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Общество

Приморская компания будет устанавливать устройства системы "ЭРА-ГЛОНАСС"

Сейчас в центре тестируются несколько образцов тревожных кнопок
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Приморская компания "Дальтест" уже заключает договор на право установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на иностранные машины, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Дилерское соглашение с «ЭРА-ГЛОНАСС» находится в стадии подписания.

Договоры на поставку сертифицированных кнопок уже имеется, дилерское соглашение на подписи, готовится персонал, который и будет устанавливать устройства. Принцип действия таков: после установки данные устройств будут передаваться в ГЛОНАСС, где им присвоят идентификационные номера. Стоит отметить, что у компании есть необходимый опыт для данной работы: у центра сертификации есть испытательная лаборатория, сеть станций техобслуживания по установке сигнализации. Сейчас в центре тестируются несколько образцов тревожных кнопок. Процесс установки планируется "обкатать"  до 15 марта.

Отметим, что министерству промышленности и торговли поручено решить проблему с установкой системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанных автомобилях. Руководитель компании "Дальтест" пообещал в ближайшее время наладить процесс производства и установки упрощенных устройств, которыми можно будет оснащать подержанные авто. Само устройство обещает быть недорогим. 

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что в Приморье таможня начала выдачу ПТС владельцам автомобилей, ввезенных после 1 января без установленной системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Для оформления ПТС владельцам необходимо предъявить заполненную таможенную декларацию и оплатить госпошлину. Из-за этого график работы ГИБДД изменился. 

С первого января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Для того чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур, но в Приморском крае пока такой возможности нет. 

Данный вопрос остро стоит для жителей Приморского края. Поэтому в воскресенье,19 января, в 13.00 на привокзальной площади Владивостока пройдет митинг по проблемам автомобилистов.

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