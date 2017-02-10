В связи с задержанием замначальника УМВД России по Приморью проходит служебная проверка

Поводом для задержания послужили махинации с премиями

Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

В настоящее время в связи с задержанием заместителя начальника Управления МВД России по Приморскому краю - начальника следственного управления по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями руководством Следственного департамента МВД России проводится служебная проверка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о задержании замначальника УМВД Приморья во Владивостоке. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в ходе проверки будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.