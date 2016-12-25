Гороскоп на 2017 год: Овен, Телец, Близнецы

Предсказания звезд для года Огненного Петуха

Владивосток, воскресенье, 25 декабря , РИА Vladnews.

С 28 января 2017 возьмет бразды правления в свои руки Красный огненный Петух и будет править вплоть до 16 февраля следующего года. В этот период следует подготовиться к напряженной обстановке, энергичному ритму и огромным объемам работы, поскольку Петух благосклонен только к тем, кто не сидит на месте, постоянно чем-то занят и не боится никакой работы, сообщает Астро-Гороскоп.





ОВЕН

Несмотря на то, что Красный Петух задаст энергичный ритм уже с первых дней своего правления, для Овнов начало 2017 года будет несколько замедленным. Со стороны будет казаться, что представители этого знака немного застыли на одном месте. Но такое состояние вовсе не значит, что все усилия Овнов будут безрезультатными. Это просто пауза, передышка, которая жизненно необходима для переосмысления своих принципов, взглядов, убеждений и планов на ближайшее будущее. Возможно, Овны и проваляются на диване с пультом в руках первые несколько недель, но они за это время проделают громадный объем работы, от результатов которой будут зависеть их дальнейшие действия и продуктивность. Овны по свое натуре энергичны, поэтому состояние внешнего покоя для них не свойственно. И совсем не удивительно, что люди из близкого окружения будут немного недоумевать. Но общительные и энергичные Овны после того как расставят все по полочкам и наведут порядок в своей голове, со всем своим энтузиазмом приступят к работе, начнут удивлять новыми идеями, планами, достижениями своих родных и любимых людей. В этот период очень важно правильно расставить приоритеты, определиться с методами, которые будут использоваться для реализации поставленных планов, стратегиями и выбрать окончательное направление, по которому Овны будут двигаться навстречу своему счастью и благополучию. Также людям, рожденным под созвездием Овна, следует набраться терпения и ждать подходящего момента, когда можно будет пустить в ход весь свой арсенал. Время от времени представителям этого знака будут поступать неожиданные заманчивые предложения, но не стоит гнаться за иллюзией, смотрите на жизнь без розовых очков.



Красный огненный Петух не обещает Овнам стремительного подъема по карьерной лестнице. В этой сфере их жизни ситуация будет относительно стабильная. Овны еще в прошлом году наработали себе прочную платформу, поэтому лучшим вариантом будет, если сейчас они начнут укреплять свои жизненные позиции и приумножать свои заслуги и достижения. Основные усилия направляйте в сторону творчества, креативного мышления и нестандартных идей. Если же здесь глухо и ничего не приходит на ум дельного, есть смысл прислушаться к более успешным и опытным, чье мнение для Вас авторитетно. Даже если



Овны на протяжении всего 2017 года будут исполнительно следовать должностной инструкции и выполнять все пожелания вышестоящего начальства, их все равно ожидают большие перспективы, поскольку Петух, покровитель 2017 года, очень благосклонен и солидарен с теми, кто честным трудом прокладывает сам себе путь к счастливому будущему. Результаты упорной работы проявятся уже в начале второго полугодия, что еще больше вдохновит Овнов и добавит им сил. Все большие покупки (недвижимость, автомобиль, дорогостоящая техника, драгоценности) лучше отложить на четвертый квартал этого года. Петух даст все предпосылки для приумножения капитала, но он очень не любит, когда деньги тратят безрассудно. Даже, если есть необходимая сумма с запасом на крупное приобретение, в 2017 году лучше сделать так, чтобы деньги делали деньги, то есть вложить в прибыльное дело или открыть свой собственный бизнес.



Овнам следует быть крайне осторожными в отношениях с избранником, поскольку есть риск потерять человека, который действительно дорог, или вступить в отношения с лживым и лицемерным представителем противоположного пола. Во всяком случае, стоит опять просто подождать. Время само расставит все по своим местам и покажет, кто есть кто. Терпением стоит запастись и семейным представителям этого знака. Они не всегда будут согласны с мнением своего супруга, что может привести к обидам, ссорам и затяжным конфликтам. Чтобы этого избежать попробуйте использовать правило «десяти секунд», которое заключается в том, чтобы прежде чем взорваться и излить свое негодование на собеседника, сначала посчитать до десяти и только потом что-то говорить в ответ. В 99% случаев это очень эффективно и замечательно помогает справляться с мгновенными вспышками гнева, злости и агрессии.



Отдыхать овнам стоит ехать в июле и августе, но если позволяют возможности, можно еще рассмотреть варианты в декабре и апреле. Именно в эти месяцы не предвидится никакой сложной работы и плотных графиков. На финансовую прибыль или выгодные деловые предложения можно рассчитывать в мае, июне, ноябре. Для заключения брака идеально подойдет март, август, сентябрь, декабрь. А вот в феврале Овнов ждет приятное событие, которое наполнит их жизнь радостью и благоговением.

ТЕЛЕЦ

Красный Огненный Петух в 2017 году несет Тельцам много перемен в жизни и ярких запоминающихся событий, которые в корне изменят отношение к жизни и приоритеты представителей этого знака. Тельцы – люди решительные, серьезные и ответственные, хотя и любят время от времени побездельничать и пошутить. Петух толерантен и благосклонен к этому знаку зодиакальной системы, поэтому он сделает так, чтобы Тельцы легко и непринужденно справлялись со всеми поставленными задачами и решали все возникшие вопросы. С первых дней царствования Петуха им придется собраться с мыслями и силами и начинать активно действовать. От оперативности принятых решений будет зависеть успех. Это говорит о том, что всем, кто родился под знаком Тельца стоит быть предельно внимательными, чтобы какие-то важные события не застали их врасплох и не вывели из равновесия.



В целом 2017 год станет переломным периодом в жизни представителей этого знака. В этом году они полностью поменяют тактику и приоритеты, отношение к ситуациям и проблемам, а также к жизни в целом. Тельцы склонны больше рассуждать и искать смысл во всем, что они делают, в своем существовании, а также искать ответы на глобальные вопросы. Но в силу своего упрямства они очень редко прибегают к своим знаниям и мудрости и редко добиваются желаемого. Но их упорству нет предела. Даже если они испытали неудачу раз, второй, третий, они все равно не прекращают пытаться. Такой напор и целеустремленность помогут Тельцам добиться многих своих целей и осуществить давнюю мечту. Единственное, что от них потребуется, это собрать волю в кулак и заставить себя действовать. Меньше слов – больше дела.



Что касается профессиональной стороны их жизни, представители этого знака смело могут рассчитывать на успех. Удача будет с ними во всех их делах и начинаниях. Многие Тельцы в 2017 году захотят получить второе образование, и сделают для этого все возможное. Некоторые сменят вид деятельности и начнут строить карьеру с чистого листа. Не стоит бояться начинать все сначала. У представителей этого знака есть все шансы сделать большой прорыв в профессиональном росте и достигнуть желаемых высот. Вместе с достижениями и победами у Тельцов появятся и завистники, которые будут завидовать не столь успехам, как энергичности и готовности работать. В 2017 году рожденные под знаком Тельца смогут проявить свою творческую натуру и раскрыть свой потенциал по максимуму. Петух не даст Тельцам возможности свернуть с намеченного пути, и всячески будет поддерживать их в делах и поступках. Но не стоит злоупотреблять добродушием и хорошим расположением покровителя этого года и надеяться исключительно на удачу и везение. Первая половина года будет особенно напряженной и в то же время достаточно интересной. Тельцам скучать будет некогда. А вот во втором полугодии Тельцы уже будут собирать урожай, то есть получать результаты своих трудов. Чем больше они приложат усилий и терпения в первом полугодии, тем лучшие результаты их будут ждать во втором. Финансовое положение будет достаточно стабильное, хотя и весомых денежных поступлений не предвидится. Представителей этого знака этот момент не должен огорчать, поскольку на безбедное проживание у них будет вполне достаточно средств, нужду испытывать они не будут, а по натуре они не меркантильные. В 2017 году у Тельцов получится накопить приличную сумму денег, только вот тратить ее сейчас не рекомендуется.



Тельцы – люди своенравные и свободолюбивые со своими тараканами в голове. Именно эта их отличительная черта будет мешать им вступить в новые отношения, и пустить кого-либо в свою жизнь. Не стоит переступать через себя и изменять своим принципам, поскольку если человек любит, он примет Вас такими, какие Вы есть, без малейшей попытки перевоспитать. Также Тельцам следует перестать играть роли, которые удобны для партнеров, поскольку, таким образом, они только понизят свою самооценку и могут полностью утратить самоуважение. Звезды советуют представителям этого знака оставаться самими собой и хранить верность своим убеждениям. Только так они смогут встретить по-настоящему стоящего человека, с которым можно и жизнь прожить. Семейным представителям стоит научиться совладать со своими эмоциями и чувствами, поскольку излишняя эмоциональность и вспыльчивость ни к чему хорошему еще не приводили. Тельцам нужно выработать в себе способность контролировать и держать себя в руках. Сдержанность и здравый рассудок помогут завоевать уважение и укрепят отношения супругов.



В конце марта и в апреле под влиянием Венеры многие Тельцы встретят человека, который полностью поменяет их отношение к жизни. А тем, кто планировал узаконить существующие отношения, звезды советуют сделать это в ноябре или мае. Для медового месяца самым оптимальным станет период со средины июня по средину июля. На это же время можно планировать свой отпуск и всем остальным представителям этого знака.

БЛИЗНЕЦЫ

2017 год, покровителем которого будет Красный Огненный Петух, станет для Близнецов знаменательным периодом в их жизни. В жизни представителей этого знака произойдет много интересных и захватывающих событий, которые кардинально изменят их жизнь, приоритеты, принципы, взгляды, отношение. Но 2017 год будет довольно непростой. Петух окружит Близнецов чередой быстро сменяющихся событий и происшествий, поэтому от них потребуется внимательность и молниеносная реакция на происходящее. В некоторых жизненно важных обстоятельствах необходимо будет принимать достаточно серьезные решения, причем обдуманно и оперативно.



Чтобы быть уверенным в правильности принятых решений, звезды советуют в каждом важном вопросе прислушиваться к внутренним ощущениям, интуиция не подведет. Да и вообще все, что Близнецы будут делать, должно гармонировать с внутренним миром, с их самоощущением, исходить из глубины души. Только в таком случае можно говорить об успехе, достижениях и победах. 2017 год Близнецы проведут в окружении своих членов семьи, родных и дорогих сердцу людей, которые будут для них главным приоритетом. Работа хоть будет и не на первом месте, но в этой сфере у близнецов все будет складываться само собой наилучшим образом, поэтому поводов для беспокойства у них не возникнет. Петух окружит Близнецов вниманием со стороны противоположного пола, наполнит их сердца трепетной нежностью и романтичностью, а моментами и дикой страстью. Поэтому амурные дела будут иметь особую важность в жизни представителей этого знака в этом году.



Первые месяцы 2017 года не принесет Близнецам больших финансовых поступлений, поскольку перед тем как приступить к реализации планов, необходимо расчистить поле деятельности, то есть освободиться от прошлогодних долгов, сдать отчеты за предыдущий период, разобрать кипу деловых бумаг, решить накопившиеся задачи и вопросы. Когда се дела будут улажены, можно смело приступать к воплощению своих нынешних целей и идей. Но не стоит тянуть с решением прошлогодних вопросов до наступления весны, поскольку именно с февраля Петух засыплет Близнецов великолепными возможностями, ухватившись за которые они смогут проложить себе надежный и прочный мост в обеспеченное и успешное будущее. А вот с марта у Близнецов начнут играть гормоны и отношения выйдут на первый план, поэтому времени для занятий важными делами у них практически не будет. Ну а если и будет, то голова будет забита совсем не тем, чем нужно было бы. Если представители этого знака приложат максимум усилий и будут предельно внимательны, а также проявят врожденную предприимчивость, то успех в профессиональной сфере им гарантирован, даже, несмотря на то, что весну они проведут, устраивая свою личную жизнь и налаживая взаимоотношения с родными и близкими людьми. В 2017 году близнецы сами того не осознавая выстроят прочный фундамент для карьерного прорыва в следующем периоде. А сейчас можно просто заняться усовершенствованием своих профессиональных навыков, расширением базы знаний и полезной информации, а придет время и все это сыграет очень важную роль в профессиональном росте.



2017 год Красного Петуха станет для Близнецов периодом романтических приключений. Даже тех, кто в браке, может потянуть на флирт и романтику. Но благоразумие и здравый смысл еще никто не отменял. Поэтому сначала стоит проанализировать свои существующие отношения, понять чего в них не хватает, постараться исправить этот недочет. Но если ничего не получается или отношения себя изжили, то стоит подумать над вопросом, может есть смысл их разорвать? Дать возможность себе и супругу начать жизнь с чистого листа? Дать шанс найти свое счастье? Но если это просто пустяк, быт разрушает романтику и страсть, не нужно горячиться, все легко поправимо. Просто постарайтесь чаще появляться в людных местах, ходите в гости, сами принимайте друзей, заводите новые знакомства с такими же супружескими парами, найдите себе новые общие увлечения и новые индивидуальные хобби. Это даст тему для разговоров, для обсуждений. Супругам вновь станет интересно в обществе друг друга, между ними снова вспыхнет страсть. Главное не спешить с выводами и не торопить события. Сначала обязательно необходимо разобраться в себе, понять чего хотите Вы.



Самым плодотворным станет месяц февраль. А вот в январе, июне, октябре Близнецам предстоит потратить массу времени на выполнение рутинной работы. Но это их совсем не огорчит, поскольку их во всем поддержит их спутник жизни, с которым они прекрасно проведут время и насладятся друг другом еще весной, а лето проведут в незабываемой романтической обстановке в узком кругу друзей.