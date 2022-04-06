Удобряйте по формуле Внося удобрения в борозды и лунки при посадке и посеве, вы в 2–3 раза сокращаете их расход.

При посадке растениям в первую очередь нужны фосфорные и калийные препараты.

Под картофель, томаты, огурцы, фасоль вносят удобрения без хлора (сернокислый калий, калийную селитру).

А вот сельдерей, спаржа, шпинат предпочитают удобрения, в состав которых входит хлор.

Под свеклу, редьку, лук, горох и морковь можно вносить любые калийные удобрения.

Не стоит при посадке (посеве) вносить удобрения с большим количеством азота и гуматов. Их начинают использовать через 2–3 недели, после того как растения тронутся в рост.

Азотные и комплексные удобрения лучше вносить со 2–3-й недели после посадки или всходов – «стартовые» формулы NPK = 13–40–13. Летом – «активные» формулы (NPK = 20–20–20). Перед уборкой, при наливе плодов, корнеплодов и кочанов – «финишные» формулы (NPK = 3–11–38).

Микроэлементы обязательно вносят с поливом или при опрыскивании по листу, 2–3 раза за сезон или оценив внешние признаки нехватки элементов.

Не забывайте, что удобрения работают с полной отдачей только во влажной почве.