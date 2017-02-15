Замначальника УВД Приморья содержится в полуподвальном помещении СИЗО

Илью Шамратова в камере навестили члены ОНК

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Замначальника УВД Приморья Илья Шамратов содержится в Следственном изоляторе №1 Владивостока в полуподвальном помещении. Об этом сообщил РИА VladNews председатель Общественной наблюдательной комиссии за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Владимир Найдин.

"Члены ОНК посетили Илью Шамратова в камере. Она находится в полуподвальном этаже, на стенах грибок, камера сырая, требует ремонта, - рассказал Владимир Найдин. - Заместитель начальника УВД по Приморью содержится в камере один. Среди нарушений, который мы указали администрации СИЗО - отсутствие бачка для воды, для стирки вещей, вешалки, уборочного инвентаря. Зеркало пришло в негодность. Нет ночного освещения".

Он также отметил, что Илья Шамратов на здоровье не жалуется, в целом бодр. Адвокат у него есть.

"Для нашей комиссии неважно, преступник или подследственный, за что человек осужден, в чем обвиняется, - пояснил Владимир Найдин. - Поэтому мы посещаем всех, а не только фигурантов громких дел. Главное, чтобы не нарушались права человека. Он такой же гражданин, как и все, и имеет право на чистую воду и здоровый сон".

Напомним, в отношении Ильи Шамратова возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями" лично заместителем председателя Следственного комитета России Игорем Красновым. Расследование поручено шестому следственному управлению Главного следственного управления СК РФ в Хабаровске.

В ходе расследования уголовного дела в отношении заместителя начальника следственной части следственного управления УМВД России по Приморскому краю Алексея Нестерова и его соучастника - главного специалиста следственного управления УМВД России по Приморскому краю Максима Гуряшина, выяснились обстоятельства, которые позволили завести дело на Шамратова.

По версии следствия, в ноябре-декабре 2016 года Шамратов обеспечил внесение в приказы начальника УМВД России по Приморскому краю ряду своих подчиненных сотрудников повышенные размеры годовых премий, которые потребовал вернуть ему для использования по своему усмотрению. Опасаясь неблагоприятных последствий по службе, подчиненные сотрудники передали Шамратову требуемые им суммы, общий размер которых составил около 4 млн рублей. При этом, как правило, итоговая премия, назначенная одному подчиненному Шамратова, составляла не более 35 тысяч рублей.

Ранее РИА VladNews сообщало о задержании замначальника УМВД Приморья во Владивостоке и о проверке, а также об обысках в УМВД по Приморскому краю.