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Общество

Система "Эра-ГЛОНАСС" - трудный вопрос для Приморья

Жители Владивосток готовы выйти на митинг
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 09 февраля , РИА Vladnews.

На сегодняшний день в Приморском крае остро стоит вопрос, связанный с нововведением о постановки на учет иностранных автомобилей, обязательным условием для которых стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Сотрудники таможенной службы сообщили, что порядок выдачи паспорта технического средства после оборудования автомобиля системой экстренного реагирования при авариях на данный момент отсутствует. Данный вопрос входит в компетенцию министерства Промышленности и торговли РФ, сообщает РИА VladNews.

"Сейчас на складах находятся около 400 автомобилей, которые либо оформлены таможенными органами, но по ним не получено свидетельство о безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС), или которые просто введены и ещё не задекларированы", - сообщил исполняющий обязанности начальника Владивостокской таможни Олег Ануфриев.

Сотрудники таможенной службы также рассказали, что новый регламент не действует на автомобили, у которых документы оформлены ещё в прошлом году. Поэтому с начала нового года в Приморье было выдано более 570 паспортов транспортных средств.

Напомним, с первого января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Для того чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур, но в Приморском крае пока такой возможности нет.

Сейчас жители Владивостока стараются своими собственными силами решить проблему ввоза б/у автомобилей на территорию Приморья. Так, 6 февраля они организовали собрание, где решили подключить юристов и тщательно изучить закон. Депутат Думы Владивостока Андрей Галицких в разговоре с корреспондентом РИА VladNews сообщил, что если со стороны власти не будет озвучено решение проблемы, то в середине февраля будет организован митинг по проблемам автолюбителей.

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