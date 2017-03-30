​Во Владивостоке прошла забастовка водителей фур

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке прошла забастовка водителей фур против системы "Платон"; изначально шоферы собирались оставаться на месте в течение суток, припарковав габаритные авто на обочине проспекта 100-летия Владивостоку, между остановками "Магнитогорская" и "Заря", сообщает корреспондент РИА VladNews.

На кабинах автомобилей водители написали крупными буквами фразы типа "Я против "Платона"!". Целью акции, подобные которой проходят сейчас по всей стране, стало привлечение внимания к проблеме системы "Платон".

Многие водители фур возмущены тем, что деньги за пользование дорогами будут переводиться через ООО-посредника и называют это "коррупционной схемой для воровства денег". Как объясняют те, кто обязан платить по системе "Платон", они не понимают, за что должны платить: раньше им обещали возможность ездить по удобным платным дорогам, которые помогут сократить расходы на горючее. Однако теперь об альтернативных трассах речи не идет - и грузоперевозчиков практически заставляют платить за давно построенные дороги, за которые все жители страны (в том числе и владельцы, и сотрудники компаний-перевозчиков) уже заплатили своими налогами.

Вместе с тем, есть у системы "Платон" и сторонники, которые уверены: владельцы фур, которые зарабатывают деньги на грузоперевозках (а в конечном итоге, на гражданах, оплачивающих все перевозимые товары - стоимость услуг перевозчиков включена в розничные цены), должны платить за разбитые дороги, так как именно большегрузы наносят асфальту больший ущерб, нежели поток легковушек.

Необходимо отметить, что Правительство РФ собирается серьезно повышать штрафы за неплатежи по системе "Платон".

Фото: VL.ru