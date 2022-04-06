В здоровом саду – здоровенный урожай Если вы хотите получить большой урожай фруктов и ягод, работу в саду нужно начинать ранней весной, с первыми плюсовыми температурами, до начала активного сокодвижения. Саду необходимы тщательный осмотр, санитарная обрезка и защита от болезней и вредителей.

Об основных мероприятиях по защите сада мы попросили рассказать агронома ЛПХ Макаревич Алену Курбатову.

Обрезка

Санитарная обрезка сада должна обеспечить его осветление и проветривание, удаление всех больных и поврежденных ветвей и ветвей, растущих внутрь кроны, пересекающихся и трущихся о другие ветки.

Обрезать садовые деревья можно с конца февраля, а иногда и раньше, если вы, работая на улице, не испытываете дискомфорта от ветра и мороза. А вот завершить обрезку важно до начала активного сокодвижения, ориентировочно до 10 апреля.

И помните: главное при обрезке – дезинфекция инструмента во избежание переноса инфекции с больных растений на здоровые и тщательная обработка срезов и пеньков, также с целью защиты деревьев от патогенной микрофлоры и испарения влаги.

Подкормки

Вносить удобрения нужно в лунки на глубину одного-двух штыков лопаты по периметру кроны дерева. Подкормки можно проводить, не только поливая или подсыпая питательные смеси под корень. Иногда эффективнее внекорневые подкормки по листу. Для растений такие подкормки можно считать скорой помощью. Нужно только помнить, что их проводят либо рано утром, либо после захода солнца, чтобы листья растения не получили ожог. Днем такие подкормки возможны только в пасмурную погоду.

Какие элементы являются приоритетными в составе подкормок?

Ранняя весна: фосфор.

Начало лета: азот.

Август, начало сентября: фосфор, калий.

Рекомендации по обработкам

Если вы увидели на растении грибное заболевание, с обработкой уже опоздали. Можно остановить дальнейшее распространение болезни, но пораженные части растения уже погибнут.

У растений большая часть устьиц расположена на нижней стороне листа, также клещи и милдью живут на нижней стороне листа, поэтому обработка листьев поверху неэффективна. Чем лучше обработана нижняя сторона листа, тем быстрее и в более полном объеме будет видна результативность обработок.

Посадка устойчивых сортов – не панацея, должны проводиться профилактические обработки. Иначе со временем при накоплении агрофона и в случае неблагоприятного года заболеют и они.

Учитывайте нормы расхода препарата. Изучайте надписи на пакетах с препаратами. Бывает, один и тот же препарат выпускают с разным содержанием действующего вещества – в этом случае он разводится разным количеством воды.

Норма расхода препарата на 10 л воды будет зависеть и от того, с чем боремся. Например, обработка Хорусом семечковых – 2 г на 10 л воды, косточковых – 3-4 г на 10 л. Продается также Фуфанон-Нова в ампулах по 2 мл. Если обрабатывать им виноград от клещей, то расход – 13 мл на 10 л воды. То есть надо купить 7 ампул.

Знайте врагов сада в лицо

Холодная и влажная весна в прибрежных районах нашего края – серьезное испытание для плодовых растений. Погодные условия способствуют активному развитию патогенной микрофлоры, которая способна нанести ущерб не только урожаю, но и самому саду.

Правильно организованная борьба с болезнями растений и вредителями – едва ли не самая важная работа по уходу за садом, которая должна начинаться с первого года посадки саженцев.

Подробно о том, чем болеют плодовые растения и какие вредители представляют главную угрозу для сада, вы можете прочитать в новом номере журнала «Сады и огороды Приморья», который вышел в свет в начале апреля.