Путин еще публично не готов, а Миклушевский уже на товьсь. Правильно пусть элиты боятся и знают, что он надолго. Конечно, моральное здоровье губернатора под вопросом. Спросите почему? Перечитайте Ницше. Там у него очень хорошо сказано про двойную совесть и мораль (моральное здоровье). Как говаривали древние философы совесть - одно из выражений нравственного самосознания личности. И если способность личности самостоятельно формулировать нравственные обязанности и реализовывать нравственный самоконтроль не работает, то и с моральным здоровьем не все благополучно. Конечно, губернатор у нас не с краской на руках (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить), поэтому мы его и любим. Ругаем, правда, часто. А как иначе? Так положено. Студентов перед экзаменами тоже ругают, чтоб хорошую оценку получили. Наш то, конечно не студент, да нам и удовлетворительно хватит, - пишет Петр.

- Думаю, что у Пушкарева, в отличии от Миклушевского с этим делом все обстоит куда лучше. У главы Владивостока Игоря Пушкарева, у того то точно с совестью все хорошо – деньги город в размере почти 1 млн. получил, зиму город прошел (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить), транспорт работает бесперебойно, дома отапливаются, вода есть, и даже очевидных оснований для удержания в камере вроде как нет. С совестью и душевным состоянием у Пушкарева куда лучше…..

Ну, в общем, я упустил шанс сказать что-то хорошее про губернатора. Хотя, может быть это и к лучшему. Может наконец-то удовлетворительно получит. Тьфу- тьфу, чтоб не сглазить.

P.S. Я бы рекомендовал эту девушку-журналиста взять в администрацию работать. Хороший человек, переживает за губернатора, интересуется. Сейчас такие нужны…. Опять же писать будет то, что нужно".

Напомним, глава Приморского края Владимир Миклушевский занял последнюю, 85 строчку в национальном рейтинге губернаторов, который составил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Хронологические рамки рейтинга охватывают январь и февраль 2017 года. При этом в аналогичном рейтинге за 2016 год Владимир Миклушевский был на 45 месте.

Ранее Петр Ханас прокомментировал РИА VladNews падение рейтинга губернатора: "Прогнозируемый результат. Слишком много негатива в политике и экономике края".