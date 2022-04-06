Следите за выражениями – вдруг поблизости художник Занятная арифметика в арт-пространстве. Четыре зала. Три автора, и все, на удивление, Николаи. Две выставки. И все это вместе – в Приморском отделении Союза художников РФ

Скромная роскошь минимализма

Первая выставка объединяет двух авторов и одного виртуального персонажа. Когда-то начинающие художники Николай Рыбак и Николай Лоншаков создавали общие проекты под единым псевдонимом Мураед. С тех пор утекло не так чтобы очень много воды, но все же… Оба Николая стали признанными молодыми художниками, каждый пошел своей дорогой в искусстве. Но Мураед остался. И даже воплотился в выставке «В рамках. Обыкновенная выставка» (16+).

– Ничего необычного – просто творческая коллаборация двух дальневосточных авангардистов Николая Лоншакова и Николая Рыбака впервые представляет совместные работы. Работы Мураеда, – объясняет Илья Бутусов, председатель Приморского отделения Союза художников России. – Николай Рыбак известен своей тесной связью с городской средой и пристрастиями к лаконичным графическим фразам. В экспозиции представлена серия его работ «Абсурдомы», авторскую эстетику раскрывающая полностью. Абсурдомы – это подслушанные фразы, внезапно выросшие над собой. Кто еще решается недооценивать безграничность художественной фантазии, когда в череде невзначай брошенных слов автор видит динамичные и неожиданные сюжеты, безжалостно вырванные из контекста? Слово – не воробей (и даже не ворожукобей), поэтому следите за выражениями – вдруг поблизости притаился художник…

Николай Лоншаков с раннего детства увлекается анимацией, что в эпоху визуального восприятия информации только актуализирует его искусство. Не секрет, что графика – обязательная ступенька анимации. Монохромные зарисовки Николая о море и приморской жизни в технике линогравюры искренни и неторопливы. И если вы достаточно подготовлены, картинка по-настоящему оживет. Ничего необычного. Лишь скромная роскошь минимализма, вполне заслуживающая фразы «красивое» на каждую из ламповых авторских «рыбов».

Мураед, несмотря на различия его составляющих, все же единый творческий организм, самостоятельно проявляющий себя в культурной среде. На выставке «В рамках…» представлены графические работы независимого толка, но это не значит, что в них нет связности. Здесь начинаются новая игра и новые контексты, в которых каждый зритель узнает о себе что-то новое.

Дальний Восток в изобилии

Еще два зала Приморского отделения СХ отданы под персональную выставку известного дальневосточного художника заслуженного работника культуры РФ, члена Союза художников России и Союза дизайнеров России Николая Тимофеева (6+).

– Богатство и красота Приморской природы являются основной темой творчества Николая Михайловича. Необыкновенная привязанность к родному краю, дарование художника оживляет даже самый обычный уголок природы, придавая ему жизненную убедительность и очарование, – подчеркивает Илья Бутусов. – Пейзажи художника отличаются удивительной цельностью живописного решения и гармоничностью образов. Яркая изобильная природа Дальнего Востока для художника – бесконечный источник вдохновения.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ