Баклажаны больше не тугодумы Дачница с 20-летним стажем Ирина Попова благодарит журнал «Сады и огороды Приморья» за полезный совет.

– Обычно у меня была проблема дождаться всходов баклажанов. Если кого и называть тугодумами, так это баклажаны. Сидят по 3-4 недели, а ты думаешь: то ли пересеять, то ли еще подождать. И соседки по даче жалуются, что баклажаны всходят очень долго, – описывает свою проблему Ирина. – А в этом году я прочитала в первом номере вашего журнала заметку «Посевная начинается!» и решила попробовать прорастить семена баклажанов так, как делает это Елена Солодкова из Уссурийска.

Пролила комочки туалетной бумаги кипятком, разложила семена. Прикрыла контейнеры крышкой. Через 2-3 дня у части семян проклюнулись беленькие корешки. Было их не слишком много, проклюнулась четвертая часть. Я собрала их и переложила в плошки с землей. Непроклюнувшиеся остались в контейнере на влажных бумажных комочках. А на следующий день я снова собрала и пересеяла в контейнер с землей все семечки с проростками. Так примерно за неделю все семена перекочевали в плошки с землей, а там они за 2-3 дня взошли. Таких дружных всходов у меня ни разу не было!

Семена с проклюнувшимся корешком я пересеивала в стаканы с землей, а стаканы помещала в прозрачные упаковочные пакеты, чтобы сохранить влагу. Делала так, потому что боялась, что семечки пересохнут и будут плохо сниматься с семядольных листочков или вообще засохнут. А в пакетах семядольные листочки поднялись и раскрылись очень быстро.

Таким способом я прорастила и перцы, и баклажаны, и томаты. Через некоторое время собираюсь распикировать их по отдельным стаканам. Считаю, что это хороший способ быстро получить дружные всходы. Во всяком случае, я проверила его на своем опыте.