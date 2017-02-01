Автомобилисты негодуют

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

С 1 января 2017 года все автомобили для получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС) должны быть оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Это нововведение уже доставило приморцам немало проблем. Корреспондент РИА VladNews выяснил, что думают приморские автолюбители по поводу вступления в силу требования об обязательном оснащении всех пассажирских и грузовых транспортных средств системами вызова экстренных оперативных служб.

Все новые модели транспортных средств, ввозимые на территорию Российской Федерации, теперь должны быть оборудованы системой экстренной связи.Очень многие пока с опаской относятся к "сомнительному" новшеству.

Жителей Дальнего Востока этот вопрос волнует больше всех, так как большинство автомобилей здесь - привезенные из Японии поддержанные иномарки. В стране-производителе установить ЭРА-ГЛОНАСС невозможно, а сертифицированных устройств и центров по их установке пока нет. Таким образом, почти половина из привезенных авто сейчас стоит на таможне в ожидании свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), где есть отметка о том, что машина оборудована системой, либо СБКТС должно было быть оформлено до 31 декабря 2016 года.

"Очередной "головняк". Скоро придумают брать деньги за проведение какой-нибудь проверки автомобиля. Очередное разорение населения", - прокомментировала жительница Приморья.

"Опять нетленное "черномырдинское": "Хотели как лучше, а получилось, как всегда". Почему бы не ввести поэтапную установку системы после точного определения, кто это будет делать, где, за сколько и за чей счет!?" - задал встречный вопрос приморец.

"Понятно, что национальная система позиционирования - штука отличная. Но зачем в нас надо впихивать ее в сухую!?" - негодуют приморцы.

Один из автолюбителей Приморья поделился своим мнением: "Я думаю, что проблема в лицензировании фирм на местах по установке системы. Должно быть, неплохие деньги на кону..."

Нашлись и те, кто с юмором относится к нововведению. Как говорится, "нет машины - нет проблем".

"Зачем нам ЭРА-ГЛОНАСС, если спустя 3 минуты после аварии в популярных соцсетях появляются фотографии с разных ракурсов?" - шутит приморец.

Так же автолюбители начали рассуждать на тему, какой связью будет оборудован автомобиль - спутниковой или посредством сим-карты. Если же выбор падет на второй вариант, то ЭРА-ГЛОНАСС по сути станет бесполезным оборудованием, так как во многих местах мобильная связь недоступна, а значит связь с автомобилем будет отсутствовать, словно система на нем и не устанавливалась. "Сотовый телефон не работает по спутниковым частотам. Здесь нужен принципиально другой аппарат" - рассказали специалисты.

"Обычный сотовый телефон технически не может выйти на оператора спутниковой связи. Только при помощи своего мобильного оператора. Я пользовался спутниковой связью на отдаленных горных перевалах Камчатки. Аппараты внешне немного похожи друг на друга, но не совместимы" - рассказывает приморец.