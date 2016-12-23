Приговор Игорю Мещерякову будет обжалован в Верховном суде РФ

По мнению стороны защиты, в деле нет доказательной базы

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Защита экс-руководителя Территориального управления Министерства имущественных отношений по Приморскому краю Игоря Мещерякова намерена обжаловать обвинительный приговор краевого суда в судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации, сообщает корреспондент РИА VladNews. Обжалование будет возможно после получения на руки приговора (его объем - порядка тысячи листов).

По мнению стороны защиты, в деле нет доказательной базы. Кроме того, за все время, пока длилось следствие и процесс, ни один из фигурантов дела не признал себя виновным. По мнению защиты, преступного сообщества в этом деле попросту не было, а все фигуранты выполняли свою работу в рамках Постановления Правительства РФ №333 от 06.06.2003 года.