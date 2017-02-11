Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг

Жителей Владивостока волнует не только проблема системы "ЭРА-ГЛОНАСС"

Владивосток, суббота, 11 февраля , РИА Vladnews.

В воскресенье,19 февраля, в 13.00 на Привокзальной площади Владивостока состоится тематический митинг по проблемам автомобилистов. Участие в митинге может принять любой желающий, сообщает РИА VladNews.



Напомним, с первого января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Для того чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур, но в Приморском крае пока такой возможности нет.



Сейчас жители Владивостока стараются своими собственными силами решить проблему ввоза б/у автомобилей на территорию Приморья. Так, 6 февраля они организовали собрание, где решили подключить юристов и тщательно изучить закон. Депутат Думы Владивостока Андрей Галицких в разговоре с корреспондентом РИА VladNews сообщил, что если со стороны власти не будет озвучено решение проблемы, то в середине февраля будет организован митинг по проблемам автолюбителей.

Также на сайте CHANGE.ORG создана петиция Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву об отмене или отложении установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на ввозимые б/у автомобили из Японии. На сегодняшний день петицию подписали более 5000 человек.