Путин уволил главного гаишника России 11:36, 30 марта Путин уволил главного гаишника России
​Неизвестный сообщил о наличии взрывного устройства на одном из рынков Владивостока 11:18, 30 марта ​Неизвестный сообщил о наличии взрывного устройства на одном из рынков Владивостока
ГИБДД: Упавший на Золотом мосту во Владивостоке байкер не пострадал 11:05, 30 марта ГИБДД: Упавший на Золотом мосту во Владивостоке байкер не пострадал (Эксклюзив)
Новостная лента
Март, 30 четверг
12:16
Газета «Владивосток» и РИА VladNews нашли самую-самую! Эксклюзив
12:16
РИА VladNews ждет ваших новостей
12:15
Во Владивостоке оштрафованы три компании, нарушающие правила безопасности при перевозке пассажиров
12:00
Мужчина, сбивший 12-летнего велосипедиста насмерть в Приморье, отказался от медосвидетельствования Фото
11:47
Приморцы и система "Платон": мнения разделились
11:36
Путин уволил главного гаишника России
11:24
Подопечные благотворительного фонда «Сохрани жизнь» приняли участие в «Дне Добра»
11:18
​Неизвестный сообщил о наличии взрывного устройства на одном из рынков Владивостока
11:05
ГИБДД: Упавший на Золотом мосту во Владивостоке байкер не пострадал Эксклюзив
11:05
Во Владивостоке с начала марта этого года «черными лесорубами» вырублено и повреждено более 100 деревьев
10:52
В апреле к планете максимально близко подойдет огромная комета
10:39
Пропавший в 2016 году без вести приморец найден мертвым Фото
10:38
Приморье заплатит работодателям за поиск работников в других регионах
10:24
Прокуратура проверит свалки Приморья
10:15
За сутки на дорогах Приморья произошло более 60 ДТП
10:01
В Приморье зафиксировано 12 возгораний
09:49
Приморец может легко отделаться за кражу и сбыт советских медалей
09:37
В Приморье не пустили грузовик китайских овощей и фруктов
09:28
Игорь Пушкарев: Абсурд следственных действий в отношении меня и моего брата вышел на новый уровень Эксклюзив
09:15
Сегодня днем во Владивостоке пройдет проверка системы сигнализации о чрезвычайных ситуациях
09:02
Гороскоп на 30 марта
08:51
Небольшие осадки ожидаются утром во Владивостоке, 30 марта
08:05
Административные комиссии Владивостока выписывают штрафы за парковку на газонах
06:03
Центр современного искусства «Артэтаж» приглашает на выставку «Я пилигрим»
04:04
Во Владивостоке объявлен санитарный двухмесячник
02:08
Текущий отопительный сезон в приморской столице проходит в штатном режиме
00:37
Фестиваль образовательных инноваций стартовал во Владивостоке
Март, 29 среда
23:24
На Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7 балла
22:10
Видео-уроки «Полезности» научат танцевать любого Фото
21:13
Первые выходные апреля будут дождливыми
20:27
О битве за Москву рассказали владивостокским подросткам Фото
19:37
Жестокое обращение с детьми вызывает их ускоренное взросление, - ученые
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4106 (45) от 30 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Под прицелом – браконьеры
Видите клещей? А они есть
«Наношоколад» начинили капустой
Помоги детям Донбасса
Энергетики без приглашения по квартирам не ходят
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Приморцы и система "Платон": мнения разделились

​Во Владивостоке прошла забастовка водителей фур
Фото: shtrafyinfo.ru Фото: shtrafyinfo.ru
Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке прошла забастовка водителей фур против системы "Платон"; изначально шоферы собирались оставаться на месте в течение суток, припарковав габаритные авто на обочине проспекта 100-летия Владивостоку, между остановками "Магнитогорская" и "Заря", сообщает корреспондент РИА VladNews.

На кабинах автомобилей водители написали крупными буквами фразы типа "Я против "Платона"!". Целью акции, подобные которой проходят сейчас по всей стране, стало привлечение внимания к проблеме системы "Платон".

Многие водители фур возмущены тем, что деньги за пользование дорогами будут переводиться через ООО-посредника и называют это "коррупционной схемой для воровства денег". Как объясняют те, кто обязан платить по системе "Платон", они не понимают, за что должны платить: раньше им обещали возможность ездить по удобным платным дорогам, которые помогут сократить расходы на горючее. Однако теперь об альтернативных трассах речи не идет - и грузоперевозчиков практически заставляют платить за давно построенные дороги, за которые все жители страны (в том числе и владельцы, и сотрудники компаний-перевозчиков) уже заплатили своими налогами.

Вместе с тем, есть у системы "Платон" и сторонники, которые уверены: владельцы фур, которые зарабатывают деньги на грузоперевозках (а в конечном итоге, на гражданах, оплачивающих все перевозимые товары - стоимость услуг перевозчиков включена в розничные цены), должны платить за разбитые дороги, так как именно большегрузы наносят асфальту больший ущерб, нежели поток легковушек.

Необходимо отметить, что Правительство РФ собирается серьезно повышать штрафы за неплатежи по системе "Платон".

Фото: VL.ru

comments powered by Disqus
Похожие новости
Путин уволил главного гаишника России
11:36, 30 марта 2017 Путин уволил главного гаишника России

Грядет упразднение ведомства

Во Владивостоке с начала марта этого года «черными лесорубами» вырублено и повреждено более 100 деревьев
11:05, 30 марта 2017 Во Владивостоке с начала марта этого года «черными лесорубами» вырублено и повреждено более 100 деревьев

К нарушителям будут применены меры воздействия, предусмотренные законодательством

В апреле к планете максимально близко подойдет огромная комета
10:52, 30 марта 2017 В апреле к планете максимально близко подойдет огромная комета

Комета Туттля-Джакобини-Кресака была открыта учеными трижды

Приморье заплатит работодателям за поиск работников в других регионах
10:38, 30 марта 2017 Приморье заплатит работодателям за поиск работников в других регионах

По мнению политиков, к регионе не хватает специалистов

Сегодня днем во Владивостоке пройдет проверка системы сигнализации о чрезвычайных ситуациях
09:15, 30 марта 2017 Сегодня днем во Владивостоке пройдет проверка системы сигнализации о чрезвычайных ситуациях

С 11 до 12 часов дня

Гороскоп на 30 марта
09:02, 30 марта 2017 Гороскоп на 30 марта

Любые шаги в сторону разумного управления, сотрудничества, урегулирования и организации чего-либо дадут отличный результат

Небольшие осадки ожидаются утром во Владивостоке, 30 марта
08:51, 30 марта 2017 Небольшие осадки ожидаются утром во Владивостоке, 30 марта

Во Владивостоке переменная облачность, утром слабые осадки