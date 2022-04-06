Почки просыпаются – пора будить и корни Опытные садоводы настоятельно рекомендуют весной отгребать от приствольных кругов снег и мульчу. Объясним зачем.

Как известно, почки начинают просыпаться при температуре воздуха +10 градусов. Корни же в это время еще спят, и растение использует накопленный с осени запас питательных веществ. Почва в области корней еще промерзшая, ей нужно прогреться хотя бы до +8 градусов.

Зачастую в таких условиях, когда растение начинает вегетировать при спящих корнях, происходит его усыхание. Прогревание приствольных кругов позволит почве быстрее оттаять и пробудить корни, что предупреждает истощение растений.

А вот пробуждение винограда опытные садоводы стараются задержать, сохраняя под корнями и мульчу, а если получится, то под слоем мульчи еще и снег. Что это дает?

Если виноград позже вступает в вегетацию, это позволяет почкам избежать раннего распускания и опасного воздействия возвратных заморозков. Если такие заморозки случаются, то спящим почкам они менее опасны, чем тем, которые готовы распуститься.