Во Владивостоке будет больше школ и детсадов Новые инфраструктурные объекты появятся в жилом микрорайоне на улице Майора Филипова

О том, что в микрорайоне появятся новые школа и детский сад, жителям сообщил лично глава Владивостока Константин Шестаков. На днях он встретился с жильцами ЖК «Изумрудный».

Для учреждений подобраны земельные участки, а для школы еще разработана и проектная документация, которая прошла госэкспертизу. Следующий шаг – подача заявки на субсидию из федерального бюджета.

В ближайшее время приступят к обустройству уличного освещения от территории ЖК «Изумрудный» вдоль дороги. К слову, запланировано в микрорайоне и строительство дорог, которые свяжут улицу Майора Филипова с трассой п. Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл, улицами Русской и Бородинской.

«Проектирование по-прежнему продолжается, параллельно ведется передача земельных участков в муниципальную собственность», – отметил Константин Шестаков.

Также специалисты мэрии и других профильных структур продолжают работать над устранением проблемы ржавой воды, которая периодически течет из кранов жильцов домов. Ранее экспертиза показала, что причины кроются во внутридомовых сетях горячего водоснабжения. Однако для того, чтобы окончательно убедиться в этом, совместно с управляющей компанией принято решение о проведении дополнительного обследования.

Удовлетворен запрос жителей и по поводу работы светофора на перекрестке улиц Русской и Адмирала Горшкова. Здесь для удобства автомобилистов появится дополнительная секция со стрелкой для поворота налево. В новом режиме светофор заработает в начале мая.

Также по итогам встречи с жителями принято решение о переводе земельного участка в районе Майора Филипова, 5, 7 в зону рекреации для организации здесь в будущем сквера или парка.

Сергей ПЕТРОВ