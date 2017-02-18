ГИБДД Приморья отменила выходные из-за выдачи ПТС

График работы

Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Регистрационные пункты МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморью буду работать в выходные, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГАИ Приморья.

Сегодня. 18 февраля, и завтра, 19 февраля, во всех регистрационных пунктах МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю изменен график работы.

Рабочие дни:

18 февраля (суббота)

19 февраля (воскресенье)

с 08:00-17:00, перерыв на обед с 12.00-13.00

Связано это с тем, что владивостокская таможня начала выдачу ПТС владельцам автомобилей, ввезенных после 1 января без установленной системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Для оформления ПТС владельцам необходимо предъявить заполненную таможенную декларацию и оплатить госпошлину.

Как ранее сообщало РИА VladNews, с первого января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Для того чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур, но в Приморском крае пока такой возможности нет.

Данный вопрос остро стоит для жителей Приморского края. Поэтому в воскресенье,19 января, в 13.00 на привокзальной площади Владивостока пройдет митинг по проблемам автомобилистов.