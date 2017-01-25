«Дело Шамратова»: вопросы о больших зарплатах и премиях уже интересовали центральный аппарат МВД РФ

«Cлив» следователем своего начальства ФСБ является отчасти закономерным явлением

Владивосток, среда, 25 января , РИА Vladnews.

Летом 2016 года руководство МВД России уже задавало вопросы местным руководителям полиции относительно экономии заработной платы и размерах годовых премий для некоторых категорий начальников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на портал Goldenmost.ru

Как стало известно корр. делового портала «Золотой Мост», летом 2016 года центральный аппарат МВД России уже интересовался фондом заработной платы УМВД по Приморскому краю. Точнее говоря, не всем фондом, а той частью, из которой выплачиваются премиальные. В частности, возникал вопрос по выплате разовой премии в размере около 3 миллионов рублей одному из заместителей начальника приморского УМВД. Так что нынешняя ситуация с премиями и обысками – закономерное продолжение ранее задаваемых вопросов «сверху». Якобы по поводу премии, выплаченной Илье Шамратову в 2016 году, тоже задавались вопросы из Москвы.

Один из бывших сотрудников правоохранительных органов, пожелавший остаться неизвестным, рассказал представителю «Золотого Моста» о том, что случившийся обыск в помещениях СУ УМВД по Приморскому краю, равно как «слив» следователем своего начальства ФСБ является отчасти закономерным явлением. «Во-первых, действительно в правоохранительных органах взят курс на то, чтобы серьезно очистить кадры от тех, кто по-прежнему живет поборами, — рассказал наш источник. – Во-вторых, наверное, психологический климат в коллективе был не очень здоровым, если нижестоящий работник набрался смелости и пошел не к начальству, а в соседнее здание (УФСБ, — прим. Авт) рассказать об истории с премией. Насколько мне известно, график работы следователей в краевом управлении был жестким – работа допоздна, в выходные, а это не всем нравится. Эффективность работы следователей и большие затраты по времени – это, согласитесь, разные вещи…»

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