ГИБДД Приморья отменила выходные из-за выдачи ПТС

Регистрационные пункты МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморью буду работать в выходные, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГАИ Приморья.
Сегодня. 18 февраля, и завтра, 19 февраля, во всех регистрационных пунктах МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю изменен график работы.
Рабочие дни:
- 18 февраля (суббота)
- 19 февраля (воскресенье)
с 08:00-17:00, перерыв на обед с 12.00-13.00
Связано это с тем, что владивостокская таможня начала выдачу ПТС владельцам автомобилей, ввезенных после 1 января без установленной системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Для оформления ПТС владельцам необходимо предъявить заполненную таможенную декларацию и оплатить госпошлину.
Как ранее сообщало РИА VladNews, с первого января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Для того чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур, но в Приморском крае пока такой возможности нет.
Данный вопрос остро стоит для жителей Приморского края. Поэтому в воскресенье,19 января, в 13.00 на привокзальной площади Владивостока пройдет митинг по проблемам автомобилистов.