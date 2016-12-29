Восточный гороскоп на 2017 год: Лошадь, Коза, Обезьяна

Все 12 знаков восточного гороскопа могут смело рассчитывать на удачу

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

С 28 января 2017 возьмет бразды правления в свои руки Красный огненный Петух и будет править вплоть до 16 февраля следующего года. В этот период следует подготовиться к напряженной обстановке, энергичному ритму и огромным объемам работы, поскольку Петух благосклонен только к тем, кто не сидит на месте, постоянно чем-то занят и не боится никакой работы, сообщает Астро-Гороскоп.

Динамичность 2017 года внесет свои коррективы в размеренный образ жизни любителей «откосить» от выполнения своих прямых обязанностей и заставит все-таки подняться с дивана и хоть что-то сделать, чтобы осуществить свою мечту или реализовать свои идеи.



Хотя Огненный Петух и будет требовать повышенной активности и трудолюбия, он даже самых ленивых и неповоротливы не оставит ни с чем. В этом году представители всех двенадцати знаков восточного китайского гороскопа могут смело рассчитывать на удачу и везение. Петух всегда стремится к справедливости, поэтому в 2017 году все получат по заслугам. Не стоит рассчитывать, что можно что-то утаить, о чем-то умолчать, где-то схитрить. Хозяин 2017 года непременно выведет на чистую воду, после чего обязательно последует расплата. Поэтому чтобы легко и быстро завоевать расположение Петуха, выстроить с ним дружеские отношения, следует все до последней мелочи делать качественно, вкладывая душу, стремится к совершенству и никогда не жаловаться на усталость.

ЛОШАДЬ

Лошадь – красивое, изящное животное, которое обладает не только внешней красотой и силой, но и внутренней. Именно этими качествами люди, в 2017 году рожденные в год Лошади по восточному китайскому календарю, будут завоевывать желаемые позиции, и добиваться успеха. Красный Петух очень любит Лошадей, поэтому он задарит их великолепными возможностями и замечательными перспективами.



Лошадь не только красива, но и мудра. Она пустит в ход все свои козыри, чтобы добиться максимальных результатов. И вполне успешно. Представители этого знака перестанут концентрировать свое внимание на каждой мелочи, и сосредоточатся исключительно на глобальных и актуальных вопросах и задачах. Таким образом, они в несколько раз повысят продуктивность и придут к финишу намного быстрее.



На место сухой расчетливости придет здравый оптимизм, который будет вдохновлять, и поддерживать Лошадь во всех ее начинаниях. Благодаря смене жизненных ценностей и приоритетов, Лошадь сможет легко и непринужденно расширить круг своего общения, тем самым увеличив в разы свои возможности и перспективы.



Лошадь хоть и свободолюбивое создание, но ее несложно приручить. Поэтому людям, рожденным под этим знаком, следует быть более внимательными и не давать другим пользоваться их добротой и безотказностью. Научитесь говорить «нет». Если есть желание помочь, оно должно исходить из самого сердца, из глубины души и быть в согласии с Вашими жизненными принципами. Если же Вы помогаете другим только потому, что так надо, никакой пользы из этого никому не будет. Поэтому можете смело отказать, даже не объясняя причины. Вы сами хозяева своего времени, и только Вы вправе им распоряжаться.



Как ни странно, а Лошади в 2017 год Петуха будут немного ветреными и легкомысленными. То есть не безответственными, а наоборот. Они просто в какой-то момент перестанут принимать все близко к сердцу и переживать каждую неудачу, как свою, так и чужую, как самый большой траур. Со стороны это будет выглядеть как безразличие, как игнорирование, но по сути все это просто неважно. Зачем тратить время и нервы на проблемы, которые не решаемы? А если их все-таки можно решить, то тем более, зачем?



Некоторые люди из окружения Лошадей будут, мягко говоря, ошарашены такой жизненной позицией, а верней ее сменой. И многие из них сочтут это за вульгарность, за неуважение к окружающим. Но представителям этого знака совершенно не стоит беспокоиться по этому поводу. Разве кто-то из них подстраивается под Ваши интересы? Разве кого-то интересуют Ваши проблемы, Ваша жизнь? Нет? Так вот зачем Вам это нужно, под кого-то подстраиваться, пытаться угодить, понравится? Оставайтесь самим собой, не предавайте свои принципы и живите в согласии с внутренним миром, тогда и с окружающим проблем не будет. А все завистники посуетятся-посуетятся, после чего начнут тайно Вами восхищаться и уважать Вас.



Лошадь в 2017 году будет стараться уединиться, убежать от мирской суеты и шума. Поэтому не стоит удивляться, если Вас вдруг посетит мысль приобрести маленький, уютный домик в деревне.



Более страстных и любвеобильных, а также преданных и верных спутников жизни, чем Лошадь в мире не сыскать. С ними никогда не бывает скучно. У них талант разнообразить отношения, подлить масла в огонь, добавить страсти, нежности, любви и заботы. Но Лошадь очень привередлива при выборе спутника жизни. Она, как правило, ищет человека, который будет обладать такой же верностью и преданностью, как она сама. Поэтому одиноким представителям этого знака лучше искать своего суженного в рядах единомышленников, посещать кружки по интересам. Если человеку, рожденному в год Лошади нравится рок, то и потенциального возлюбленного следует искать на рок-концертах, а если вся их жизнь – рукоделие, то наверняка Ваша судьба активно посещает мастер-классы по хенд-мэйду.



В семье Лошади придется взять инициативу в свои руки, поскольку их партнер абсолютно и полностью им доверяет, уважает их вкус и жизненные позиции. Почему бы этим не воспользоваться? И приятно и полезно.



Вместе с легкомыслием по отношению к проблемам и мелким делам прибавится и легкомыслие по отношению к собственному здоровью. А это может быть чревато негативными последствиями. Звезды рекомендуют Лошади заняться общеукрепляющей физкультурой и откорректировать свой рацион питания в соответствии с принципами и правилами правильного питания.



Избегайте переохлаждения, а также стрессовых ситуаций. Перенапряжение и усталость Вам тоже ни к чему.



Чтобы зажечь драйв и желание творить, Лошади необходимо поискать хорошую и надежную мотивацию. Если будет изначально поставлена весомая цель, то никакая лень не сможет преодолеть представителей этого знака.



Наибольших результатов в работе Лошадь добьется в коллективных мероприятиях. Даже если вдруг у нее пропадет желание что-то делать, то в любой момент можно будет делегировать собственные полномочия и обязанности на ближнего.

КОЗА

Как только Огненный Петух в 2017 году вступит в свои права, люди, рожденные под знаком Козы, станут более уверенными и целеустремленными. Многие из них навсегда избавятся от многих своих комплексов и даже превратят некоторые из них в достоинства. От Коз будет исходить оптимизм, веселье и положительная энергетика.



Внешнее обаяние и внутренняя красота представителей этого знака как магнит будет притягивать к ним людей с разными жизненными позициями, благодаря чему Козы получат много впечатлений и полезных знаний. С первых месяцев 2017 года Красного Петуха у них начнут просыпаться таланты, о которых они забыли еще в раннем детстве. Творческая натура Коз поможет им найти выход из любой сложившейся ситуации, а также проявить креатив при организации досуга.



Творческий подход к решению многих жизненных задач и вопросов поможет добиться больших успехов в профессиональной сфере, в частности в научной деятельности, а также во всех областях, где требуется неординарное мышление.



Козы – люди неусидчивые. Им постоянно нужно крутиться-вертеться. Они никогда не идут по пути малейшего сопротивления. Даже, если поставленную задачу можно решить в два счета, они постараются что-то такое выдумать, что сразило бы наповал окружающих. Их главный конек – удивлять людей. А позитивный настрой, прекрасное настроение и жизненная мудрость обеспечат им авторитет в обществе. К их мнению будут прислушиваться, а также часто к ним будут обращаться люди за советом и помощью. И даже незнакомые, которые узнают о Ваших гениальных способностях и доброжелательной натуре.



Петух благосклонен к представителям этого китайского знака, поскольку как он, так и Коза, это люди домашние, трудолюбивые, упрямые, справедливые. И эти характерные для Коз качества будут выражены намного ярче, чем когда-либо. Они не бояться ставить перед собой цели, даже если те кажутся недостижимыми. Но при этом Козы весьма успешно достигают желаемого. Основной секрет их успеха состоит в том, что маленькая и бойкая Коза поставив перед собой определенную задачу, тщательно составляет план, продумывает все до мельчайших деталей, ищет методы и средства достижения, разбив большую цель на несколько маленьких. И потом она ни на шаг не сходит с выбранного ею пути. Несмотря на препятствия, непредвиденные ситуации, преграды и другие отвлекающие факторы, Коза упрямо идет до конца.



В отношениях с окружающим миром Козе непросто найти людей, которым бы она целиком и полностью смогла доверять. А на прочность новых знакомых она проверяет своими капризами. То опоздает на встречу, то проигнорирует просьбу, то нахамит, то будет слишком ласковой и нежной. И только единицам удается пройти тест на «вшивость». Но зато это верные, надежные люди, из которых состоит тыл представителей этого знака. Тщательный отбор близкого окружения обеспечивает Козе защиту и помощь в этом непростом и зловещем мире.



А Красный Петух предоставит Козе возможность завести еще с десяток новых знакомств и пополнить свою телефонную книгу полезными контактами, которые пригодятся ей на пути к достижению цели.



Коза – вредное, но доброе животное, которое отлично разбирается в людях. Во всяком случае не хуже опытного психолога-практика. Если человек искренен и доброжелательный, она подпустит его почесать за ушком, но если она почувствует исходящий от него негатив, не раздумывая ни секунды, забодает. И будет абсолютно права.



В отношениях с любимым человеком Коза будет чувствовать измену, ложь, фальшь за километр. Поэтому некоторые Козы примут решение расстаться с человеком, который ее предал. Боль расставания продлится недолго, да и в большей степени она будет не из-за расставания, а от того, что предали, обманули, злоупотребили доверием. Зато после того, как Коза избавится от человека, способного на подлость, она в скором времени найдет свое счастье и создаст прочные отношения, выстроенные на любви и взаимном доверии.



Те, кто сохранит существующие отношения, еще больше убедятся в верности и преданности супруга. И в знак признательности, они окружат его нежностью, заботой, любовью и вниманием. Многие из одиноких представителей этого знака в 2017 году заключат брак.



На пути к достижениям и победам здоровье Козу не подведет. Но это не значит, что Коза будет пренебрегать им. Она будет активно работать над укреплением защитных функций организма. Спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек станут не просто стремлением улучшить иммунитет, но и образом жизни.



Единственной проблемой Козы может стать ее нестабильное состояние нервной системы. А всему виной ее вспыльчивость, избыточная эмоциональность, неумение контролировать свои чувства и эмоции.



Что касается работы и карьеры, то в техническом плане Козу ждет большой успех. Она легко добьется желаемой должности и достойного оклада, откроет свой бизнес и успешно будет его расширять. Но ей стоит быть более сдержанной и не создавать конфликтные ситуации в коллективе. Ее вспыльчивость может навредить и бизнесу при заключении договоров и контрактов с потенциальными инвесторами, партнерами, поставщиками или подрядчиками.

ОБЕЗЬЯНА



2017 год Петуха будет достаточно непростым и полным всяких испытаний, но верткая и прыткая Обезьяна безо всяких усилий справиться со всем, что выпадет на ее долю. Все преграды и препятствия она будет успешно преодолевать на позитивной волне. Каждое событие для нее будет очередным шансом получить нужные знания и опыт, который пригодится ей в будущем. Обезьяну нельзя назвать расчетливой и предусмотрительной. Она любит испытывать судьбу на прочность, любит рисковать. Но, несмотря на это, она находится в списке любимчиков покровителя 2017 года, Огненного Петуха.



Обезьяне 2017 год принесет немало испытаний, но она будет чувствовать себя достаточно раскрепощено и уверенно, чтобы с ними справиться. Если ее постигнет одна неприятность, она ловко увильнет и перепрыгнет на то место, где все хорошо. Такая жизненная позиция в принципе неправильная, поскольку в большем количестве случаев, представители этого знака не решают проблемы, а убегают от них. Но в 2017 году эта позиция спасет ее от многих неприятностей и недоброжелательных людей.



Большинство проблем по сути не являются проблемами. Это просто сложные ситуации, а люди сами из них делают проблемы на фоне паники. Поэтому иногда лучше и убежать от них, чтобы еще больше не усугублять и так сложное положение. А Обезьяна в этом деле просто гуру. Она умеет ловко управлять своими эмоциями, чувствами и самой судьбой. Поэтому она так уверенна в себе и своих способностях. Ведь только от нее зависит, каким будет ее «завтра». Она никогда не перекладывает ответственность за свои неудачи на окружающих, она знает, что это именно ее ошибка, это она где-то промахнулась. Поэтому она много усилий направляет на работу над собой, на самосовершенствование и саморазвитие.



Представители этого знака – это самые оптимистичные и позитивные личности, которых не приводит в уныние даже развод с супругом или увольнение с хорошей должности. Она точно знает, что все, что ни делается, все к лучшему. И свято в это верит. А как известно, человек – это то, во что он верит.



С приходом весны Обезьяну ожидает событие, которое перевернет ее жизнь с ног на голову. И это в положительном смысле. В этот период произойдет смена системы жизненных ценностей, взглядов и принципов. Обезьяна и до этого жила полноценной жизнью, пытаясь выдавить из нее все соки и достичь максимального комфорта, а после этого события она обретет душевую гармонию, ее внутреннее состояние будет соответствовать внешней обстановке, она больше не будет сомневаться в правильности выбранного пути.



Никакая неприятность не сможет выбить представителей этого знака из колеи. Они знают, что все, что выпадает на их долю, это не случайно. Это для чего-то нужно, следовательно, от них требуется терпение и здравомыслие, чтобы разобраться со всем этим достаточно эффективно и вынести для себя полезный урок. Жизненная позиция Обезьян просто восхищает окружающих, иногда доводя их до исступления, поскольку не каждому дано так относится к жизни и миру в целом.



Конечно, не все в жизни Обезьян будет так гладко, как кажется на первый взгляд. Поэтому те, кто стремиться к обеспеченной и счастливой жизни, но при этом ничего для этого не делает, могут сильно завидовать им. Не стоит обращать на это внимание. Их осуждение и злословие беспочвенны, ведь никто из завистников не прошел ни сантиметра по Вашему тернистому пути.



Обезьяна никогда не жаловалась на дефицит внимания со стороны представителей противоположного пола, а в 2017 году количество воздыхателей возрастет в несколько раз. Но она не спешит обременять себя ответственностью за благополучие и счастье другого человека. Она боится потерять свободу, право самостоятельно управлять своей жизнью и событиями в ней, поскольку в отношениях придется согласовывать каждый серьезный шаг и решение. Поэтому Обезьяна часто, подолгу остается одна и не впускает любовь в свое сердце. А любить она может как никто. Любит она преданно, самозабвенно. Ее избранник просто купается в ее внимании и заботе. Но многие из них просто злоупотребляют такой редкой преданностью.



Год Петуха подарит Обезьяне встречу с человеком, который будет по-настоящему ценить ее качества, будет уважать ее право на личное пространство, и не будет посягать на ее свободу. Поэтому звезды советуют представителям этого знака не быть столь категоричными по отношению к личной жизни и взаимоотношениям с противоположным полом. Будьте внимательнее и Вы очень скоро поймете, что рядом с Вами находится достойный человек.



У Обезьяны в этом году не будет поводов для беспокойства о своем здоровье. Иммунитет у нее еще тот! Только вот распутная жизнь может привести к фатальным последствиям. Звезды рекомендуют быть внимательнее к своему здоровью, соблюдать строжайшую гигиену, особенно после контакта с больными людьми и привести в порядок интимную сторону своей жизни. А в общем позитивный настрой великолепно защищает организм Обезьяны от различных инфекций и вирусов.



Редко какая из Обезьян ставит карьеру на первое место. Да и подчиняться они не умеют. Вернее умеют, но не хотят. Считают, что это насилие над их личностью. Поэтому Обезьяна часто поправляет свое материальное и финансовое положение только через собственный бизнес. А откосить от работы и запустить свое детище Обезьяна просто не сможет. Поэтому она на протяжении всего 2017 года будет усердно и исполнительно трудиться, приумножая свой капитал и нарабатывая более обширную клиентскую базу и повышая конкурентоспособность.

Гороскоп на 2017 год зодиакальный:

Овен, Телец, Близнецы

Рак, Лев, Дева

Весы, Скорпион, Стрелец

Козерог, Водолей, Рыбы