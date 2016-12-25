Гороскоп на 2017 год: Козерог, Водолей, Рыбы

Предсказания звезд для года Огненного Петуха

Владивосток, воскресенье, 25 декабря , РИА Vladnews.

С 28 января 2017 возьмет бразды правления в свои руки Красный огненный Петух и будет править вплоть до 16 февраля следующего года. В этот период следует подготовиться к напряженной обстановке, энергичному ритму и огромным объемам работы, поскольку Петух благосклонен только к тем, кто не сидит на месте, постоянно чем-то занят и не боится никакой работы, сообщает Астро-Гороскоп.





КОЗЕРОГ

В 2017 год Красного Петуха Козероги кардинально преобразятся, а вместе с собой изменят и окружающий мир. Раньше они были немного скованны, даже пессимистичны, предусмотрительны и нерешительны. Но в 2017 году Огненный Петух наделит их такими качествами как открытость, раскованность, умение идти на риск, стремление пробовать свои силы в разных направлениях. Такая энергичность и энтузиазм станут отличными инструментами для изменения своей жизни в корне. Но такая внезапная активизация Козерогов может немного насторожить некоторых не совсем доброжелательных окружающих их людей. Поэтому, несмотря на динамичность, плотную занятость и насыщенность жизни, представителям этого знака необходимо продолжать держать ухо востро. Будьте бдительны и осторожны, и тогда ничто и никто не застанет Вас врасплох. А чтобы узнать кто есть кто, прислушивайтесь к сплетням. Участия принимать в этом нелепом и дерзком деле, конечно, не стоит, но послушать все-таки надо. Это поможет много узнать о своих знакомых, друзьях, да и о себе в том числе. И уже отталкиваясь от полученной информации, можно будет решать, что делать дальше.



С некоторыми из завистников лучше распрощаться насовсем, поскольку их присутствие в жизни Козерогов будет тянуть последних на дно, не давая возможности двигаться вперед и достигать целей. Если же в силу своей воспитанности этого не сделать, есть риск потерять все, что Вы заработали столь тяжким трудом и упорством. Средина 2017 года ознаменуется теплыми душевными встречами и посиделками с родственниками и семьей. В это время Козероги смогут всласть насладиться общением и заботой, любовью и поддержкой своих родных. Они поймут, что мир огромен, и в этом мире они не одни. У них есть, кому за них постоять, побороться, защитить. Немало времени Козероги потратят на организацию своего досуга. Звезды не рекомендуют засиживаться дома, а каждый раз искать новые и более интересные варианты времяпрепровождения. Посещайте разные общественные заведения, ходите на концерты и другие мероприятия, принимайте участие в акциях и конкурсах. И очень скоро все вокруг Вас начнет преобразовываться до неузнаваемости. Будьте уверенны в себе и в своих силах.



Карьера у Козерога в 2017 году будет стоять на первом месте. Именно в этом направлении он будет упорно и целеустремленно двигаться, преодолевая все шалости заносчивого Петуха, все преграды и препятствия. Петух, кстати, не будет целенаправленно ставить палки в колеса, поскольку не в его интересах мешать труженику потрудиться на славу. Шалить он будет время от времени, и то только для того, чтобы Козероги не расслаблялись преждевременно, не опускали руки и не теряли свой интерес.



Самыми плодотворными обещают быть первые пять-шесть месяцев, после чего Козероги смогут вздохнуть спокойно и довольными отправиться в отпуск, где их будет ждать море, солнце, пальмы, пляж. Будьте готовы к тому, что в 2017 году начальство возложит на Вас серьезные и ответственные задания, которые поручить оно может исключительно мастерам своего дела. Может представителям этого знака и не понравиться, что лишний раз им придется напрягаться, но помните, что это знак, хороший знак. Он свидетельствует о доверии начальства, о том, что Вы признаны как специалист высокой квалификации, о том, что лучше Вас это никто не сделает и о том, что Вы первые в списке, кто заслуживает на прибавку к жалованью или на повышение. Поэтому можете смело гордиться собой и с энтузиазмом качественно выполнять порученное задание. Козерогам в первом полугодии отдыхать не придется, поскольку у них просто не будет на это времени. Не исключено, что работа им даже будет сниться. Но пусть Вас мотивирует тот момент, что совсем скоро, всего спустя несколько месяцев, Вы будете гордо купаться в лучах славы и грандиозного успеха, а все усилия многократно окупятся с лихвой. Кстати, уже ранней осенью можно ждать потока финансовых активов, который удовлетворит любые Ваши запросы и пожелания, а также откроет перед Вами новые горизонты для профессиональной деятельности и достижения успеха в карьере и бизнесе.



2017 год Красного Огненного Петуха принесет с собой Козерогам прилив нежности и наполнит их сердца и души неугомонной страстью, благодаря чему одинокие представители этого знака завоюют расположение и взаимность возлюбленного, а те, кто уже связал свою судьбу брачными узами, смогут оживить, воскресить былые чувства. Звезды настоятельно рекомендуют прислушиваться к мнению и советам своего избранника, поскольку именно его идеи станут оптимальными в каждом конкретном случае и помогут не только сохранить отношения, но и сделать их еще крепче.



Январь принесет Козерогам много приятных встреч, событий и подарков. А вот в феврале им придется отставить праздничное настроение и впритык заняться работой и решением деловых вопросов. Весна подарит Козерогам немного мудрости и верных друзей, а также избавит от груза и хлама, который не давал возможности циркулировать положительной энергии, тем самым привлекая в жизнь представителей этого знака сплошной негатив. Лето Козерогам стоит провести в узком семейном кругу, а вот осенью нужно будет брать большие корзины и собирать плоды своей активной деятельности.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям в 2017 год Петуха потребуется проявить решительность, собранность, организованность, поскольку перед ними постоянно будут всплывать вопросы и задачи, которые нужно будет в краткие сроки решать. Петух неплохо относится к представителям этого знака зодиакальной системы, даже можно сказать по-дружески, поэтому беспокоится им практически не о чем. Да, чтобы что-то получить придется работать, причем не кое-как, а качественно, исполнительно, усердно, совестно. Водолеи не привыкли прилагать много усилий, чтобы что-то получить или чего-то добиться. Как правило, их рабочим инструментом выступал их язык. Своей общительностью и умением расположить к себе практически любого человека, они незаметно делегировали свои полномочия и обязанности на посторонних, присваивая себе все заслуги и результаты. Но так тоже нужно уметь! Далеко не каждому дано! Водолеи могут гордиться собой. Вот только с Петухом этот номер вряд ли пройдет. Он в два счета вычислит лентяя, хитреца, и злоумышленника. Поэтому звезды не советуют с ним шутить.



Если на Вашу долю и выпала тяжелая работа в больших объемах, будьте добры, выполняйте ее добросовестно и качественно. В конце концов, результаты этого стоят. Можно и потерпеть ради удовольствия. Более того, Водолеи на очень хорошем счету и больше других знаков будут засыпаны различными перспективами и возможностями. В 2017 году появится возможность сменить место работы или открыть свое дело. И поможет в этом старый добрый друг (дальний родственник, одноклассник). Возможно, его предложение немного взбудоражит Водолеев и выведет из равновесия, но не стоит сразу отказываться. Попросите несколько дней на размышления. Посоветуйтесь с близкими, проанализируйте возможные варианты, все хорошенько обдумайте, и только потом дайте окончательный ответ. Если Вас остановит страх перед переменами, отпустите ситуацию, откройтесь навстречу судьбе, поверьте в свое право на успех, на счастье и беззаботную жизнь. И, в конце концов, что Вы теряете? Ровным счетом ничего.



Водолеям в 2017 год Красного Петуха необходимо быть внимательными ко всему, что происходит у них на работе. Они не должны упускать из виду ни настроение коллег и начальства, ни разговоров за спиной, ни малейшего звонка или факса. Все должно быть сделано вовремя и проверено неоднократно. Только скрупулезность и ответственное отношение к работе и всему, что ее касается, поможет Водолеям легко преодолеть путь, уготовленный им хозяином 2017 года, Красным Петухом. Старайтесь на первых порах сами проявлять инициативу в решении рабочих вопросов и предлагать свою кандидатуру на роль исполнителя. Уже после нескольких таких заданий начальство оценит Ваше стремление и пожелает Вас как-то вознаградить. Будьте пунктуальны, соблюдайте деловой этикет. Это Ваша визитная карточка, которая первая заявляет о Вашем профессионализме и надежности как специалиста в своем деле. Тем Водолеям, которых их рабочее место мало устраивает, стоит не терять времени, а ежедневно отсылать сое резюме в те фирмы, одну из чьих должностей Вы хотели бы занять. И не стоит думать, что Вы недостойны, или не того уровня, или социального статуса. Помните, что перед Богом все равны. И как в той песне: «А солнце светит всем одинаково…». У Вас ровно такие же шансы на успех, как и у других кандидатов. Поэтому улыбку на лицо, галстук на шею, вперед и боем! Все у Вас получится. Будьте уверены.



Расположение планет благоволит к Вам, Фортуна повернулась к Вам лицом, а удача наступает на пяты. Пользуйтесь моментом, отстаивайте свое право на счастье, будьте смелее.



На любовном фронте Водолеев ожидает буря страстей, эмоций. С одной стороны, казалось бы, что излишняя эмоциональность часто приводит к конфликтам, а с другой стороны жизнь без нее будет пресной и скучной. Это как у природы – есть и солнце, и ветер, и дождик, и град, и молния с громом. Если бы постоянно погода была бы одинаковой, жить стало бы невыносимо, но она абсолютно непредсказуемо меняется. И тем самым вносит свои коррективы в окружающий мир. Так вот и в отношениях – чем чаще партнеры будут проявлять свои эмоции, говорить о своих чувствах, желаниях, делиться мечтами, реагировать на рассказ другого, тем насыщеннее, ярче и понятнее будет их совместная жизнь. Тем больше доверия будет между ними, больше признательности и верности. И этого вполне достаточно, чтобы выстроить прочные отношения, которые никакая буря не разрушит. Постарайтесь не скрывать свои чувства и на эмоции партнера отвечать тем же. Так происходит взаимообмен энергией, и Ваши души соединяются воедино.



Водолеям, которые не привыкли особо нагружать себя работой и обязанностями придется много трудиться. Самыми результативными месяцами станут февраль, апрель, май, июнь. В августе или сентябре можно отправиться отдыхать. Поздней осенью Водолеев ожидает судьбоносная встреча или знакомство, которое кардинально поменяет систему принципов и убеждений представителей этого знака. Декабрь стоит посвятить подведению итогов и работе над ошибками.

РЫБЫ

Для спокойных и уравновешенных Рыб 2017 год Огненного Петуха с первых дней будет предельно насыщенным разными событиями, которые заставят их зашевелиться, начать действовать и получать удовольствие от своей активности и энергичности. Меланхоличным рыбам будет довольно непросто постоянно придерживаться заданного изначально темпа. Они могут испытывать апатию, усталость. Но чтобы этого не случилось, необходимо правильно и рационально использовать свои трудовые ресурсы, не тратить энергию на выяснение отношений, конфликты, бессмысленные и нелепые занятия. Постарайтесь делать небольшие перерывы и отвлекаться от рутинной работы, например, почитайте почту или просмотрите новостную ленту, а если есть возможность, включите релаксационную музыку и помедитируйте. Это способствует полному расслаблению всех зажатых и напряженных мышц, избавляет от морального напряжения, заставляет быстрее циркулировать поток энергии, наполняя каждую клеточку организма, каждый уголок подсознания силой для дальнейших действий. Это займет не более 5-10 минут, зато польза какая! Рыбы умеют приспосабливаться и подстраивать обстоятельства под себя. Так вот и в 2017 году, заданный Петухом темп сначала взбудоражит Рыб и вызовет волну протестов, но спустя некоторое время Рыбы осознают свою выгоду и начнут активно использовать сложившуюся ситуацию в своих целях. Все дело в том, что практически у всех представителей этого знака огромные планы на будущее, а в силу своей скромности и нерешительности, им редко выпадает шанс их реализовать полностью. А сейчас это время настало. И Рыбы смело могут приступать к реализации своих идей и проектов, а также к осуществлению заветной мечты. Ранее молчаливые Рыбы в 2017 году свалят всех наповал своей открытостью, общительностью и коммуникабельностью. Благодаря этим вновь открывшимся качествам Рыбы обзаведутся еще несколькими десятками хороших знакомых, пополнят свою адресную и телефонную книгу парочкой полезных контактов и начнут получать от жизни удовольствие.



Рыб нельзя назвать карьеристами, но их трудолюбие, стремление к справедливости, исполнительность и даже жертвенность будут щедро вознаграждены покровителем 2017 года, Огненным Петухом. Перспективы в карьере и профессиональном развитии представителей этого знака будут зависеть исключительно от их желания. То есть если они желают видеть себя на высокооплачиваемой должности, они этого добьются, но если это их нисколечко не интересует, то они и пальцем не пошевелят, чтобы это случилось. Никаких сюрпризов Петух им в профессиональной сфере жизни не уготовал. Скорее всего, Рыбы погрузятся в выполнение рутинной работы и своих должностных обязанностей, строго следя и контролируя сам процесс. Такая позиция нисколько не отразится на благосостоянии и платежеспособности представителей этого знака зодиака. Даже напротив, Петух обеспечит им стабильность финансового положения и уменьшит количество или качество статей расходов, благодаря чему у Рыб появиться тенденция к накоплению средств. Рыбам следует остерегаться своей скромности, поскольку Ваши заслуги могут быть приписаны кому-то другому. И получается так, что Вы трудились, а кушает чужой. Не стоит. Тем более, что Вы действительно заслуживаете на вознаграждение, и это только Ваши заслуги. Если Вам поручили возглавить масштабный проект, постарайтесь не взваливать все на свои плечи, поскольку опять же трудиться будете только Вы, а прибыль делить будет вся команда. Поэтому постарайтесь сразу расставить все по своим местам, распределите по справедливости обязанности и полномочия и только потом приступайте к реализации.



Рыбам не свойственно вслух говорить о своих чувствах. И со стороны это может показаться, что они безразличны, сухие, с каменным сердцем, бесчувственные. Рыбам нужно учиться выражать свои чувства, учиться говорить о них. Здесь нет ничего постыдного. Но это вовсе не значит, что необходимо устраивать бурные сцены ревности, ссоры, конфликты. Проявление чувств должно быть позитивным, доброжелательным. Есть вероятность, что спутник жизни будет время от времени устраивать провокации. Но не сочтите это за наглость. Он делает это намеренно только ради того, чтобы увидеть хоть какую-то мимику, реакцию на Вашем лице. Если вы сами будете чаще выражать свои чувства, восторг, удивление, нежность, неодобрение или хотя бы обиду, то от провокаций не останется и следа.



Март и апрель озадачат рыб своими текущими проблемами и делами, которые хочешь – не хочешь, а решать придется. Май месяц Рыбы проведут в узком кругу родных и близких, а вот с июня в их жизни начнут происходить одно за другим события, которые полностью отнимут все свободное время, но при этом дадут шанс осуществить давнюю мечту и реализовать все идеи.