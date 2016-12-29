Восточный гороскоп на 2017 год: Кролик, Дракон, Змея

Все 12 знаков восточного гороскопа могут смело рассчитывать на удачу

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

С 28 января 2017 возьмет бразды правления в свои руки Красный огненный Петух и будет править вплоть до 16 февраля следующего года. В этот период следует подготовиться к напряженной обстановке, энергичному ритму и огромным объемам работы, поскольку Петух благосклонен только к тем, кто не сидит на месте, постоянно чем-то занят и не боится никакой работы, сообщает Астро-Гороскоп.

Динамичность 2017 года внесет свои коррективы в размеренный образ жизни любителей «откосить» от выполнения своих прямых обязанностей и заставит все-таки подняться с дивана и хоть что-то сделать, чтобы осуществить свою мечту или реализовать свои идеи.



Хотя Огненный Петух и будет требовать повышенной активности и трудолюбия, он даже самых ленивых и неповоротливы не оставит ни с чем. В этом году представители всех двенадцати знаков восточного китайского гороскопа могут смело рассчитывать на удачу и везение. Петух всегда стремится к справедливости, поэтому в 2017 году все получат по заслугам. Не стоит рассчитывать, что можно что-то утаить, о чем-то умолчать, где-то схитрить. Хозяин 2017 года непременно выведет на чистую воду, после чего обязательно последует расплата. Поэтому чтобы легко и быстро завоевать расположение Петуха, выстроить с ним дружеские отношения, следует все до последней мелочи делать качественно, вкладывая душу, стремится к совершенству и никогда не жаловаться на усталость.

КРОЛИК

Первые месяцы 2017 года Кролик может почувствовать себя растерянным, усталым, вялым. Но это не значит, что такое состояние будет держаться весь год. Вовсе нет. Это будет своеобразная реакция организма на новые условия обитания. Кролик – существо нерешительное, мягкое, покладистое, которого всегда преодолевают какие-то страхи и сомнения. А хозяин 2017 года, Красный Огненный Петух, полная противоположность Кролику. Он энергичен, храбр, уверен в себе, настойчив, задирист, справедлив. И этими, свойственными ему качествами, Петух наделит и Кроликов, и остальные знаки восточного гороскопа. Поэтому состояние растерянности и подавленности будет вызвано привыканием к новому образу, новой роли, новой жизни.



В скором времени дискомфорт оставит представителей этого знака и они подхватят заданный Петухом темп и будут весьма успешно за ним следовать. Для поддержания бодрости духа, энергичности, Кроликам следует с самых первых дней задуматься о главном. Глупо было бы назвать Кролика целеустремленным или карьеристом, но даже обезьяну можно научить танцевать. А Кролику для того чтобы стать успешным и независимым, нужно просто правильно поставить цель, выстроить план ее достижения. Будет неплохо, если в этом будет участвовать надежный помощник, у которого уже имеется опыт в той области, куда целится Кролик. Именно этот человек поможет преодолеть все страхи, побороть свою стеснительность и скромность и добиться больших результатов.



Кроликам в 2017 году нужно научиться ценить свое время, поскольку они могут бездельничать сутками, предавшись своим страхам и размышлениям о выживании в этом огромном угрюмом и жестоком мире. С такими мыслями Кролик просто пропадет, поэтому очень важно перестроить себя на позитивную волну. В одиночку справиться с этим представителям этого знака будет непосильно, а вот если окружить себя энергичными, жизнерадостными и успешными людьми, то Кролики очень быстро начнут им подражать и перевоплощаться.



Петух очень щедрый на подарки в виде замечательных возможностей, удачи, везения, положительных событий и многочисленных приятных моментов, собственно из которых и состоит человеческое счастье. Но Кролику, который привык всегда прятаться под кустом и оставаться в тени, нужно выбраться от туда, чтобы заявить всему миру, что он достоин быть счастливым и успешным, что он имеет ровно такие же шансы и права на свое светлое будущее, как и любое другое живое существо на этой планете. Для этого Кролику нужно усердно работать над собой, развиваться, открывать скрытые таланты, стать требовательным к себе, дисциплинированным.



Представители этого знака восточного китайского гороскопа – люди хрупкие и им очень сложно выполнять самостоятельно тяжелую работу и нести огромную ответственность. Но не только физическим трудом можно добиться успеха. На улице двадцать первый век, время научно-технического прогресса и информационных технологий. Одна только полезная информация может сделать человека успешным. Чем большим объемом информации владеет человек, тем больше у него шансов покорить мир. Но это уже глобальный вопрос. А вот что касается конкретно жизни самих Кроликов, то им следует быть внимательными, осторожными, стать ушами и глазами, которые все слышат и все видят.



Пассивность представителей этого знака для выстраивания прочных и долговременных отношений Кроликам никак не помешает. Их наивность, душевная чистота, покладистость, нерешительность как огромный магнит привлекает взоры представителей противоположного пола. Но это касается только женщин-Кроликов. А вот мужчинам-Кроликам следует набраться смелости и сделать первый шаг навстречу своей судьбе. Ведь ни для кого не секрет, что женщины любят ушами. Красивые ухаживания, ласковые слова, уверенность и умеренная наглость сделают свое дело, и Вы целиком и полностью завоюете сердце понравившейся леди.



Главным козырем Кроликов в делах любовных является их душевная красота, глубина чувств, доброта и детская наивность. Эти качества как визитная карточка, свидетельствуют о порядочности и человечности представителей этого знака. А это первое, на что обращается внимание при выборе спутника. С Кроликами в принципе просто комфортно, уютно и тепло.



Плохое настроение и апатия существенно снижают уровень защиты организма, и он становится уязвим к различным вирусам и инфекциям. Поэтому Кроликам необходимо позаботится об укреплении иммунной системы, а также о приподнятом настроении. Улыбка лечит гораздо эффективнее, чем сотни современных медицинских препаратов. Улыбайтесь и будьте здоровы. Во всяком случае, отлично укрепляют организм занятия йогой, дыхательной гимнастикой, а положительной энергией заряжает медитация. Возможно, есть смысл заняться этими видами спорта?



Кролики, как правило, не имеют четкой цели, конкретного плана. Их основным заданием является выжить в любых условиях. То есть большую часть своей жизни они просто плывут по течению. Но если вдруг они захотят реализовать какой-то план или осуществить свою мечту, то Петух, покровитель 2017 года, будет рад помочь им в этом деле. Поэтому можете смело планировать, ставить большие цели, стремится к лучшему, а попутный ветер поможет Вам беспрепятственно добраться до пункта назначения.

ДРАКОН

Драконы в 2017 год Красного Огненного Петуха начнут открывать много нового для себя. Они увидят, что жизнь намного интереснее и разнообразнее, чем казалось ранее. Что возможности достичь успеха каждый человек создает себе сам, а не уповает на удачу или на счастливую звезду. Что они способны на большее, чем предполагали. Что добиться определенных целей намного проще, чем это видится. Но самым главным их открытием станет то, что для счастья не так уж много надо – нужно просто быть счастливым и жить полной жизнью, наслаждаясь всеми ее проявлениями. Жизнь – это школа, где каждое, даже самое незначительное событие, каждый человек и каждое препятствие, всего лишь один из многочисленных ее уроков. И совсем не стоит воспринимать свои неудачи, ошибки, как свою несостоятельность, как бездарность или отсутствие способностей. Каждый человек талантливый, настоящий кладезь знаний, навыков и талантов. Только, чтобы суметь активно и эффективно использовать врожденные дары, нужно беспрерывно работать над собой, познавая свой внутренний мир, изучая себя как большую настольную книгу, где есть ответы на все вопросы.



Драконы пересмотрят свои жизненные принципы и приоритеты. Некоторые из представителей этого знака вообще кардинально поменяют систему ценностей и взглядов. А по законам Вселенной после перестройки внутреннего мира сразу же следуют перемены снаружи. Вся окружающая среда начнет преобразовываться.



Рожденные под этим восточным знаком поймут, что главной их ценностью и достоинством является глубина их сознания, поскольку то, что нас окружает – это всего лишь отражения наших мыслей, чувств и отношения к жизни. Драконы начнут совершать решительные поступки, которые выведут их на новый уровень развития, наполнят их жизнь смыслом.



Первым шагом к новой жизни Драконов станет смена привычной обстановки. Это может быть смена вида деятельности, переезд на постоянное место жительства в другой город или даже страну. На первое место у них выйдет семья, поскольку именно у родных и дорогих сердцу людей они будут черпать необходимую им энергию и вдохновение. В 2017 году Драконы будут достаточно активны, так что у них прибавится много новых друзей и знакомых.



Свободное время Драконы не будут пролеживать на диване или просто тратить попусту. Их увлечения кардинально поменяются, станут более развивающими и полезными. Некоторые из них будут приносить неплохую прибыль, поэтому есть все шансы превратить простое хобби в достаточно прибыльный бизнес. Большая часть увлечений будет от новых знакомых, которые расширят горизонты и предоставят гораздо больший выбор.



Драконы наконец-то осознают, что именно выбор есть у каждого. И до сегодняшнего момента их выбор был несколько неправильным. То, как сложится их жизнь, зависит исключительно от их выбора. А Драконы, как правило, всегда пытались идти по пути наименьшего сопротивления. Труженик-Петух, хозяин 2017 года, категорически против такой жизненной позиции. Поэтому приложит немало усилий, чтобы энергию Драконов направить в нужное русло, где они сами сумеют выжать из жизни максимально пользы и выгоды для себя.



Первая половина 2017 года пройдет достаточно спокойно – Драконы будут постепенно вживаться в образ, усердно работая над собой. А вот с августа месяца в их жизни начнут происходить кардинальные перемены.



На волне вдохновения у Драконов существенно усилится эмоциональность. Они будут стремиться сделать все идеально, чтобы все было на высшем уровне, при этом забывая напрочь о том, что идеалов не существует в принципе. Своим стремлением к совершенству Драконы смогут проворонить свое счастье, не заметить человека, который на самом деле достоин быть рядом с ними. Звезды советуют Драконам угомонить свои идеалистические порывы, а вместо этого спуститься с небес на землю и смотреть на жизнь без розовых очков. Да, идеальных людей не существует, и у Вашего избранника, ровно как и у Вас, есть целый ряд недостатков и причудов. Но когда двое людей с одинаковыми тараканами в голове находят друг друга, то крепче и надежнее союза не найти.



Драконам следует оглянуться вокруг себя и поискать родственную душу, которая могла бы предугадывать их мысли, чувства, эмоциональное состояние даже на расстоянии. А вот женатым Драконам следует быть более внимательными и снисходительными к своему избраннику. Не стоит слишком завышать свои требования, поскольку никто и ничего Вам не должен. Если заметили недостаток в супруге, поработайте над собой. А в общем, личная жизнь Драконов в 2017 году будет забавной, чувственной и насыщенной разными приятными и радостными событиями.



Все проблемы со здоровьем у Драконов возможны только на нервной почве. Поэтому ищите надежные и постоянные источники подпитки положительной энергией. Старайтесь избегать ситуаций, когда Вам подолгу приходится находиться в одиночестве. Это может привести к различным пессимистичным философским мыслям, а вслед за ними и к депрессии. Любите, дарите любовь, принимайте любовь, радуйтесь и наслаждайтесь. Тогда Ваша иммунная система ни на шаг не попустит ни одну коварную болезнь.



В профессиональной сфере Драконов ожидают большие перемены, которые откроют перед ними новые перспективы. 2017 год обещает быть успешным и прибыльным, а у представителей этого знака появиться масса свободного времени для достижения других целей и реализации второстепенных планов.

ЗМЕЯ

Люди, рожденные под восточным китайским знаком Змея, в 2017 год Огненного Петуха испытают невероятный прилив сил и энергии. Они станут более уверенны в себе, благодаря чему смогут легко воплотить в жизнь все свои планы и идеи. Большинство достижений представителей этого знака будут на фоне их творческих способностей. Петух посодействует стремительному карьерному росту при условии, что Змеи будут заняты тем, что им действительно нравится, что им доставляет удовольствие.



Весна 2017 года ознаменуется многочисленными встречами, знакомствами. Змеи будут находиться в центре всеобщего внимания. А всему виной их душевная красота, которая как цветок с каждым днем будет все больше раскрываться и излучать невероятный аромат, привлекающий внимание окружающих людей. Змеи – изобретатели, поэтому потоку гениальных идей не будет конца. И именно свои изобретения, размышления и взгляды они будут пропагандировать среди окружающих. Многие из них поддержат активную жизненную позицию Змей, чем еще больше укрепят их уверенность в собственной значимости.



Змею не будет устраивать та малость, которая будет достигнута безо всяких усилий. Она всегда стремится к большему, к чему-то грандиозному и совершенно новому. Для славы и общего признания, для завоевания авторитета, представители этого знака готовы перепрыгнуть даже через пропасть, при этом ни на минуту не сомневаясь в собственном успехе.



Отличительной и характерной особенностью рожденных под этим восточным знаком является их умение подстроиться под любые обстоятельства и под каждого человека. Змея также славится своей мудростью, за что ее ценит и уважает Красный Петух. Его благосклонность и дружелюбное расположение в разы повысят шансы на успех представителей этого знака. Наилучших результатов Змеям следует ожидать в домашней обстановке и в коллективе. Не стоит планировать дальние и длительные поездки и путешествия, поскольку резкая смена климата и обстановки может выбить Змей из привычной колеи, из-за чего ее ожидает растерянность и смятение.



Змеи нацелены на дальние результаты. Сиюминутная слава и удовольствие их не устроит, поэтому основным направлением их деятельности в 2017 году станет укрепление достигнутых ранее позиций, своего социального статуса и саморазвитие. Более того, у Змей всегда есть верные и преданные друзья, всегда готовые разделить с ними и горе и радость, а также протянуть руку помощи в нужный момент. И пускай таких друзей у них раз, два и обчелся, зато ими можно гордиться по-настоящему.



Змеи хоть и не одиноки в своем большинстве, но жажда быть любимыми и любить у них намного сильнее, чем в остальных знаков восточного гороскопа. Они амбициозны, целеустремленны, гибкие. Но все эти качества могут сойти на «нет», если они будут испытывать дефицит ласки, тепла и заботы. Для Змеи ее семья и приближенное окружение – самая главная ценность в мире. Никакие проблемы, ни работа, ни другие форс-мажоры не могут отодвинуть дела семейные на второй план.



В семейной жизни Змеям следует быть чуть осторожными, поскольку есть вероятность создания конфликтных и неоднозначных ситуаций. Но даже, если таковых избежать не удалось, то не стоит переживать по этому поводу. Такие раздоры могут происходить исключительно в тех семьях, где костер любви немного поутих, и только с целью разжечь его с новой силой.



Одиноким представителям этого знака следует быть осторожнее при выборе потенциального спутника. Змеи хоть и обладают повышенной чувствительностью и развитой интуицией, но жажда любви может их напрочь затмить.



Змеи в 2017 году станут очень мнительными по отношению к своему здоровью. Они станут часто посещать больницы и медицинские центры, но не с целью лечения, а с целью обследования и профилактики. Такой нездоровый интерес к здоровью может тоже иметь роковые последствия, поскольку на фоне общих стрессов и переживаний Змеи рискуют получить нервное истощение и упасть в глубокую депрессию.



Следить за здоровьем обязательно нужно, но не с таким же фанатизмом!



Звезды не рекомендуют Змеям начинать в год Петуха новые проекты, открывать свой бизнес или принимать какие-то через чур важные решения и отваживаться на кардинальные перемены. Они только вымотают силы, энергию, но эффекта никакого не будет достигнуто.



Змее в 2017 году можно смело претендовать на повышение по карьерной лестнице, собирать информацию, получать новые знания, набираться опыта и укреплять свое положение в коллективе. Начальство обязательно отметит старательность, исполнительность и пунктуальность, за что щедро вознаградит труженицу-Змею.

Гороскоп на 2017 год зодиакальный:

Овен, Телец, Близнецы

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