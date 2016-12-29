Восточный гороскоп на 2017 год: Петух, Собака, Свинья

Все 12 знаков восточного гороскопа могут смело рассчитывать на удачу

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

С 28 января 2017 возьмет бразды правления в свои руки Красный огненный Петух и будет править вплоть до 16 февраля следующего года. В этот период следует подготовиться к напряженной обстановке, энергичному ритму и огромным объемам работы, поскольку Петух благосклонен только к тем, кто не сидит на месте, постоянно чем-то занят и не боится никакой работы, сообщает Астро-Гороскоп.

Динамичность 2017 года внесет свои коррективы в размеренный образ жизни любителей «откосить» от выполнения своих прямых обязанностей и заставит все-таки подняться с дивана и хоть что-то сделать, чтобы осуществить свою мечту или реализовать свои идеи.



Хотя Огненный Петух и будет требовать повышенной активности и трудолюбия, он даже самых ленивых и неповоротливы не оставит ни с чем. В этом году представители всех двенадцати знаков восточного китайского гороскопа могут смело рассчитывать на удачу и везение. Петух всегда стремится к справедливости, поэтому в 2017 году все получат по заслугам. Не стоит рассчитывать, что можно что-то утаить, о чем-то умолчать, где-то схитрить. Хозяин 2017 года непременно выведет на чистую воду, после чего обязательно последует расплата. Поэтому чтобы легко и быстро завоевать расположение Петуха, выстроить с ним дружеские отношения, следует все до последней мелочи делать качественно, вкладывая душу, стремится к совершенству и никогда не жаловаться на усталость.

ПЕТУХ

2017 год – это время осуществления мечты и исполнения желаний всех, кто родился в год Петуха. Все их долгосрочные планы, которые были составлены много лет назад, но по каким-то причинам не были реализованы, наконец-то получат шанс на жизнь. Уже с первых месяцев 2017 года Петухов ждут многочисленные победы и достижения, которые будут их вдохновлять и поддерживать их энтузиазм на протяжении всего периода.



Петухам не понадобится время для раскачки и сразу после достижения одних целей, они приступят к реализации следующих. Петух, хозяин 2017 года и по совместительству покровитель рожденных в год Петуха, обеспечит им все условия для творчества, создания счастливой семьи и открытия новых горизонтов.



2017 год Петуха – это год кардинальных перемен и больших переворотов в жизни представителей этого знака. Конечно, отдыхать им не придется, но и прикладывать огромных усилий для реализации планов тоже. Они будут двигаться навстречу своему счастью в привычном для них ритме, только с большим энтузиазмом и на позитиве.



Петух в 2017 году легко отыщет тот баланс между внутренним миром и внешним. Его жизнь наполнится небывалой гармонией и умиротворенностью. Петух будет испытывать удовольствие, и получать наслаждение от каждого своего движения, каждого слова и мысли. Все что он будет делать, все будет пропитано безграничной любовью. В этот период Петухи откроют в себе много скрытых талантов, которые начнут активно развивать и применять в своей жизни на практике. Это принесет еще массу удовольствия и гордости за свои достижения.



Новые идеи каждый день будут мощным потоком штурмовать сознание Петухов, подталкивая их на серьезные поступки и решительные действия. А ближе к средине года представители этого знака сделают для себя ошеломляющее открытие, которое перевернет их сознание кардинально. Они начнут по-другому относиться к себе, к окружающим, к жизни и станут более спокойно и ровно воспринимать проблемы и сложные жизненные ситуации.



Петух, их покровитель, наделит их невероятной внутренней силой, благодаря которой представители этого знака смогут совмещать и благотворительные порывы, и обеспечение себе комфортных и беззаботных условий для жизни. Жизненная мудрость, с которой Петухи будут успешно решать все вопросы и задачи, станет всеобщим достоянием, и за советом все будут бежать именно к ним.



Но некоторые Петухи не слишком стремятся изменить среду обитания и не пускают перемены в свою жизнь. Рыбы они и есть рыбы, их естественная среда – это вода. А люди, рожденные под этим знаком, также относятся и к окружающей среде, к привычной для них работе, к жилью и интерьеру, к соседям, родственникам и друзьям. Но есть среди рожденных под этим восточным знаком и такие, которые решаться на кардинальные перемены. Это может быть переезд в другой город или село, развод или бракосочетание, смена места работы или вида профессиональной направленности, или же получение другого высшего образования. Таким решительным и отважным Петухам не стоит переживать по поводу предстоящих перемен, поскольку они произойдут достаточно гладко и без особых травм для психического состояния.



Петухи не привыкли трубить по сторонам о своих истинных чувствах. О них даже могут не догадываться и их спутники жизни. Это может привести к размолвкам и непониманию. Поэтому, если Петухи по-настоящему любят своего избранника и хотят прожить с ним всю свою жизнь, им предстоит много работы, направленной на выстраивание прочных и глубоких отношений, которые бы только радовали и наполняли вдохновением.



Представителям этого знака следует быть более терпимее к недостаткам своего партнера, поскольку они сами не совершенны. Постарайтесь как можно чаще говорить о своих чувствах, проявлять внимание и заботу, удивлять приятными мелочами, делать сюрпризы. 2017 год обещает быть успешным во всех сферах, и личная жизнь не исключение. Поэтому немного усилий над собой, и надежные отношения будут радовать Вас долгие годы.



Петухам следует быть более внимательными и ответственными по отношению к собственному здоровью. И даже если на это потребуется немалая сумма денег. Здоровье намного важнее. И если Вам все-таки на себя наплевать, подумайте о своих близких. Как они будут себя чувствовать, если с Вами случится беда? И не стоит бояться диагнозов. Ведь своевременное обнаружение проблем, как правило, гарантирует полное выздоровление в сжатые сроки и при минимальном количестве денежных средств. Будьте благоразумны.



Петухи на волне вдохновения могут с непривычки поставить слишком большую планку перед собой. А это чревато разочарованиями и потерей всякого интереса двигаться дальше. Но 2017 год обещает быть результативным. Поэтому будьте реалистами, не стройте заоблачных планов и не ставьте перед собой недостижимых целей. Чем четче и продуманнее будет план, тем больше шансов прийти к финишу.

СОБАКА

Собака хоть и домашнее животное, ровно, как и покровитель 2017 года, Красный Огненный Петух, но никаких поблажек для нее в этот период не будет. Судьба будет испытывать представителей этого знака на прочность многочисленными испытаниями и задачами. Но это вовсе не значит, что они не сумеют добиться успеха и реализовать свои планы. Даже наоборот. Чем больше испытаний выпадет на ее долю, тем сильнее Собака будет становиться, тем больше у нее будет уверенности и упрямства.



Мир жесток и окружающие в нем люди чаще всего беспокоятся о собственном благополучии, игнорируя проблемы окружающих. Поэтому Собаке, прежде всего, нужно научиться выживать в этом жестоком мире и ставить свои интересы превыше всего. Возможно, это было бы неправильно, но не сейчас, когда идет жесткая конкурентная борьба за выживание и место под солнцем. Чем более отстраненно Собака будет реагировать на чужие проблемы, тем успешнее она будет решать свои.



Собаке придется привить не присущие ей от рождения качества, такие как умеренная наглость, резкость, прямолинейность и нацеленность на конечный результат. Хотя от природы ей свойственно вилять хвостом перед каждым, кто бросит ей кусок хлеба, и ублажать пожизненно тех, кто хоть когда-то почесал ей за ушком. В2017 год Петуха ей придется стать жестче, грубее и немного наглее, чтобы пресечь в корне все попытки пользования ее добротой и преданностью.



Петух боготворит Собак за их стремление к честности и справедливости, а также ценит за любовь к труду. 2017 год сулит представителям этого знака много побед и достижений на работе под чьим-либо началом, поскольку их исполнительность и покладистость приведут в восторг любого работодателя. А вот в свободном плавании, то есть в собственном бизнесе Собаке придется поискать себе авторитетного учителя, который бы подсказывал, что к чему и как правильно.



Несмотря на свой покорный характер, представители этого восточного знака умеют принимать быстрые и взвешенные решения, а также делать настоящие поступки, достойны мудрого человека. Но многих из окружения Собак будет не устраивать их особенность говорить все, что думают, прямо в лоб. Поэтому палки в колеса могут сунуть завистники и недоброжелатели, которые обозлятся на представителей, рожденных под знаком Собаки, за чрезмерную правду.



Звезды не советуют Собаке в 2017 году начинать новый проект или открывать свое дело, поскольку у них может не хватить храбрости переступить через конкурентов, из-за чего все усилия и затраты окажутся напрасными. Собаке стоит быть осторожной на своем пути и пытаться не разглашать свои планы и идеи. Только скрытность и таинственность помогут медленно, но уверенно придти к конечной цели.



Большую часть времени Собака будет уделять своим домочадцам. Займется обустройством собственного жилища, воспитанием детей, будет помогать и скрашивать одиночество родителей, укреплять отношения с любимым человеком. В 2017 году Собак ожидает огромное количество знакомств. Некоторые из новых знакомых станут настоящими друзьями, которые никогда не предадут и не оставят в беде одного.



Как обещают астрологи, то проблем в семье и личной жизни у представителей этого знака возникнуть не должно. А как иначе? Ведь Собака всю себя отдает своим родным и любимым людям, вкладывает всю душу в их развитие и благополучие, из кожи вон лезет ради их комфорта. И для этого она не жалеет ни себя, ни усилий. Люди, родившиеся под этим знаком китайского гороскопа, ради любви готовы на безумные поступки, даже если это может угрожать их здоровью или жизни.



Представители противоположного пола не оставят это без внимания. Их это настолько вдохновит, что они начнут активно отвечать взаимностью и пытаться всеми способами приятно удивить своего партнера-Собаку. Собака умеет принимать удары судьбы достойно и без малейших упреков в ее сторону. Но, чтобы в отношениях царила гармония, представителям этого знака стоит не плыть по течению и принимать палки в колесах как дань, а пытаться бороться, препятствовать этому безобразию и вопиющей несправедливости.



Всем известно, что собака сама себе зализывает раны, только изредка поскуливая. Но в 2017 году она привлечет к себе внимание близким именно повышенным интересом к собственному здоровью. Ее мнительность и паникерство могут стать причиной нездорового беспокойства о состоянии здоровья и иммунитета. Она навязчиво станет посещать с завидной регулярностью медицинские клиники, все время ища какое-то несуществующее заболевание.



Но проблемы могут быть только на фоне эмоциональной неустойчивости. Звезды рекомендуют заняться такими видами спорта, как йога, пилатес, бодифлекс, медитация. Они помогут привести в порядок нервную систему и стабилизируют функции жизнедеятельности организма, повысив жизненный тонус.



Собаки – это не карьеристы. Это люди, которые весьма успешно проявляют себя в коллективной работе и общественных мероприятиях. Но отсутствие в них лидерских задатков и организаторских способностей не даст им добиться замещения руководящей должности или занять кресло чиновника. Поэтому следует быть реалистами и смотреть правде в глаза. Успех ждет представителей этого знака только в групповой работе, где Собака будет просто равноправным членом команды со справедливо наделенными ей полномочиями.

СВИНЬЯ



2017 год Петуха принесет с собой людям, рожденным в год Свиньи большие позитивные перемены. В этот период у них начнется совершенно новая, счастливая жизнь. Свиньи - достаточно уверенные в себе личности, которые отличаются самостоятельностью, решительностью и мудростью. Они с первых месяцев 2017 года начнут активно добиваться поставленных целей, преодолевая преграды и недоброжелательные взгляды окружающих. Но, к огромному их сожалению, многие из родных и близких людей просто не заметят и не оценят их старания, чем сильно огорчат представителей этого знака.



Для Свиньи важен не только успех, но и всеобщее признание. Она всеми силами будет добиваться славы, и укреплять свою репутацию. На этой уйдут все ее силы и большая часть ее сбережений. И все это будет не зря. Уже через пару месяцев старания Свиньи начнут давать первые результаты, причем неплохие. И она с еще большим энтузиазмом примется достигать новых вершин. Спустя совсем немного времени Свинья полностью удовлетворит свою потребность в признании и станет известной во многих кругах.



Чтобы пройти свой путь до конца, Свинье понадобится запастись терпением и силами, поскольку у нее достаточно недоброжелателей и конкурентов, которые то и дело будут пытаться помешать ей в реализации ее планов. На пути к успеху представителям этого знака придется преодолеть немало преград, найти выход из многих сложных ситуаций, решить десятки, а то и сотни вопросов. И силы ей придется черпать из надежных источников. Таковым может стать семья, друзья, любимый человек, который будет поддерживать во всех начинаниях, помогать и вдохновлять на новые поступки.



Но Свинья непреклонна. Она хоть и неповоротлива, никогда не смотрит далеко вперед, но реакция у нее при необходимости молниеносная. Красный Петух, покровитель 2017 года, весьма доброжелателен к представителям этого знака и по возможности всячески будет ей помогать. Но Свинье не стоит уповать на благополучное расположение небесных светил и удачу, ей нужно проявить напор, целеустремленность и беспристрастность.



2017 год Петуха будет достаточно сложным для всех представителей зодиакальной системы восточного гороскопа, поэтому не стоит жаловаться на тяжелую судьбу, а лучше принять это как должное, как очередной урок, как шанс укрепить свои позиции и набраться бесценного опыта. Свинья отличается своей спокойной и уравновешенной натурой, но это только до поры до времени. Она прекрасно может отстаивать свое право на счастье и на благополучное будущее. Поэтому если кто-то посягнет на ее владения или собственность, она просто беспощадна.



При этом Свинья никогда не станет инициировать конфликт самостоятельно, из-за чего у нее очень много друзей и хороших знакомых, с которыми она может не просто поделиться наболевшим, но и весело провести время. А вот настоящих друзей в этой огромной армии совсем немного. Но это люди, которым можно и жизнь доверить, не то что личную тайну. Такие друзья являются надежным тылом и тихой гаванью, где Свинья всегда найдет защиту и спокойствие без лишней суеты.



Благодаря такой подмоге представители этого знака легко преодолеют все преграды и быстро выйдут на финишную прямую.



Первые месяцы 2017 года свинью будет тянуть на любовные приключения. Несмотря на ее житейскую мудрость, у нее животный инстинкт играет далеко не последнюю роль в жизни. Поэтому Свинья начнет регулярно посещать многолюдные места, где больше всего шансов познакомиться с представителями противоположного пола. Свинья пустит в ход весь свой арсенал по обольщению и завоеванию сердец. И с приходом весны Свинья встретит человека, который станет не просто развлечением, а займет достойное место в ее сердце и в душе. Сначала это будет просто сходство интересов, затем обоюдная симпатия, привязанность и большая любовь. Не исключено, что многие представители этого знака пожелают узаконить свои отношения и лучше это сделать ближе к средине осени.



Никаких серьезных проблем со здоровьем у Свиньи не будет. Вот только на фоне хронической усталости, постоянного стресса может немного ослабиться иммунная система, поэтому есть риск заболеть острыми респираторными инфекциями.



Свиньи непривередливы в еде, поэтому они особо не задумываются о пользе и вреде употребляемой ими пищи. Это может привести к расстройствам желудочно-кишечного тракта и потере аппетита или ожирению. Поэтому есть смысл пересмотреть свое меню в соответствии с общепризнанными правилами сбалансированного питания.



Свинья в 2017 году может добиться неплохих результатов на профессиональном поприще. Ее напор, уверенность и трудолюбие сделают свое дело и она быстро начнет продвигаться по службе. А вот Свиньям-бизнесменам стоит подключить более опытного человека, который может дать дельный совет и поможет исключить ошибки в ведении бизнеса.



Если все сделать обдуманно и предусмотрительно, то Свинью в 2017 году ждет процветание и настоящий успех. Она в разы улучшит свое благосостояние и приумножит сбережения, которые откроют перед ней совершенно новые горизонты для исследований.

Гороскоп на 2017 год зодиакальный:

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