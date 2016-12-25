Гороскоп на 2017 год: Весы, Скорпион, Стрелец

Предсказания звезд для года Огненного Петуха

Владивосток, воскресенье, 25 декабря , РИА Vladnews.

С 28 января 2017 возьмет бразды правления в свои руки Красный огненный Петух и будет править вплоть до 16 февраля следующего года. В этот период следует подготовиться к напряженной обстановке, энергичному ритму и огромным объемам работы, поскольку Петух благосклонен только к тем, кто не сидит на месте, постоянно чем-то занят и не боится никакой работы, сообщает Астро-Гороскоп.

ВЕСЫ

Весам в 2017 год Петуха придется пересмотреть свои заранее продуманные и составленные планы в силу вновь сложившихся обстоятельств, а также объективно оценить результаты проделанной работы в предыдущем периоде. Красный Петух, покровитель 2017 года, очень любит чистоту и порядок, поэтому с большой охотой поможет представителям этого знака разобраться ос всеми накопившимися делами и задачами. Весы будут наделены удивительным свойством объективно оценивать и анализировать ситуацию со стороны, без чувств и эмоций, которые застилают рассудок и здравый смысл и мешают принять верное решение. В этом периоде высока вероятность встречи старых приятелей, которые когда-то Вам крепко насолили. Но не стоит бояться и вздрагивать, поскольку данное событие поможет избавиться от тяготившего столько лет груза, мешавшего свободно вздохнуть и испытать настоящее облегчение.



В 2017 год Огненного Петуха Весов ожидают многочисленные знакомства с интересными и весьма перспективными людьми, которые сыграют далеко не последнюю роль в судьбе представителей этого знака зодиакальной системы. Одним из таких знакомых станет человек, жизненный путь которого плотно переплетется с Вашим, и он навсегда останется рядом. Это может быть будущий супруг или супруга, новый верный и преданный друг или наставник. Независимо от того, кем будет приходиться Вам этот человек, он внесет огромную лепту в Вашу жизнь и станет незаменимым человеком для Вас. Весы по своей натуре люди энергичные и не умеют бездельничать, но неусидчивый Петух их совсем загоняет. Поэтому Весы под конец первого полугодия 2017 года могут чувствовать моральное и физическое истощение. Это будет говорить о том, что пришла пора сделать небольшую паузу и умотать на морское побережье, позагорать под нежными лучами летнего солнышка, восстановить силы, поправить здоровье, и уже в бодрости и полном здравии приступить к своей работе. Конец года обещает Весам четкое понимание того, что они делают. Все встанет на свои места, мысли просветятся и дышать станет намного свободнее. Правда время от времени у Весов все-таки будет захватывать дух, но не от негатива, а от положительных эмоций, от восторга и гордости за себя и свои достижения.



2017 год Красного Петуха обещает быть прибыльным и проблем с финансами у Весов возникнуть недолжно, при условии, что они не соберутся делать непосильные покупки, брать кредиты или просто сорить деньгами. Основную часть своих кровно заработанных средств Весы, как правило, инвестируют в себя, в свое развитие и процветание. И здесь они совершенно правы. Ведь только человек, который доволен собой, может быть доволен и своей жизнью и окружающим миром. Весов никак нельзя назвать бездельниками и лентяями. Ведь все что они имеют, это заработанное их руками, умом и сообразительностью. Для Весов никакая работа не может быть постыдной или непосильной, но при этом они никогда не соглашаются на малое, вернее соглашаются, но только в исключительных случаях, например, когда им уж очень необходимо. Но их стремлению к профессиональному и карьерному росту, к самосовершенствованию и накоплению новых навыков и знаний просто нет предела. Они все время ставят перед собой планку все выше и выше, намечают огромные цели, грандиозные планы и медленно, но с большой уверенностью, достигают пункта назначения. Среди двенадцати знаков зодиакальной системы, наверное, нет таких целеустремленных, как те, кто родился под Знаком Весов. Их амбиции, креатив, неординарное мышление, все эти качества, благодаря которым Весы легко и быстро достигают желаемых вершин. Весам для стабильной плодотворной работы в 2017 году следует быть осторожными с энергетическими вампирами и перенапряжением, поскольку потеря сил и энергии может моментально вывести Вас из строя и перепутать все карты.



Семейные дела у Весов обещают быть гармоничными, без сучка и задоринки. Только для этого Весам следует прекратить искать приключения и правильно расставить приоритеты. Если работа связанна с частыми и продолжительными командировками, стоит попросить начальство найти вам замену, а Вас перевести на другую должность, которая не требует частых отлучек из города. Если же такой вариант невозможен, есть смысл подумать о поиске новой, более подходящей работы. Ваше постоянное отсутствие, мягко говоря, не впечатляет и не вдохновляет Ваших домочадцев и любимого человека. Старайтесь, если не всегда, то хоть в самые сложные и важные моменты находиться рядом со своими любимыми и дорогими сердцу людьми. Поверьте, им очень не хватает Вашего внимания, заботы и простого присутствия в их судьбе и жизни. По возможности делайте приятные сюрпризы, удивляйте. Старайтесь разузнать об увлечениях, хобби, желаниях, мечтах своих родных. И отталкиваясь от этой информации, делайте маленькие подарки. Такой подход весьма эффективен и беспроигрышный. Весов часто можно застать в компании друзей, но редко со своим возлюбленным. Это печально. Конечно, у каждого должно быть личное пространство, секреты и друзья, но все должно быть в меру. Весы зачастую больше проводят времени вне дома, с друзьями, коллегами и просто случайными знакомыми. Таким образом они пытаются разнообразить свою жизнь, расширить круг общения. Но почему бы это не делать вместе с любимым человеком? Ему тоже будет интересно, да и любые подозрения с Вас автоматически снимаются.



Февраль, март, июнь будут немного напряженными в плане работы и внедрения новых проектов, а вот отдохнуть Весам выпадет прекрасная возможность в июле, августе и ноябре. В мае произойдет событие, которое повлияет на мировоззрение и отношение к жизни, а вот в сентябре можно ожидать встречи, которая разрешит много Ваших проблем и неприятностей.

СКОРПИОН

Скорпионов в 2017 году, хозяином которого станет Красный Петух, ожидает яркая, насыщенная захватывающими и волнительными событиями жизнь. Петух очень доброжелателен к представителям этого знака, поэтому обеспечит им удачу во всех их делах и начинаниях. А вместо препятствий и преград на пути к успеху у Скорпионов будут новые перспективы и замечательные возможности. Но сумеют ли достойно принять и воспользоваться столь щедрым подарком судьбы Скорпионы, зависит исключительно от их желания, активности и трудолюбия. Если они предпочтут довольствоваться малым, но особо не напрягаться, то справедливый Петух может лишить их и этого удовольствия, отняв у них то, чем они располагают. Но если они все-таки решаться на серьезные поступки и благие действия, их усилия будут щедро вознаграждены в виде больших достижений и успешного завершения дел. Скорпионам присуще чувство стыда. Когда они чувствуют себя беспомощными и это чувство не дает им возможности попросить о помощи или принять ее.



В этом 2017 году придется искоренить это качество, поработать над ним, сделать так, чтоб оно превратилось в достоинство, а не недостаток. 2017 год Петуха сулит Скорпионам большие свершения, однако речь идет о командной работе. Поэтому без включения в дело посторонних ничего толкового не будет. Не стоит воспринимать призыв о помощи как унижение, лучше расценивать это как предложение к сотрудничеству для достижения больших взаимовыгодных результатов. Среди желающих помочь, посоветовать, подсказать и поддержать окажутся и члены семьи Скорпионов. Не стоит их отталкивать, мотивируя это тем, что их оно не касается. Даже если их мнение с Вашей точки зрения абсурдно или неуместно, от того что Вы выслушаете, ничего не изменится, а человеку будет приятно. Да и в большем количестве случаев среди советов будут рациональные идеи, которые помогут решить множество Ваших проблем совершенно новым методом. Скорпионам следует быть осторожными и внимательными к тем, кто их окружает. Речь идет о новых сотрудниках, коллегах, знакомых, друзьях. Некоторые из их числа могут оказаться неискренними и лицемерными. Старайтесь всегда соответствовать своим внешним видом и поведением той ситуации, той обстановке, в которую Вы попали. Это поможет поддержать и укрепить авторитет, а также сохранить безупречную репутацию.



Первые несколько месяцев 2017 года Скорпионы, возможно, будут испытывать творческое голодание. Это тот период, когда у них будет состояние ступора, когда никаких идей и умных мыслей у них не будет. Это время нужно просто переждать. Набраться терпения и ждать, когда наступит тот славных час «Х» и наполнит их жизнь вдохновением, нестандартными оригинальными идеями и креативом. Но это вовсе не значит, что первые месяцы года стоит пролежать на диване и ничего не делать. Это самое подходящее время пофантазировать, собрать необходимую информацию, посетить те места, на которые раньше не хватало времени, прогуляться в людных местах, завести несколько новых знакомств, поделиться впечатлениями с близкими, разобраться в себе. Работать над собой можно и не вставая с дивана, поэтому если вдруг Вы найдете уважительную причину этим не заниматься, значит это просто отговорки, Вам просто лень. Вы сами можете сделать свою жизнь разносторонней, интересной, богатой на возможности и перспективы. Но для этого придется немного потерпеть, потрудиться, напрячь мозги. Как сказал один мудрец, если Вам тяжело, значит, Вы идете в правильном направлении. Помните, что ничего не дается просто так. И суть нашей жизни заключается в том, чтобы прикладывая усилия, выкладываясь на полную, мы добивались огромных высот, обретая возможность наслаждаться жизнью во всей ее красе.



Скорпионам как никогда в 2017 году потребуется быть сдержанными и не поддаваться провокациям, хотя чувство безграничной любви к членам своей семьи и близким людям позволит выполнить это без особых усилий. Первое полугодие ознаменуется многочисленными интересными событиями, знакомствами, встречами, предложениями, а вот с июля месяца в жизни Скорпионов поселится гармония, взаимопонимание и спокойствие. Когда понимаете, что назревает волна непонимания или конфликт, постарайтесь сконцентрировать все свое внимание на решении этой проблемы. Ищите компромиссные варианты, идите на уступки, отвлекайте, заинтересовывайте, меняйте тему, уходите от ответа, или просто тяните время, поскольку, как правило, неконтролируемые эмоции сами собой рассасываются по истечении нескольких минут, а иногда и секунд. Поэтому избежать ссор и конфликтов можно достаточно просто и легко – всего лишь дать время себе или собеседнику. Скорпионы в 2017 год Петуха займут лидерские позиции и возглавят свою семью. Но авторитет они заработают только в том случае, когда будут управлять семьей не напором и силой, а умом и мудростью. Только мягкость, дисциплина, честность и справедливость могут привести к общему согласию и взаимопониманию, а также к уважению и доверию.



Весенние месяцы порадуют Скорпионов многочисленными выгодными предложениями, за счет которых они смогут быстро приумножить семейный капитал и реализовать свои давние мечты. А вот в январе, июне, июле и сентябре скорпионам стоит больше времени уделить собственному развитию, личностному росту. Отпуск лучше организовать в средине лета или уже в начале октября. И лучше его провести в узком кругу семьи. И совершенно неважно, где и при каких обстоятельствах, главное, что вместе.

СТРЕЛЕЦ

2017 год Красного Петуха принесет Стрельцам много приятных моментов, которые они будут проживать рядом со своими родными, любимыми, дорогими сердцу людьми. Именно в этот период есть все шансы наладить отношения, создать новые, укрепить их, выстроить надежный тыл, который всегда и везде будет защищать Стрельцов от неприятностей и крутых поворотов судьбы. Петух наполнит жизнь представителей этого зодиакального знака чувственностью и яркими эмоциями, которые сделают их жизнь прекрасной и красочной. В 2017 году одинокие Стрельцы получат прекрасную возможность устроить свою личную жизнь, и не просто так, а с любимым человеком, который станет их отражением, дополнением, вдохновением.



В 2017 году работа не станет на первое место в жизни тех, кто родился под знаком Стрельца. Приоритетными для них станут отношения в семье, с родителями, с друзьями, с детьми, и даже с теми самыми коллегами. Стрельцы будут много времени проводить именно с теми, кто им по-настоящему дорог. Теплоте и нежности от них не будет предела. Они умеют удивлять и красиво ухаживать, а своим обаянием покоряют навечно. Представители этого знака намеренно будут инвестировать в свою семью заботу и любовь, и, как ни странно, их выбор верный и обоснованный. Семья для Стрельца станет своеобразной подзарядкой, где он сможет зарядиться энергией, новыми силами, энтузиазмом, прекрасным настроением и вдохновением, которые так необходимы для достижения поставленных целей, преодоления преград на своем пути. В этом 2017 году Стрельцов ожидают частые командировки, поэтому все-таки отлучаться от своих родных придется, хоть и ненадолго. Даже если очень сильно будет хотеться отказать, не стоит. Деловые поездки в 2017 год Красного Петуха принесут Вам огромный успех, расширят горизонт для будущих достижений, проявят Ваши сильные профессиональные качества и дадут билет в обеспеченное будущее. Более того, заряд положительной энергетики можно получать не только дома, но и вне его. Новая обстановка поможет Вам испытать новые волнительные эмоции, впечатления, подарит парочку важных и полезных контактов, а вместе с ними и людей, которые будут готовы помочь.



В финансовом плане и плане покупок 2017 год Огненного Петуха станет незабвенным периодом, когда Стрельцы смогут побаловать себя, не экономя на каждой мелочи. Хотели тур в далекие экзотические страны – пожалуйста! Хотели норковую шубу или дорогущие элитные часы – не вопрос! Хотели квартиру или новенький Мерседес – милости просим! Здесь важно уточнить. Ничто из вышеперечисленного само к Вам в руки не попадет, да и в карман на все это деньги никто Вам просто так не положит. У Вас есть все шансы заработать необходимую сумму денег, чтобы купить именно то, о чем грезите, только для этого необходимо трудиться, работать, усердно работать, не пытаться увильнуть или откосить, а старательно и целеустремленно, качественно выполнять свою работу. Если же заработная плата не позволяет осуществить мечту, работать придется не руками, а головой. Ищите варианты, новые вакансии, методы и способы заработка. Расширяйте свои возможности и шансы, трубите по всем сторонам о желании работать и получать достойную заработную плату. Не получается здесь, пробуйте там. В конце концов есть возможность начать свое дело, вкладывать в него, расширять и получать приличную прибыль. Только опять же – придется поработать мозгами. Старайтесь, трудитесь, а Петух поможет Вам достичь успеха, найти то, что ищите.



2017 - это год Любви для Стрельцов. Не то чтобы они предались любовным приключениям и утехам, забросив другие стороны своей жизни, совсем нет. Это тот период, когда именно Любовь будет давать силы и вдохновлять Стрельцов на свершения. Стрельцы очень умны, организованны, не слишком разговорчивы, сдержанны, умеют контролировать себя и свои эмоции. Именно этими своими качествами они завоевывают сердца представителей противоположного пола. Даже в юном возрасте от них исходит мудрость. Они не глупы. А внешнее обаяние и душевная открытость сразит наповал каждого. Правда, они сами себе на уме. Стрельцы поймут каждого, а вот их понять - способны единицы. Поэтому часто в отношениях Стрельцам приходится быть не только образцовым семьянином, другом, любовником, но и дипломатом, который из последних сил пытается культурно и мягко донести свою точку зрения до членов своей семьи. В принципе, это для них особого труда не составляет, кроме тех случаев, когда они взвинчены или очень чем-то огорчены. На этой почве есть вероятность возникновения конфликтов. И чтобы их избежать, Стрельцам нужно быть аккуратнее в высказываниях, стараться сначала предугадать настроение и самочувствие любимого человека, и только потом подбирать слова. Если действовать решительно, мудро и своевременно, семья станет для представителей этого знака тихой гаванью, надежным тылом, источником вдохновения и энергии, а этого больше чем достаточно для активной профессиональной деятельности и достижений.



Зимние месяцы станут временем самоанализа. Стрельцы начнут копаться в себе, искать себя, что поможет им найти и выбрать правильный путь, ведущий к успеху. К активным действиям стоит приступать не раньше апреля, когда все уже будет тщательно спланировано и продуманно. В конце мая – в июне Стрельцов ожидают новые знакомства, одно из которых подарит им спутника жизни. Если речь идет о семейных представителях, то этот знакомый кардинально перевернет Ваше представление о жизни с ног на голову.