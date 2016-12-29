Восточный гороскоп на 2017 год: Крыса, Бык, Тигр

Все 12 знаков восточного гороскопа могут смело рассчитывать на удачу

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

С 28 января 2017 возьмет бразды правления в свои руки Красный огненный Петух и будет править вплоть до 16 февраля следующего года. В этот период следует подготовиться к напряженной обстановке, энергичному ритму и огромным объемам работы, поскольку Петух благосклонен только к тем, кто не сидит на месте, постоянно чем-то занят и не боится никакой работы, сообщает Астро-Гороскоп.

Динамичность 2017 года внесет свои коррективы в размеренный образ жизни любителей «откосить» от выполнения своих прямых обязанностей и заставит все-таки подняться с дивана и хоть что-то сделать, чтобы осуществить свою мечту или реализовать свои идеи.



Хотя Огненный Петух и будет требовать повышенной активности и трудолюбия, он даже самых ленивых и неповоротливы не оставит ни с чем. В этом году представители всех двенадцати знаков восточного китайского гороскопа могут смело рассчитывать на удачу и везение. Петух всегда стремится к справедливости, поэтому в 2017 году все получат по заслугам. Не стоит рассчитывать, что можно что-то утаить, о чем-то умолчать, где-то схитрить. Хозяин 2017 года непременно выведет на чистую воду, после чего обязательно последует расплата. Поэтому чтобы легко и быстро завоевать расположение Петуха, выстроить с ним дружеские отношения, следует все до последней мелочи делать качественно, вкладывая душу, стремится к совершенству и никогда не жаловаться на усталость.

КРЫСА

Как только в 2017 году Красный Огненный Петух вступит в свои права и займет свой трон, все рожденные под восточным китайским знаком Крыса испытают некое волнение, которое возникнет из ниоткуда. А все потому, что их впереди ожидает настоящая карусель событий, которые заполнят их жизнь да последнего миллиметра яркими, незабываемыми и судьбоносными событиями. Это волнение является предвкушением чего-то масштабного, крутого поворота, глобальных перемен. Никакого негатива оно в себе не несет.



Жизнь Крысы существенно преобразится, а степень перемен будет зависеть от достигнутых результатов прошлых периодов. То есть чем больше трудилась и выкладывалась Крыса до наступления 2017 года, тем легче ей будет преодолеть сложный путь к успеху сейчас. Если же она ничего такого не делала, не подготавливала почву для будущих достижений, а просто довольствовалась малым, то никаких существенных и разительных перемен в ее жизни в этот период не произойдет.



Звезды не советуют Крысе торопить события и спешить навстречу своей мечте. Ей следует проявить осторожность, уверенность, здравомыслие, прагматизм и укреплять свои ранее достигнутые позиции. А хозяин 2017 года, Огненный Петух уж сам позаботиться о новых возможностях и перспективах. Поэтому старайтесь делать только то, что зависит от Вас, ни в коем случае не посягая на то, что не в Вашей власти.



Крысе стоит быть толерантной по отношению к окружающим ее людям, а также и к самой себе, поскольку она часто в своих неудачных попытках винит себя, а соответственно и теряет всякое желание и стремление пробовать сделать это снова. Таким образом, есть риск, что самооценка и самоуважение представителей этого знака восточной зодиакальной системы начнет стремительно падать. Также стоит помнить, что работа работой, а отдых по расписанию. Нельзя позволять своим делам отнимать законное время на отдых. В конце концов, нужно же как-то восстанавливать силы и потраченную энергию! Если же Крыса будет загонять себя как тягловую лошадку, то ее стремления и упорства на долго не хватит. Научиться правильно и с пользой организовывать свой досуг.



В коллективе Крысе стоит быть более сдержанной и стараться не распространяться по поводу своих идей, мыслей, мнения. Нужно понимать, что не каждый поймет Вас, а некоторые даже и осудят, поэтому необходимо тщательно и придирчиво выбирать себе собеседников для задушевных и душещипательных разговоров. Представителям этого знака важно быть рассудительными, вдумчивыми и контролировать свои чувства и эмоциональные порывы. Если Крысы не научатся, в конце концов, следить за ходом своих мыслей и тем более речью, это может весьма негативно отразиться на взаимоотношениях с коллегами, друзьями и даже членами семьи. Только благоразумие, снисходительность и умение контролировать себя приведут к тому, что у Крыс будет много верных друзей, доброжелательных и всегда готовых помочь коллег, а в семье будет царить взаимопонимание и гармония.



Петух обещает Крысе весьма плодотворный период, который перевернет ее мировоззрение и поменяет отношение к жизни кардинально. А основной секрет ее успеха состоит в том, что Крыса умеет находить баланс в жизни. Каждая сторона ее жизни наделена должным вниманием и играет первостепенную роль. Представители этого знака понимают, что если упустить из виду хоть что-то, то даже самая успешная сторона жизни не принесет должного удовольствия и ощущения счастья. Поэтому они стараются рационально распределять свои силы и ресурсы, чтобы успевать контролировать всю свою жизнь.



Под ретроградным влиянием Марса Крысы окунутся в вихрь страстей и эмоций, которые буду переполнять их сердце и душу на протяжении всего периода. В некоторых ситуациях Крысы могут терять контроль над собой, поэтому им придется научиться обуздывать свое эго в нужный момент и в нужном месте. Животный инстинкт не должен управлять человеком. Это он должен контролировать все процессы, происходящие в его организме. Крысам стоит осознать, что духовные ценности гораздо важней и намного дороже плотских утех. Будьте целомудренны.



В 2017 году Крысе предстоит много работы над собой. Если она желает улучшить качество своей жизни, наполнить ее смыслом, вырасти как личность, ей стоит начать менять свою жизнь с себя. Это наилучшее время для искоренения вредных и приобретения полезных привычек, а также для занятий спортом. Важно только выбирать тот вид спорта, который бодрит, снимает напряжение, расслабляет и по-настоящему нравится. Если же выбрать просто по популярности, есть большой риск, что никакой пользы с этого не выйдет, и в скором времени Вы забросите все это дело. При малейших симптомах и признаках заболеваний, следует проконсультироваться со специалистом во избежание появления хронических болезней.



В профессии представители этого знака сделают большой скачок и добьются потрясающих результатов. Петух весьма щедр с любителями поработать, а Крыса будет трудиться не покладая рук, за что будет щедро вознаграждена удачей и великолепными перспективами. Решающим моментом в карьерном росте станут непревзойденные результаты какого-то выполненного Вами проекта или делового задания. Единственным препятствием на пути к успеху и профессиональному росту могут стать конфликты в коллективе, поэтому старайтесь изо всех сил их избегать.



В этом 2017 году Крысы будут более бережно относиться к деньгам, за что будут отблагодарены по достоинству. Их накопления начнут резко расти, приумножая семейный бюджет и расширяя финансовые возможности. Звезды предостерегают и настоятельно рекомендуют не залезать в этот период в крупные долги, тем более, перед банками.

БЫК

Так как покровителем 2017 года будет озорной Красный Петух, то этот год будет непростым для представителей абсолютно всех знаков зодиакальной системы, но наибольше перемен, испытаний и работы предстоит пережить рожденным поз знаком Быка. Не обязательно, что все трудности будут негативными и плохими, поскольку хозяин 2017 года – существо доброжелательное и дружелюбное, поэтому вряд ли он будет сунуть палки в колеса или желать зла. Основная часть трудностей будет позитивной и оптимистичной. Хотя это в большей степени зависит от самих Быков. Если человек не привык себя жалеть, он жизнерадостен, целеустремлен, дружелюбный, то и события, которые будут происходить в его жизни, будут носить положительный характер. Но если же человек относится к тем, кого смело можно назвать законченным пессимистом, то, разумеется, что окружать его будет исключительно негативные люди, события, мысли. Уже в начале 2017 года следует зарубить себе на носу, что то, что с нами происходит, это исключительно то, о чем мы думаем. Поэтому если Быки будут мыслить позитивно и настраивать себя на лучшее, то и Петух не заставит себя долго ждать и начнет подбрасывать представителям этого знака замечательные возможности и великолепные перспективы.



Очень важную роль в жизни Быков в этот период сыграет скорость их реакции. События будут сменяться друг другом с такой молниеносной скоростью, что Быкам необходимо только успевать их замечать, анализировать, принимать адекватные и мудрые решения. Если же хоть что-то будет упущено из виду, все старания могут оказаться бессмысленными. Поэтому быкам нужно быть особо внимательными, наблюдательными. Неплохо, если у Вас будут еще и свои информаторы, которые будут ставить Вас в известность обо всем происходящем в Ваше отсутствие. Во времена информационных технологий только при помощи одной информации можно достичь невероятных результатов и добиться успеха.



Представителем этого китайского знака будет довольно сложно вписаться в ритм, заданный Огненным Петухом, поскольку они хоть и трудолюбивые существа, но такие неповоротливые и медлительные, что просто жуть. Но при наличии серьезной мотивации Быки с легкостью преодолеют это врожденное качество и станут энергично подстраиваться под нужный ритм.



Каждый, кто родился под восточным знаком Бык, может смело воплощать все свои рационализаторские идеи, реализовывать свои предприимчивые планы, открывать свой бизнес. Любые начинания в 2017 году увенчаются громким успехом, поскольку Петух очень любит целеустремленных и пробивных людей, которые, не смотря ни на что, все равно добьются своего. А Быки себя не жалеют, они упрямо идут к своей цели, успешно и уверенно преодолевая преграды, но при этом не затрагивая достоинства и прав окружающих людей.



Самым подходящим периодом для начинаний станет средина весны. Расположение планет в этот период благоприятно скажется на развитии лидерских качеств у представителей данного знака. В жизни некоторых Быков именно в этот период случится знаменательное событие, которое кардинально изменит привычный образ жизни.



В 2017 году Бык научится ценить себя, свое время, свои способности, начнет действовать мягко, но уверенно. За счет этого его самооценка резко возрастет. Разумеется, что такие внутренние перемены не останутся незамеченными и невостребованными. Благодаря приобретенным качествам Бык начнет активно устраивать свою личную жизнь. В семье представители этого знака проявят свои лидерские качества, покажут себя с совершенно другой стороны, чем приятно удивят своих домочадцев.



А вот одинокие Быки станут более собранными и организованными. Их трезвый рассудок и прекрасно развитая интуиция помогут им не ошибиться с выбором и принять правильное решение, которое определит их судьбу. Да и не только в целях создания отношений будут знакомиться представители этого знака. В этот период у них появится много интересных людей, которые могут стать полезными для Быков. Некоторые новые знакомые каким-то образом повлияют на систему ценностей Быка, а некоторые чему-то толковому их научат или направят на путь истинный.



В этот период Быка могут врасплох застать многочисленные проблемы с организмом. А все потому, что Бык себя ни чуть не жалеет и относится к своему здоровью как к погоде: сегодня дождь, значит завтра будет солнышко. Но со здоровьем этот принцип не прокатит. Если Вас что-то беспокоит, не игнорируйте, даже если у Вас абсолютно нет времени. В противном случае могут сложиться обстоятельства, которые просто вынудят бросить все ранее безотлагательные и важные дела, и немедля отправиться к доктору. Будьте более внимательны к себе и своему самочувствию. И возможно есть смысл пересмотреть и откорректировать свой рацион? Хотя бы посезонно.



Бык особо не стремится покорять вершины, поэтому Петух его и не станет подгонять. Профессиональная сторона жизни будет достаточно стабильной и спокойной. Бык просто укрепит ранее достигнутые позиции, чем еще больше завоюет уважение в глазах коллег и начальства. А вот бизнесменов ждут прекрасные перспективы. Они реализуют свои идеи, которые выведут их бизнес на новый уровень, где соответственно и доход с предприятия поменяет свои привычные рамки.

ТИГР

К Тиграм хозяин 2017 года, Красный Огненный Петух, будет как никогда благосклонен в этот период. На протяжении всего 2017 года за Тиграми будет следовать удача и везение. Этот год будет полон различными увлекательными и жизненно важными событиями, знакомствами, поездками и проектами. В некоторых ситуациях от Тигров понадобится быстрое оперативное принятие решений, от которых будет зависеть кульминация и развязка конкретного дела или обстоятельства. Но не стоит сомневаться в правильности своего выбора, поскольку сопутствующая удача и достаточно развитое шестое чувство не дадут Вам возможности промахнуться и сделать неверных ход.



Тиграм можно открывать карманы пошире, чтобы достойно принять и вместить в полном объеме все презенты Красного Петуха. Только вот не стоит становиться паразитом и достигать своих целей, полагаясь только на везение и фортуну. Петух может сильно разозлиться и наказать Вас за это каким-нибудь лишением. Тиграм необходимо понимать, что если они не будут сами трудиться, искать новые возможности самостоятельно, не будут расширять свой горизонт для новых достижений, то и от Петуха не стоит ничего ожидать. Но если представители этого знака сумеют собрать всю свою волю в кулак, сконцентрировать свое внимание на главном, приложить максимум усилий, чтобы реализовать свои планы, то и Петух не заставит себя ждать.



Его подарки и благосклонность будут скорее не вознаграждением за труды и усилия, а премией за сверхурочную работу и за исполнительность. Поэтому если Тигры имеют грандиозные планы на 2017 год, им стоит хорошенько попотеть. Вместе с запланированным они получат еще и щедрые премиальные от хозяина года. Это могут быть выгодные предложения, судьбоносные встречи, улучшение финансового положения, укрепление здоровья и тому подобное. В общем, трудолюбивых, пунктуальных и энергичных представителей этого знака ожидает большая награда в виде решения самой актуальной для них проблемы. А вот особо «амбициозным» и любителям свалить всю ответственность на чужие плечи, Петух в несколько раз усложнит их путь к успеху. Справедливость все равно восторжествует.



Тигры в 2017 году будут востребованы как никогда. К ним будут бежать люди за помощью, за советом, за поддержкой, за пониманием. И большинство из родившихся под этим китайским знаком примерят облик матери Терезы, готовой жертвовать собственным благополучием во благо окружающих ее нуждающихся. Такой альтруизм может привести к тому, что Тигры не только не достигнут желаемой цели, но и могут утратить то, что было сделано ранее. Звезды рекомендуют во всем соблюдать и поддерживать баланс. Если считаете своим святым долгом помогать просящим, делайте это, но только разумно, без ущерба себе. Ведь можно решить чужую проблему в свободное время, не отрываясь от дел. Или помочь бедным, организовав благотворительную акцию или фонд, а, не отдав все свое до последнего носка. Во всем должен быть предел. Просят выслушать и дать совет, а вы заняты, попросите обратиться немного позже или предложите альтернативу, то есть человека, который сможет это сделать вместо Вас. Учитесь жить в гармонии и согласии с окружающим миром без нанесения вреда себе.



Но не только помощи будут просить у Вас. Тигры как никто богат на верных и преданных друзей, для которых будет важно просто их присутствие. Например, Вам начнут поступать предложения совместных поездок, проектов, приглашения на пикник или на какое-то особое торжество. Ну, здесь уже выбирать есть из чего. Соглашайтесь на то, что Вам душевно ближе. Разумеется, что если Вы будете откликаться на каждое приглашение и предложение, то у Вас совершенно не останется времени на личную жизнь и на работу. Поэтому правило баланса важно соблюдать и здесь.



Тиграми будут руководствовать в 2017 году два чувства: острое желание всем угодить и тяга к самосовершенствованию. Исходя их них Тигры будут строить свои планы на ближайшее будущее, и принимать важные решения. Среди таких решений будут многочисленные знакомства в компании друзей, где представители этого знака обретут много поучительных моментов, а также и любимого человека. Звезды предостерегают Тигров: на фоне Вашего альтруизма и процесса саморазвития и этот человек может быть лишен Вашего внимания и просто раствориться в суете сует. Если уж встретите человека, с которым бы хотели жизнь прожить, будьте более внимательны к нему и дарите ему заботу.



Далеко не последнее место в списке приоритетов в Тигров займет их здоровье. Нет, не потому что им будет нездоровиться, а потому что здоровый образ жизни сейчас в моде. Поэтому Тигров можно будет часто увидеть в спортзале, на утренней пробежке, в бассейне. Режим питания также будет тщательно проработан, все вредное и калорийное исключено, а витамины и минералы станут основным компонентом рациона.



Тигры будут продуктивны как никогда. Они все время будут чем-то заняты. Но часто их будут отвлекать от основной работы чужие дела и проблемы. Но если они сумеют достичь баланса между желанием помочь и желанием достичь успеха, то Красный Петух щедро их вознаградит. Им по зубам любы задачи и самые сложные проблемы, поскольку решают они их довольно таки нестандартными методами.



В 2017 году Тигры станут своеобразным магнитом для денег и финансовых активов. А все потому, что они бережливы, экономны и умеют грамотно обращаться с денежными средствами.

Гороскоп на 2017 год зодиакальный:

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