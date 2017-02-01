Приморцы не могут забрать свои автомобили с таможни

Больше всего проблема актуальна для жителей Дальнего Востока

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

С 1 января 2017 года в соответствии с изменением к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», вступает в силу требование об обязательном оснащении всех пассажирских и грузовых транспортных средств системами вызова экстренных оперативных служб, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минпромторг РФ.

С проблемой столкнулись жители Приморья: огромное количество поддержанных авто, привезенных с Японии, застряли на таможне. В стране-производителе установить ЭРА-ГЛОНАСС невозможно, а в России нет сертифицированных устройств и центров по их установке. Более 60% привезенных автомобилей остались на таможне Дальнего Востока: оформлено 1217 автомобилей, но покинуть таможню смогли всего лишь 448 - те, на которые выписан ПТС. Остальные в ожидании, так как свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства отсутствует.

Столкнувшись с проблемой ввоза автомобилей, жители Дальнего Востока, исторически крайне болезненно реагирующие на различные государственные ограничения в автомобильной сфере, начали собирать тысячи подписей под петициями в интернете с требованием либо разъяснить, где можно легально установить нужное оборудование или вовсе отменить поправки. Граждане также отмечают, что внедрение ЭРА-ГЛОНАСС целиком ложится на кошелек потребителя, а эффективность системы находится под вопросом, так как она может работать некорректно после интеграции в штатную электронику машины.

Накануне в Минпромторг РФ прошло рабочее совещание по вопросу внедрения ЭРА-ГЛОНАСС, результаты которого пока неизвестны,а значит, что вопрос остается открытым.

Напомним, главная цель применения системы «ЭРА-ГЛОНАСС» – снижение уровня смертности в результате ДТП. В частности, в России эта мера будет способствовать спасению 4000 человеческих жизней в год. C 1 января 2016 года по настоящее время в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» поступило уже более 108 000 вызовов.