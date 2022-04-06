Знаки зодиака, которые примут в апреле непростое решение В апреле нас ожидают важные астрологические события — соединение планет Юпитера и Нептуна 9 апреля и солнечное затмение 30 числа. Сразу четыре знака зодиака смогут круто поменять жизнь, приняв какое-то важное и судьбоносное решение.

Телец

Тот, кто родился в апреле, может ожидать рабочих предложений, которые будут связаны с заработком в Интернете. Если у вас есть собственный канал, группа, страница, блог, может значительно прибавиться аудитория, что, естественно, приведет к увеличению доходов. Появятся серьезные покровители, которые захотят спонсировать ваши проекты. Сотрудничество не исключает и дружбу. Вам не помешает надежный человек.

Лев

Поработать над карьерой получится и у Львов. Предложенная вам работа может стать большой неожиданностью, поэтому не стоит сразу отказываться. Новая должность вас не разочарует, а, напротив, вынесет на волну успеха и расширит горизонты возможностей. Но к деньгам при этом нужно относиться бережливо, особенно учитывая тот факт, что к вам в руки может попасть крупная сумма. Некоторые Львы решатся на получение нового гражданства. Пускай этот процесс будет небыстрым, но в итоге приведет к серьезным переменам.

Скорпион

Судьбоносные события коснутся и Скорпионов. У вас начинается период преобразований в профессиональной и личной сфере. И если рабочие процессы в целом от вас могут не зависеть, то взаимоотношения — это то, над чем вы можете поработать. Уделяйте любимым больше времени, чаще выходите вместе в свет. Результатом соединения Юпитера и Нептуна в секторе личного счастья может быть известие о прибавлении в семействе. А вот те Скорпионы, которые еще не готовы стать родителями, вполне могут открыть свой проект. Он станет их детищем, любимым и глубоко личным делом.

Водолей

По словам астролога, Водолеи будут чрезмерно заботиться о делах семейных и бытовых. Как лучше обустроить квартиру? Какое место проживания лучше подойдет именно вам? На эти вопросы придется отвечать на протяжении всего апреля. Если это вызовет затруднения, то рекомендуется обратиться к психологу, который поможет увидеть свои собственные желания сквозь пласты навязанных стереотипов. Солнечное затмение пройдет в вашем секторе семейных отношений, вопросов дома и недвижимости. Поэтому решайтесь на сдвиги в этой сфере. Возможно удачное приобретение квартиры, частного дома или переезд на новое место жительства.