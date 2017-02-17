Таможня переходит на 12-часовой режим работы

Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

В Администрации Приморского края сообщили, что с сегодняшнего дня владельцы, чьи автомобили были задержаны на таможне ввиду введения нового регламента с 1 января 2017 года, получат паспорта транспортных средств на свои поддержанные автомобили. Таможня, при этом переходит на 12-часовой рабочий день, сообщает РИА VladNews.

В Администрации Приморского края также сообщили, что прием граждан будет осуществляться с 8.00 до 20.00. Для оформления ПТС владельцам необходимо предъявить заполненную таможенную декларацию и оплатить госпошлину. Прием ведется по адресам: Стрельникова, 14 и Березовая, 25а во Владивостоке.

Как ранее сообщало РИА VladNews, с первого января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Для того чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур, но в Приморском крае пока такой возможности нет.

Также глава края Владимир Миклушевский обращался к полпреду в ДФО Юрию Трутневу с предложением ввести временный мораторий на применение новых требований техрегламента, так как жители Приморья столкнулись с трудностями при ввозе поддержанных автомобилей из-за границы.

Данный вопрос остро стоит для жителей Приморского края. Поэтому в воскресенье,19 января, в 13.00 на привокзальной площади Владивостока пройдет митинг по проблемам автомобилистов.