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ГУФСИН прокомментировал информацию о содержании замначальника УВД Приморья

Илья Шамратов находится в СИЗО Владивостока
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю прокомментировала РИА VladNews информацию о содержании заместителя начальника УВД Приморья Ильи Шамратова. 

Напомним, как рассказал РИА VladNews председатель Общественной наблюдательной комиссии за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Владимир Найдин, Илья Шамратов содержится в Следственном изоляторе №1 Владивостока: "Камера находится в полуподвальном этаже, на стенах грибок, камера сырая, требует ремонта. Среди нарушений, который мы указали администрации СИЗО - отсутствие бачка для воды, для стирки вещей, вешалки, уборочного инвентаря. Зеркало пришло в негодность. Нет ночного освещения".

"Гражданин Ш., о котором сообщает В. Найдин, жалоб и заявлений по условиям содержания не имеет, в ОНК не обращался, кроме того, не давал своего согласия на распространение информации в СМИ и использование его персональных данных. Таким образом, в соответствии с п.1 ст.24 Конституции РФ сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются, - говорится в сообщении пресс-службы. - Также сообщаем, что следственно-арестованные содержатся в равных со всеми условиях, за исключением социально менее защищенных - женщин и несовершеннолетних, улучшение их условий содержания всегда в приоритете. Карантинные камеры находятся на первом этаже, в одной линии с кабинетами сотрудников, ремонтные работы проведены в прошлом году, уборочный инвентарь хранится на этажах и выдается по распорядку дня, в настоящее время идет замена бочков для воды с пластиковых на металлические".

В сообщении также отмечается, что "замечания ОНК руководство учреждения знает, они учитываются при планировании деятельности и выполняются по мере возможности и в зависимости от финансирования. Рекомендаций во избежание нарушений от членов ОНК не поступило".

Напомним, в отношении Ильи Шамратова возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями" лично заместителем председателя Следственного комитета России Игорем Красновым. Расследование поручено шестому следственному управлению Главного следственного управления СК РФ в Хабаровске.

В ходе расследования уголовного дела в отношении заместителя начальника следственной части следственного управления УМВД России по Приморскому краю Алексея Нестерова и его соучастника - главного специалиста следственного управления УМВД России по Приморскому краю Максима Гуряшина, выяснились обстоятельства, которые позволили завести дело на Шамратова.

По версии следствия, в ноябре-декабре 2016 года Шамратов обеспечил внесение в приказы начальника УМВД России по Приморскому краю ряду своих подчиненных сотрудников повышенные размеры годовых премий, которые потребовал вернуть ему для использования по своему усмотрению. Опасаясь неблагоприятных последствий по службе, подчиненные сотрудники передали Шамратову требуемые им суммы, общий размер которых составил около 4 млн рублей. При этом, как правило, итоговая премия, назначенная одному подчиненному Шамратова, составляла не более 35 тысяч рублей.

Ранее РИА VladNews сообщало о задержании замначальника УМВД Приморья во Владивостоке и о проверке, а также об обысках в УМВД по Приморскому краю.

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