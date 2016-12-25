Гороскоп на 2017 год: Рак, Лев, Дева

Предсказания звезд для года Огненного Петуха

Владивосток, воскресенье, 25 декабря , РИА Vladnews.

С 28 января 2017 возьмет бразды правления в свои руки Красный огненный Петух и будет править вплоть до 16 февраля следующего года. В этот период следует подготовиться к напряженной обстановке, энергичному ритму и огромным объемам работы, поскольку Петух благосклонен только к тем, кто не сидит на месте, постоянно чем-то занят и не боится никакой работы, сообщает Астро-Гороскоп.

РАК

Хоть 2017 год и будет достаточно насыщенным и напряженным для большинства знаков зодиакальной системы, но никак не для Раков. Петух толерантен и снисходителен к представителям этого знака. Но и в то же время им лучше не расслабляться, а всегда оставаться в полной боевой готовности, поскольку в любой момент может выпасть на их долю прекрасный шанс осуществить свою мечту или добиться гораздо больших результатов, чем они планировали изначально. Также Раки должны понимать, что жизненная дорога не может быть абсолютно ровной и гладкой. Судьба всем без исключения подкидывает испытания, проверяя силу и мощь их желания жить, а также разжигая интерес и задор, благодаря которым их жизнь становится наполненной смыслом и содержанием.



Раки в 2017 год Красного Петуха должны быть все время на чеку, чтобы суметь своевременно собраться с мыслями, молниеносно проанализировать ситуацию и принять взвешенное решение. В противном случае, все сюрпризы судьбы могут застать представителей этого знака врасплох, а затем последует растерянность, несобранность и глупые решения, которые не только не разрешат ситуацию должным образом, но и усугубят положение Раков. Петух – всем известная задира, поэтому он помогает всем, кто с рвением и упорством отстаивает свои права, борется за справедливость и непреклонен ни перед чем. Уже с первых дней властвования Огненного Петуха Ракам необходимо начать вырабатывать и закалять силу воли, твердость духа, мощь характера, чувство самоконтроля. Даже если в схватке за счастливое будущее и обеспеченную жизнь Раки и понесут потери, то вознаграждение за одержанную победу будет во стократ лучше и достойнее, чем то, чего они лишились. Чувство дискомфорта Ракам может доставить тот фактор, что Петух с самого начала года засыплет их возможностями, чтобы использовать которые им придется покинуть границы зоны комфорта, то есть им придется распрощаться со своей прежней жизнью, привычками, убеждениями, принципами, возможно друзьями, и начать жить по-новому, посмотреть на жизнь под другим углом обозрения.



В кругу сотрудников и коллег Раки будут чувствовать себя как рыба в воде, здесь их ожидает настоящий комфорт и уютная обстановка. Петух позаботится о том, чтобы у деловых Раков было все для достижения целей: дружелюбное расположение руководствующего состава, замечательные отношения с коллективом, наличие великолепных перспектив и свободы выбора. Ракам следует постараться рационально распределить свои силы и профессиональные способности, чтобы повысить свою продуктивность именно в первом полугодии, поскольку это время наилучше подходит для реализации планов и воплощения идей. Первые шесть месяцев очень плодотворные, поэтому, чем больше Рак посеет, тем больше соберет во втором полугодии. Раки в основном люди креативные и предпочитают решать основную массу проблем и задач хитростью, умом, но, ни как не физическим трудом. И это качество им следует использовать в 2017 году как можно чаще. Такая тактика убережет их от переутомления, сохранит силы и энергию, при этом никоем образом не повлияв на качество перспектив и будущих результатов. С деньгами Ракам следует быть немного осторожнее, есть вероятность растратить бессмысленно все сбережения. В этом году представителям этого знака представится возможность расплатиться с долгами, закрыть кредиты и вернуть то, что должны им.



В 2017 год Красного Петуха Раки с головой окунутся в омут страстей и бурю романтических эмоций, но иногда их излишняя эмоциональность может стать разрушающим фактором, а не создающим. Дав волю чувствам, вспыльчивости, ревности, Раки рискуют навсегда потерять человека, который их искренне любит и дорожит ими. Эмоции – это прекрасно, вот только все должно быть в разумных пределах, всему должна быть мера. Ракам необходимо научиться сдерживать свои сиюминутные порывы, найти баланс между здравым смыслом и чувствительностью. Только тогда в их отношениях поселится гармония и абсолютное взаимопонимание. Тем, кто только вступил в отношения, следует смотреть на избранника изначально без розовых очков, поскольку реальность очень скоро принесет горечь обид и разочарований. Если же человек действительно дорог, постарайтесь контролировать себя и свои эмоциональные порывы, уважайте личное пространство друг друга, примите человека со всеми его плюсами и минусами. Помните, никто не совершенен.



Уже в апреле Раки испытают на вкус первые свои победы и достижения. Удача будет их сопровождать на всем их пути, и в работе, и в карьере, и в семье, и в любовных отношениях. В конце мая одиноких Раков ожидает судьбоносная встреча, которая перевернет с ног на голову их представление о жизни и окружающем мире. В августе есть вероятность встречи старых друзей или далеких родственников, с которыми давно была утеряна связь.

ЛЕВ

2017 год Красного Петуха будет довольно насыщенным и напряженным для всех двенадцати знаков зодиака и Лев тому не исключение. Лев, конечно, царь, но достаточно ленив и неповоротлив, поэтому Петух и ищет его слабые стороны и подходящие моменты, чтобы клюнуть его в гриву. Представителям этого знака зодиакальной системы следует держать марку всегда и везде, следить за своей безупречностью и всегда быть готовым к любым неожиданностям. Много перспектив и замечательных возможностей ожидает Льва в 2017 год Огненного Петуха, но путь к успеху будет далеко не гладким. Но разве царя может что-то остановить? Разве кто-то может ему помешать? Кто осмелится? А никто, если Лев всегда будет соответствовать всеми признанному представлению о нем. Льва в 2017 году ожидают великолепны перспективы в карьере, если он сохранит здравомыслие и трезвый рассудок.



Только холодный расчет и предусмотрительность выведут Льва на новый уровень личностного и профессионального развития. На протяжении всего периода властвования Красного Петуха всем, кто родился под созвездием Льва, стоит быть предельно внимательными и осторожными при подписании каких-либо бумаг, даже если они приняты от доверительных и надежных лиц. Льва ожидает обеспеченная жизнь, если он будет вести счет своим доходам и прибыли, стараться жить по средствам и не покупать то, в чем нет особой необходимости. Звезды советуют представителям этого знака не принимать никаких решительных действий и серьезных решений в зимние месяцы 2017 года. Это время лучше провести с большей пользой, если посвятить его наведению порядка в собственных мыслях и жизни, а также планированию ближайшего будущего. Льву в год Петуха следует проявить сдержанность и терпение по отношению к окружающим их людям, поскольку многие из них будут раздражать Льва своими нелепыми фразами и поступками. Но помните, что нельзя жить строго по правилам. В жизни должны быть исключения – и глупости, и шутки, и безумие. Только так можно прочувствовать всю прелесть жизни и увидеть ее во всей красоте.



С первых месяцев 2017 года Льву будут поступать заманчивые и перспективные предложения, но не стоит спешить с принятием окончательного решения и сразу на них соглашаться. Львы ничего не теряют, даже если на следующий день предложение потеряет силу. Таким образом, они только набивают себе цену и уже совсем скоро предложения, которые посыплются на них как град, будут совершенно другого уровня, намного значимее и ценнее. Львам нужно усвоить одну простую истину, счастлив тот, кто умеет ждать. А инстинкт охотника за добычей у Льва заложен на генетическом уровне. Он подсознательно понимает, что если он броситься на дичь раньше положенного в силу усиливающегося голода, то может остаться абсолютно ни с чем. Приходиться порой терпеть неудобства и дискомфорт, чтобы в очень скором будущем насладиться настоящим джек-потом. Львы не принадлежат к тем, для кого лучше синица в руках, нежели журавль в небе. Льву все либо ничего. Он слишком горд, чтобы соглашаться на малое, поэтому у него всегда слишком высокая планка, к которой он стремится, и требует того же от всех окружающих. Результатов быстрых ждать не приходится, придется немного потерпеть. Зато конец периода будет ознаменован ошеломляющим успехом. Льву незачем спешить, поскольку финансовая сторона его профессиональной сферы жизни будет интересовать в самую последнюю очередь. Это говорит о том, что нуждаться в деньгах Лев вряд ли будет, а если и будет, то достаточно редко и в мизерном количестве.



Львы никогда не согласятся на малое. Поэтому и к своим домочадцам они выдвигают слишком высокие требования, чем собственно и загоняют их в тупик и вызывают волну противоречащих чувств. Чтобы не огорчать своих близких, не потерять их поддержку и понимание, постарайтесь не воспитывать их, просто любите, заботьтесь, проводите с ними время, цените, дорожите ими, но не воспитывайте. Научитесь их хвалить и поддерживать. Если хотите увидеть послушание и покорность, не идите напролом, возьмите свое хитростью и мудростью. Не давите на родных, мотивируйте, заинтересовывайте, вознаграждайте, тогда они сами будут стремится Вам угодить. Но все же Льву стоит понимать, что каждый член их семьи это отдельная самостоятельная личность, индивидуальность и они в принципе не способны абсолютно полностью соответствовать всем Вашим требованиям. Будьте снисходительны и уважайте их право на выражение собственного «Я».



Январь и февраль 2017 года благоприятны для анализа образа своей жизни, обнаружения ошибок и работы над ними, а также для избавления от всего хлама, который накопился в жизни. Успехи в карьере стоит ожидать в марте, августе и ноябре, а вот отдых лучше планировать на июль или сентябрь.

ДЕВА

Девы, которые не склонны к энергичной и динамичной жизни, в 2017 год Красного Петуха будут слишком импульсивными. Если раньше они практически не выражали никаких эмоций, и их чувства сложно было понять, то в 2017 году они будут весьма открыто проявлять свое эмоциональное состояние, давать волю чувствам, а от уравновешенности и прагматичности не останется и следа. Такие изменения внутреннего мира Дев будут весьма кстати, поскольку властелин 2017 года, Огненный Петух, благосклонен и щедр с теми, кто ведет активный образ жизни, кто трудится, кто не боится никаких преград и препятствий. Девы в 2017 году начнут действовать решительно, будут смело идти на риск и принимать спонтанные решения. Такая тактика поможет представителям этого знака выбраться из трясины, которая не только мешала двигаться дальше, навстречу своему счастью, но и с каждым годом все больше и больше засасывала, парализуя движения. А сейчас Девы изо всех сил будут отчаянно барахтаться, изобретать новые способы и методы достижения целей, искать помощников и соратников, которые бы хоть как-то облегчили им этот нелегкий путь или оказали моральную поддержку. Такой энтузиазм не останется незамеченным хозяином 2017 года, Красным Петухом, и Девы в итоге будут щедро вознаграждены. Дев очень сложно вывести из себя и чем-то удивить. Именно их врожденная невозмутимость станет отличным инструментом для достижения успеха. Безусловно, иногда Дев будет преодолевать сильное чувство раздражения, которое будет заставлять их изливать негатив на окружающих, что может быть чревато разрывом отношений и конфликтами. Поэтому представителя этого знака стоит отыскать средства или методы, с помощью которых они будут весьма эффективно справляться со своей раздражительностью. Важно понимать, что единственного универсального рецепта не существует. Каждому свое, а Ваша задача найти то, что в Вашем конкретном случае будет максимально эффективно.



2017 год Петуха сулит Девам великолепные перспективы в карьерном росте, но чтобы суметь их ухватить за хвост, им необходимо принимать решения и действовать в согласии со своим внутренним голосом. Даже если дело на миллион долларов, хочется, но колется, лучше отказаться. Но если поступает предложение заняться тем, что действительно нравится, но при этом получать смешные гроши, то есть смысл согласиться. Не обязательно отказываться от заманчивых выгодных предложений, особенно если их суть не противоречит Вашим принципам и убеждениям, а также не требует от Вас чего-то нереального. Важно прислушиваться к самому себе, поэтому работу следует выбирать такую, на которую хотелось бы вприпрыжку бежать каждое утро. Если предлагают высокую должность, нужно прислушаться к себе, понять, готовы ли Вы взвалить на свои плечи такую ответственность, и стоит ли оно того. Иногда нужно будет принять безотлагательные решения, от которых будет зависеть Ваш карьерный рост. И единственным ориентиром в этих вопросах должна быть исключительно интуиция. Финансовое положение Дев в 2017 год Петуха будет относительно стабильно, если не брать во внимание приобретение недвижимого имущества или автомобиля, которое вероятно случится во втором полугодии, а точнее в третьем квартале. Звезды обещают еще несколько денежных поступлений, которые станут приятным сюрпризом для представителей этого знака.



На людей, рожденных под знаком Девы, внезапно нахлынет прилив нежных чувств и эмоций. У них возникнет потребность опекать и чрезмерно заботиться о своих близких. С одной стороны, это хорошо и даже замечательно, но все должно быть в разумных пределах, поскольку гиперопека может перерасти в чрезмерный контроль, да и все, что слишком хорошо, это нехорошо. Девам необходимо держать себя в руках и постараться занять свои мысли и руки чем-то полезным. А в отношениях с родными постараться не пресекать границы допустимого. Если с начала 2017 года Девы четко расставят приоритеты, определят что можно, а что нельзя, их отношения с окружающими людьми будут выстраиваться наилучшим образом. А заботиться о своих любимых и дорогих людях можно и ненавязчиво, так, чтобы от этого получали удовольствие обе стороны. В основном личная жизнь Девы наполнится гармонией и сбалансируется. В ней будет все, что необходимо для счастья. Взаимопонимание, доверие, поддержка, сочувствие, благодарность, признательность, страсть и любовь. А это уже многого стоит.



Большую часть своего времени Девы проведут в узком кругу родных и близких людей. Самыми оптимальными месяцами для семейных и дружеских посиделок, поездок и отдыха станут апрель, май, август. Потрудиться и приложить максимум усилий для реализации своих планов и идей лучше всего до наступления весны, чтобы во втором полугодии уже пожинать результаты своих трудов. Сентябрь, октябрь идеально подойдут для бракосочетаний и амурных похождений. А вот в июле лучше всего зачать будущих наследников. Именно в этот период звезды будут благосклонны и наградят будущего ребенка счастливой судьбой.