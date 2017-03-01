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Петр Ханас: Падение рейтинга Миклушевского - прогнозируемый результат

Слишком много негатива в политике и экономике Приморья, считает политолог
Фото: пресс-служба АПК Фото: пресс-служба АПК
Владивосток, среда, 01 марта , РИА Vladnews.

Директор Дальневосточного консалтингового центра, преподаватель Российской академии народного хозяйства при президенте РФ Петр Ханас прокомментировал РИА VladNews падение рейтинга губернатора Приморья. Напомним, глава Приморского края Владимир Миклушевский занял последнюю, 85 строчку в национальном рейтинге губернаторов, который составил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Хронологические рамки рейтинга охватывают январь и февраль 2017 года. При этом в аналогичном рейтинге за 2016 год Владимир Миклушевский был на 45 месте.

"А вы чего ждали? Прогнозируемый результат, - отметил Петр Ханас. - Слишком много негатива в политике и экономике края. На бытовом уровне в жизни простых жителей столицы и глубинки Приморья пока все складывается не лучшим образом. Это связано с общей депрессивностью региона. Резкого падения уровня жизни не произойдет, но и существенного улучшения ждать не стоит. Даже с учетом того, что в 2017 году появятся первые результаты на территориях опережающего развития. Но результаты будут локальными. Самым значительным должен стать запуск судостроительного кластера на базе Дальневосточного завода «Звезда». По основным направлениям экономики итоги окажутся гораздо слабее, несмотря на колоссальные старания полпреда президента в ДФО, вице-премьера Юрия Трутнева и его команды. Мне кажется, что перелом в социально-экономической жизни Владивостока и Приморья произойдет не скоро".

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