Девять минут до полной победы Как советские асы громили американцев в небе над Кореей

В прошлом номере «В» рассказал об участии наземных советских войск, расквартированных в Хасанском районе Приморья, в Корейской войне 1950-1953 годов. Сегодня пойдет речь о наших асах-истребителях, изменивших ситуацию в воздушном пространстве над полуостровом. Тем более что приближается очередная годовщина разгрома в корейском небе хваленых американских летчиков.

ВВС США: на одного мы стаей

Военно-воздушные силы США в той войне «прославились» тем, что своими бомбами безнаказанно убили десятки тысяч мирных жителей КНДР.

Стоит напомнить, что последние десятилетия мировой истории многократно показали всем подлую и бесчеловечную сущность американской военщины. После Второй мировой Соединенные Штаты в одностороннем порядке развязали 66 войн, вооруженных конфликтов и переворотов, в которых использовали свою авиацию. Сохранившиеся фото и видеодокументы, свидетельства выживших очевидцев служат тому наглядным подтверждением. Но ни разу эти военные преступники не были привлечены к ответу за свои злодеяния.

Маленькие страны, такие как Гренада или Сальвадор, Штаты уничтожали в одиночку, хотя и получали от некоторых из них по зубам. Во всех остальных случаях янки для нападения собирали военную мощь со всего света. И к участию в гражданской войне корейцев на стороне Сеула Вашингтон в качестве союзников привлек множество сателлитов. Действовали они под флагом ООН и потому уверенно и нагло.

Вооруженные силы США в этом конфликте были представлены ВВС, ВМФ, морской пехотой и сухопутными войсками общей численностью в несколько сотен тысяч военных и гражданских специалистов. Оставшимся в одиночестве северянам взялись помогать Китай и Советский Союз. Первый отправил добровольцев, а СССР негласно оказывал военную помощь КНДР оружием, боеприпасами, снаряжением и продовольствием, а также обеспечивал авиационную поддержку.

Штаты направили на Корейский полуостров и в соседнюю Японию свыше 1500 самолетов разного предназначения (подтянули на авианосцах) под единым командованием самой мощной своей 5-й армии ВВС. Кроме того, американцы передали ВВС Южной Кореи несколько эскадрилий. Свою авиацию предоставили Австралия, Канада, Великобритания и Южно-Африканская Республика. В подавляющем большинстве истребители у них уже были на реактивной тяге. В распоряжении же Пхеньяна находилось около 200 поршневых Як-9 и Ил-10, да и то лишь на начальном этапе войны. Понятно, что и мастерство северокорейских пилотов оставляло желать лучшего.

Поэтому уже к концу лета 1950 года в воздухе над КНДР установилось безраздельное господство объединенной коалиции капиталистических стран. После этого янки приступили к своей излюбленной тактике ковровых бомбардировок, к которой прибегали во время Второй мировой в Германии и Японии (в более позднее время они использовали их во Вьетнаме и Ираке). Подобная тактика всегда приводила к гибели десятков, а то и сотен тысяч ни в чем не повинных людей.

Остановить геноцид мог только СССР. Однако лидер социалистической державы Иосиф Сталин не хотел прямого столкновения со Штатами. В КНДР и КНР начались поставки МиГ-9, наши инструкторы учили летчиков этих стран летать и воевать. К сожалению, подобной помощи оказалось недостаточно.

Советский Союз изменил свой подход к участию в этом противостоянии после двух подряд инцидентов. Вначале американцы сбили над Желтым морем наш самолет-разведчик А-20, трое пилотов погибли. Следом они атаковали советский военный аэродром «Сухая Речка» и вывели из строя несколько поршневых истребителей на земле. «В» подробно рассказывал об этом 25 ноября 2020 года в материале «Воздушная война, начавшаяся с вероломства».

В итоге вооруженные силы на Дальнем Востоке привели в состояние повышенной боевой готовности.

Приморские аэродромы собирают асов

Как рассказал корреспонденту газеты «Владивосток» краевед и военный историк, сотрудник Военно-исторического музея ТОФ подполковник запаса Юрий Сыромятников, первыми для отражения вражеских атак в воздух поднялись авиаполки истребителей-перехватчиков, дислоцировавшихся на территории Приморья. Они находились в ведении морской авиации ТОФ, приморского корпуса ПВО и Дальневосточной воздушной армии.

Однако силами только приморских летчиков изменить ход войны было нереально. В помощь им из западных военных округов перебросили с десяток авиаполков истребительной авиации. Уже 27 ноября 1950 года в советских ВВС был сформирован и приступил к выполнению боевых задач новый, 64-й истребительный авиационный корпус под командованием генерал-майора Ивана Белова с дислокацией штаба в китайском городе Мукдене.

Иван Васильевич прекрасно знал местные особенности: в 1930-х годах воевал с японцами на стороне китайцев, потом громил Квантунскую армию в 1945-м, в Приморье командовал авиадивизией, помогал КНР создавать войска ПВО. Теперь его задачей было дать отпор противнику в небе над Корейским полуостровом.

64-й истребительный корпус был составлен из добровольцев, в основном участников Великой Отечественной, на тот момент уже летавших на современных МиГ-15 с китайскими опознавательными знаками на фюзеляже и хвостовом оперении. Две дивизии разместились на китайских аэродромах в Мукдене, Аньдуне и Мяогоу. Еще одна, 303-я, расположилась на юго-западе нашего края. Это были аэродромы Октябрьского, Черниговского районов и Уссурийска. При этом приморские авиачасти ТОФ и ПВО также были задействованы в воздушных операциях, но они обеспечивали тыловое прикрытие основных сил и защищали небо Приморья со стороны Японского моря.

Помимо летчиков в форме китайских народных добровольцев и инженерно-технического состава на аэродромах в Маньчжурии и Приморье дополнительно разместились соединения зенитных войск и радиолокации, службы обеспечения и тыла, госпитали. Дополнительно к этому зенитно-артиллерийские, зенитно-прожекторные полки и радиотехнические батальоны были размещены севернее китайско-корейской и советско-корейской границы.

Китайская форма, правда, не смогла скрыть присутствия русских в прифронтовой полосе – американцы в радиоперехватах услышали ярко выраженный сленг своих бывших союзников по Второй мировой. Однако нашего заокеанского противника в холодной войне это не насторожило: американцы, уверенные в своем превосходстве, отнеслись к происходящему пренебрежительно.

До поры до времени происходили отдельные стычки в небе, в которых чаще победителями выходили наши асы. Первый бой состоялся 1 ноября 1950 года, в нем советским летчикам удалось уничтожить один самолет P-51 и серьезно повредить второй американский «Мустанг». Следом на севере Корейского полуострова три наших МиГ-15 сошлись с десятком вражеских реактивных F-80. Потеряв один «Шутинг стар», непрошеные гости трусливо ретировались.

Общая обстановка в небе изменилась в один момент.

«Черные дни» ВВС США

71 год назад, 12 апреля 1951-го, произошло событие, которое развенчало миф о «безграничном могуществе» американской авиации и показало всему миру превосходство в небе советских истребителей. Сами американцы дали ему определение «черный четверг». В этот день в небе над границей между Кореей и Китаем произошло масштабное авиационное сражение двух держав. Воздушные потери ВВС США стали крупнейшими со времен Второй мировой войны.

Итак, 12 апреля янки приняли решение уничтожить железнодорожный мост через реку Ялуцзян, а также инфраструктуру и жителей ближайшего к нему города Синыйджу. Этот мост играл важнейшую роль в снабжении продовольствием и медикаментами обескровленного народа КНДР, поскольку на тот момент являлся единственной логистической артерией с Поднебесной.

48 американских стратегических бомбардировщиков В-29А Superfortress планировали нанести массированный удар, у каждого на борту находилось по 9 тонн смертоносного груза. К слову, именно с таких «суперкрепостей» в августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на мирные японские города Хиросиму и Нагасаки, в результате чего одновременно погибло до 226 тысяч человек…

Начиненные бомбами В-29А охраняли 69 истребителей – 11 F-86 Sabre, 34 F-84 Thunderjet и 24 F-80C Shooting Star. На перехват этих самолетов в небо поднялись всего 44 советских МиГ-15.

Воспоминания об этом бое в своих мемуарах оставил Герой Советского Союза генерал-майор авиации Сергей Крамаренко, служивший в Приморье:

«Бомбардировщики шли тремя группами, по 16 в каждой. Задачей моего звена было атаковать истребители США и увести их от В-29А. Мы с ходу пошли в атаку. Я определил командирский самолет в эскадрилье и открыл огонь. Одна очередь прошла позади хвоста, вторая попала точно в цель. F-84 задымил и стал уходить, потом свалился в штопор. Затем мы стали гоняться за пытающимися выйти из схватки истребителями США, о защите своих «летающих крепостей» американские пилоты уже не думали.

Рассеяв истребительное прикрытие, советские перехватчики навалились на бомбардировщики. Шансов на спасение у В-29А было крайне мало, так как реактивный МиГ-15 превосходил бомбардировщик в скорости, а три пушки позволяли вести результативный огонь с дистанции 800 метров.

Бомбардировщики Superfortress мы в обиходе прозвали «летающими сараями». Самолет с небольшой скоростью и длиной до 50 метров был очень легкой мишенью. Американцы стали уходить в сторону моря (Желтого. – Прим. ред.) – под прикрытие ПВО кораблей США.

Воздушный бой у берегов реки Ялуцзян длился всего девять минут. За это время наши летчики, по данным, которые признали американцы, уничтожили 12 бомбардировщиков и 5 истребителей США. Советская статистика только по «летающим крепостям» иная: в апреле 1951-го на аэродромы взлета вернулись всего 23 из 48 В-29А. Остальные были подбиты и упали в море. Около 100 членов экипажей катапультировались и попали в плен. Таких массовых потерь техники и пилотов у них еще не было.

Советские пилоты из 324-й истребительной авиадивизии не потеряли в том бою ни одного самолета».

Можем повторить

Все МиГ-15 были из состава 324-й Свирской Краснознаменной авиадивизии, которой командовал прославленный ас трижды Герой Советского Союза полковник Иван Кожедуб. Кстати, это он первым среди советских летчиков сбил два американских истребителя Р-51 «Мустанг» еще весной 1945 года, когда они подло напали на него в небе над Европой…

В 1951-м целые полгода после ялуцзянского позора американцы не решались перелетать за 38-ю параллель. Их следующая попытка вновь обернулась провалом.

Еще одним «черным» днем для американской авиации стало 30 октября того же года. На этот раз бомбить корейский аэродром в Намси отправилась 21 «летающая крепость», прикрывать их должны были почти 200 истребителей разных типов. С советской стороны в бою приняли участие в первом эшелоне и резерве 56 самолетов.

В итоге были уничтожены 12 бомбардировщиков В-29 и четыре истребителя F-84, американцы были обращены в бегство, а на аэродром Намси в тот день не упало ни одной бомбы. Советские летчики недосчитались одного МиГа.

После этого боя руководство ВВС США отказалось от использования «суперкрепостей» в дневное время и перевело их на ночные полеты.

Памяти павших

Погибших в небе над Кореей и в боях на земле советских военнослужащих хоронили в Китае и в СССР. В нашей стране больше всего захоронений появилось на территории Приморского края. Только в Уссурийске сразу два погоста приняли навечно упокоившихся участников тех событий – летчиков, механиков, зенитчиков, военврачей.

По оценке Героя Советского Союза Сергея Крамаренко (два года назад в возрасте 97 лет ушедшего из жизни), на Ворошиловском кладбище Уссурийска находится более 300 могил и памятников периода Корейской войны. Им требуется постоянный уход…

СПРАВКА «В»

Точных данных по общим потерям самолетов в воздушных боях Корейской войны нет до сих пор. Дело в том, что не каждую описанную летчиками победу можно было подтвердить фотоснимками или останками самолета противника. Советское командование приняло за правило вести строгую статистику, когда победа засчитывалась только при наличии таких доказательств.

За время боевых действий в небе Кореи советские летчики провели 1872 воздушных боя, в которых сбили 1097 самолетов противника, из них 642 истребителя F-86 и 69 бомбардировщиков B-29. Потери СССР в боях составили 319 самолетов МиГ-15 и Ла-11.

Что касается американцев, то они сведения о своих потерях с 1950-го по 1953 год все еще держат под грифом «секретно». Видимо, есть что скрывать.

КСТАТИ

В период корейского кризиса прекрасно проявили себя летчики 22-го гвардейского Краснознаменного истребительного авиаполка, уже 84 года базирующегося под Владивостоком. Так, в ноябре 1952 года над бухтой Валентин они сбили американский самолет-разведчик P2V «Нептун». Чуть позднее подобная участь ожидала еще одного авиационного шпиона, нарушившего воздушное пространство СССР у мыса Островного. Наши летчики были награждены боевыми орденами.

Николай КУТЕНКИХ, действительный член исполкома Приморского отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ