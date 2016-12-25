Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров

О том, что именно произошло в регионе в этом году, вспоминает РИА VladNews

Владивосток, воскресенье, 25 декабря , РИА Vladnews.

2016 год в Приморье был богат на события: пока во Владивостоке проходил Второй Восточный экономический форум, по краю "прокатывались" тайфуны, к населенным пунктам выходили тигры, политика отметилась чередой неожиданных скандалов, а ученые создали лечебный шоколад.

О том, что именно произошло в регионе в этом году, вспоминает РИА VladNews.

Земля и экономика

В уходящем году президент РФ Владимир Путин подписал закон, в рамках которого граждане нашей страны могут получить один гектар земли на Дальнем Востоке бесплатно, сообщает Интерфакс. Участок будет предоставляться сроком на 5 лет. По истечении этого времени гражданин сможет арендовать используемую землю или оформить ее себе в собственность (но владельцем участка, выделенного из земель лесного фонда, можно будет стать только после пяти лет безвозмездного пользования и 10 лет аренды). Как отмечается в законе, данный участок "не может быть передан, подарен или продан иностранным гражданам и иностранным юридическим лицам, а также лицам без гражданства".

Первый этап данной программы стартовал 1 июня. Тогда бесплатные участки можно было получить только в определенных районах дальневосточных субъектов федерации (в Ханкайском районе для Приморского края), причем претендовать на них могли только жители этих муниципалитетов. С 1 октября возможность получить от государства бесплатный участок земли появилась уже у жителей всех регионов Дальнего Востока, участвующих в проекте. Более того, их выбор больше не ограничивался только "пилотными" районами, ведь программа начала действовать и на территории других муниципалитетов. И к концу года только через официальный сайт Надальнийвосток.рф в уполномоченные органы поступило более 13 тысяч заявок на получение бесплатных участков. Как полагают чиновники, скоро их количество кратко увеличится, ведь с 1 февраля 2017 года участниками программы смогут стать все жители страны.

Также в 2016 году продолжилась реализация ряда важных инвестиционных проектов. Так по инициативе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Приморье появилась третья территория опережающего развития (ТОР) - "Большой Камень". Объем инвестиций в проект, по оценке специалистов, превысит 140 миллиардов рублей. Ее создание ускорит формирование в регионе современного судостроительного комплекса, который будет заниматься, в том числе, производством гражданских судов и нефтяных платформ.

Правительство РФ также приняло решение расширить границы двух уже существующих приморских ТОР - "Михайловский" и "Надеждинская", а также увеличить и число муниципалитетов, на которые будет распространяться режим Свободного порта Владивосток (СПВ). Так, различные преференции теперь появятся и у компаний, которые реализуют инвестпроекты на территориях городского округа "Петропавловск-Камчатский", Ванинского городского округа в Хабаровском крае, Корсаковского городского округа Сахалинской области, а также городского округа Певек в Чукотском автономном округе. До этого режим СПВ распространялся только на 16 муниципальных образований Приморья и только одну такую территорию в другом регионе ДФО.

Еще одним значимым событием в жизни Дальнего Востока стал Второй Восточный экономический форум (ВЭФ). В этом году в мероприятии приняли участие 4,6 тысячи человек из 56 стран мира (первый ВЭФ собрал около 2 тысяч участников). Самыми многочисленными стали делегации из Японии (246 человек), Китая (227 человек) и Южной Кореи (128 человек). На форуме также присутствовали 978 руководителей крупнейших российских и иностранных компаний. В рамках ВЭФ-2016 они подписали 214 соглашений на общую сумму 1,85 триллионов рублей.

Политика и скандалы

В 2016 году в Приморье, как и на территории всей страны, прошли выборы. В этом году в округе граждане РФ выбирали депутатов в Госдуму, а также местных парламентариев. В регионе победу одержала партия "Единая Россия".

Другие события в политической жизни региона носили скандальный характер.

В июне 2016 года был арестован глава Владивостока Игорь Пушкарев. Он до сих пор находится под стражей в Москве. В рамках расследования уголовного дела также арестовали брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева.

Вместе с тем, в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.285 УК РФ) следователи подозревают и главу администрации города Дальнегорска Игоря Сахуту. Речь идет о финансовых махинациях при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья.

За 2016 год Приморский край потерял несколько вице-губернаторов - Олега Ежова, ныне подозреваемого в хищении бюджетных средств и Сергея Сидоренко, курирующего вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии и использования объектов животного мира. Уволился и уехал из региона вице-губернатор Сергей Нехаев.

В администрации Приморского края также идет череда политических скандалов. Так, только за последнюю неделю была уволена директор департамента земельных и имущественных отношений Наталья Соколова. Рассказав об этом, губернатор Владимир Миклушевский заявил, что будет «продолжать избавляться от недобросовестных людей в своей команде». На следующий день после этого заявления были задержаны председатель Союза горнопромышленников Приморского края, советник губернатора Алексей Авершин, гендиректор ХК «Адмирал» Илья Митькин (Спокойнов) с супругой Мариной Свиридовой. С декабря 2015 года в Приморье действует проект "Кадровый резерв губернатора".

Потери были и в Дальневосточном федеральном университете: в марте ДВФУ лишился ректора Сергея Иванца и двух проректоров (по науке и инновациям Алексея Цхе и по экономике и финансам Виктора Атаманюка). Все трое подозреваются в совершении преступлений коррупционной направленности. Делом ректора занимается Тихоокеанский флотский суд.

В декабре во Владивостоке был вынесен приговор по делу 13 чиновников и адвокатов, возбужденному 9 лет назад. Среди осужденных - экс-руководитель Территориального управления Министерства имущественных отношений по Приморскому краю Игорь Мещеряков, защита которого намерена обжаловать решение Приморского краевого суда в Верховном суде РФ.

Продолжается суд по делу экс-главы Дирекции по строительству на Дальнем Востоке Управделами Президента РФ Андрея Поплавского, фактически построившего Приморский океанариум. Пока единственный результат, который дало это дело - решение Европейского суда по правам человека, обязавшего Российскую Федерацию выплатить Поплавскому компенсацию за чрезмерно долгое пребывание в СИЗО Владивостока во время следствия.

А судебное следствие по делу экс-депутата Законодательного собрания Приморского края Артуша Хачатряна закончилось смертью обвиняемого. Диагноз - онкология.

Еще один суд, уже не имеющий отношения к политике, своим результатом потряс общественность не только Приморья, но и России: коллегия присяжных заседателей оправдала "приморских партизан".

Без ЧП не обошлось

В 2016 году серьезный инцидент произошел в море с российскими пограничниками. Сторожевой корабль ФСБ России по Приморскому краю задержал в исключительной экономической зоне России в Японском море северокорейское рыбопромысловое судно "ДаеЯнг-10" (флаг КНДР, порт приписки Син По). В ходе осмотра на борту шхуны были обнаружены незаконно добытые водные биоресурсы. При этом экипаж судна отказался выполнять законные требования российских военнослужащих и вел себя достаточно агрессивно. В дальнейшем северокорейцы и вовсе попытались скрыться от пограничников, затеяв драку с теми, кто успел подняться на борт их судна. В результате экипаж сторожевого корабля был вынужден открыть по нарушителям огонь. Ранения получили 9 членов экипажа судна-нарушителя, один из них скончался на месте. Пострадавшим от нарушителей пограничникам также потребовалась медицинская помощь.

Уходящий год не обошелся и без авиапроисшествий. Так, 30 марта при заходе на посадку на аэродром Черниговка в Приморском крае потерпел крушение штурмовик Су-25. ЧП обошлось без жертв и разрушений – летчик успел катапультироваться, а самолет упал в огород одного из местных жителей. Причиной случившегося стал отказ двигателя.

В 2016 году жителям Дальнего Востока пришлось столкнуться с самыми разными природными явлениями. Самым масштабным из них стал тайфун "Лайонрок", который сразу после серьезного ливня в конце августа обрушился на Приморье. Через несколько дней за "Лайонроком" по региону прошел еще один тайфун - "Намтеун". Из-за разгула стихии в регионе начался сильный паводок: в зоне наводнения оказалось 170 населенных пунктов в 27 районах края. Были разрушены около 550 км дорог и 115 мостов. Для того, чтобы справиться с последствиями разгула стихии, властям пришлось ввести в Приморье режим ЧС федерального уровня. Основной объем аварийно-восстановительных работ в Приморье завершен, ремонтные работы продолжаются. Общий ущерб от наводнения, вызванного тайфуном "Лайонрок", специалисты оценили в 7 миллиардов рублей. Ситуация остается на контроле МЧС края.

Жителей города Арсеньев потрясла жестокость подрастающего поколения: трое подростков в День Конституции 12 декабря за кошелек избили женщину. Позднее потерпевшая скончалась в реанимации.

В 2016 году вопросы у следователей появились к сотрудникам Приморского океанариума. В октябре при странных обстоятельствах здесь погибло сразу трое морских млекопитающих – маленький сивуч Старк, спасенный сахалинскими экологами, и два белобоких дельфина. По факту смерти животных СУ СК региона возбудило два уголовных дела по ч.1 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель) и по ст.293 УК РФ (халатность). Расследованием занимается отдел по особо важным делам.

Тигры

У знаменитого тигра Амура из Приморского сафари-парка родился сын Шерхан. К сожалению, его мать, тигрица Уссури в силу неопытности и слишком юного возраста отказалась от своего детеныша, поэтому малыша пришлось выхаживать сотрудникам парка. Благодаря их усилиям, тигренок жив и здоров, недавно ему исполнилось 3 месяца. Шерхан пошел по стопам отца и уже нашел себе друга "не из своего племени". Его приятелем стал хорек Рокки, который также живет и сотрудницы зоопарка, приютившей тигренка.

Сама история Амура и Тимура получила некоторое продолжение. Как уверяют сотрудники сафари-парка, животные по-прежнему испытывают друг к другу теплые чувства, однако теперь от греха подальше живут в разных вольерах. Тимур, кстати, после стычки с тигром окончательно поправился, и теперь красуется перед своей новой подружкой.

В уходящем году приморским зоологам пришлось иметь дело и с дикими тиграми, разгулявшимися осенью по городам и поселкам края. Первого хищника отловили во Владивостоке - никаких бед ни себе, ни местному населению зверь причинить не успел. Тигр теперь находится в местном центре реабилитации, набирает вес, в 2017 году его выпустят в дикую природу.

Второй амурский тигр был пойман неподалеку от города Артем. Его также доставили в центр реабилитации. Осмотр показал, что зверь полностью здоров. Решив, что держать хищника в неволе нет никакого смысла, зоологи выпустили его в дикую природу.

Кроме того, тигров замечали и жители других населенных пунктах края. Что нужно делать при встрече с полосатым хищником, рассказали специалисты Охотнадзора региона: лучший вариант - просто медленно уйти.

Но не каждый способен спокойно пройти мимо краснокнижного зверя В Приморье было возбуждено два уголовных дела в отношении продавцов тигриных шкур: в отношении жителя Владивостока и четырех жителей Дальнереченска. Тигриные кости правоохранители находили трижды: у двух граждан КНР (в первый раз в раздробленном виде, во второй - в виде браслета) и у жителя Находки (с 1996 года были заспиртованы в банке). А в апреле у жителя Надеждинского района в холодильнике во дворе обнаружили целую тушу мертвого тигренка; мужчина отработает 200 часов на обязательных работах, согласно приговору суда. Стоит отметить, что экологический ущерб при убийстве взрослого тигра превышает 2 миллиона рублей, при убийстве тигренка - 1,6 миллиона рублей. Плюс - невосполнимый ущерб от гибели особи краснокнижного зверя.

Наука

В уходящем году отличились приморские ученые. Они разработали первый в мире лечебный шоколад с экстрактом морских звезд и ежей. Такой комплекс, уверяют специалисты, замедляет процессы старения и оказывает корригирующее действие на метаболические процессы, что повышает качество жизни и способствует долголетию.