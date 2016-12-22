Губернатор Приморья взялся за подчиненных: уволен директор одного из департаментов

"Чистка рядов" в регионе будет продолжена

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

В Приморье уволен директор одного из департаментов краевой администрации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Золотой Рог". О том, что приказ об увольнении директора департамента земельных и имущественных отношений Натальи Соколовой был подписан утром 21 декабря, заявил губернатор Владимир Миклушевский. Он заявил, что будет «продолжать избавляться от недобросовестных людей в своей команде».

- Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию подчеркнул, что в основном чиновники и региональные и муниципальные – честные и порядочные люди. Но борьба с коррупцией для нас – это ключевая история. Коррупция разъедает всю систему. В первую очередь для меня важно, чтобы подчиненные были порядочными и компетентными. Неминуемо будет наказан тот чиновник, который пытается получить взятку или «откат», – заявил губернатор.

Что касается ареста вице-губернатора Сергея Сидоренко на этой неделе, Миклушевский отметил, что «пока рано что-либо комментировать. Сегодня к Сергею Петровичу есть претензии со стороны правоохранительных органов. Он давно работает в отрасли и пользуется большим уважением. Однако моя позиция в этом вопросе неизменна – все равны перед законом. Хочу подчеркнуть и слова Президента России Владимира Путина, которые я полностью разделяю, – вину человека может установить только суд».