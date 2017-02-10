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Общество

СКР завел уголовное дело на замначальника приморского УМВД Шамратова

Дело ведет лично заместитель председателя СК РФ
На фото: Игорь Краснов На фото: Игорь Краснов
Владивосток, пятница, 10 февраля , РИА Vladnews.

В отношении заместителя начальника УМВД России по Приморью Ильи Шамратова возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СК РФ. 

Уголовное дело заведено заместителем председателя Следственного комитета России Игорем Красновым. Расследование поручено шестому следственному управлению Главного следственного управления СК РФ, расположенному в Хабаровске.

Обстоятельства, которые позволили завести дело на Шамратова, выяснились в ходе расследования уголовного дела в отношении заместителя начальника следственной части следственного управления УМВД России по Приморскому краю Алексея Нестерова и его соучастника - главного специалиста следственного управления УМВД России по Приморскому краю Максима Гуряшина, а также из материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных УФСБ России по Приморью.

По версии следствия, в ноябре-декабре 2016 года Шамратов обеспечил внесение в приказы начальника УМВД России по Приморскому краю ряду своих подчиненных сотрудников повышенные размеры годовых премий, которые потребовал вернуть ему для использования по своему усмотрению. Опасаясь неблагоприятных последствий по службе, подчиненные сотрудники передали Шамратову требуемые им суммы, общий размер которых составил около 4 млн рублей. При этом, как правило, итоговая премия, назначенная одному подчиненному Шамратова, составляла не более 35 тысяч рублей.

Ранее РИА VladNews сообщало о задержании замначальника УМВД Приморья во Владивостоке и о проверке. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Одновременно с этим проводятся неотложные следственные действия, в том числе обыск в загородном коттедже фигуранта. Следствие намерено во взаимодействии с УФСБ и ОРЧ СБ УМВД России по Приморскому краю проверить причастность Шамратова к аналогичным преступлениям, а также установить возможных его соучастников. Уголовные дела соединены в одно производство. Расследование продолжается.

Напомним, обыски в Следственном управлении УМВД по Приморскому краю прошли еще 25 января. А еще летом 2016 года руководство МВД России уже задавало вопросы местным руководителям полиции относительно экономии заработной платы и размерах годовых премий для некоторых категорий начальников. 

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