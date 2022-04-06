Весна – время смены режиссеров Большие перемены произошли сразу в двух театрах Приморья. Перемены, которые обязательно прочувствует на себе и зритель, точнее, в первую очередь зритель. Ведь пришли новые главные режиссеры!

В Приморском краевом театре кукол, который всю зиму буквально трясло и колотило после печальной истории с отменой спектакля «До третьих петухов» (18+) и увольнением по собственному желанию главного режиссера Вадима Перфилова, наконец-то образовалась какая-никакая, а все же стабильность. Здесь новый директор и новый главреж – Лидия Василенко.

Много лет Лидия Михайловна работала в Приморском краевом театре молодежи, а последние два года возглавляла его творческую часть – была художественным руководителем. Спектакли, поставленные Лидией Василенко, всегда пользовались популярностью у зрителей и уважением у коллег. Достаточно назвать «Алые паруса» (16+), ставшие явлением в культурной жизни Приморского края, или «Капитанскую дочку» (16+), или «Алису в Стране чудес» (12+), или «Снежную королеву» (6+)… Кроме того, Лидия Михайловна стала «крестной матерью» популярнейшего фестиваля современной драматургии «Метадрама», который также проводится в театре молодежи.

У Лидии Василенко есть, пусть и небольшой, опыт работы в театре кукол. В 2014 году она поставила здесь – по приглашению тогдашнего худрука Виктора Бусаренко – спектакль «Держись, поросята!». Он был хорошо принят зрителем и долго продержался в репертуаре.

А что же с Приморским театром молодежи? Неужели после ухода Лидии Василенко он остался без творческого лидера? Нет. 1 апреля (без всяких шуток) театр официально заявил о новом главном режиссере. Им стал Павел Макаров, наш молодой земляк, ранее работавший в театрах Москвы, Санкт-Петербурга и Центральной России. Павел окончил ДВГИИ, затем ГИТИС, несколько лет назад вошел в список самых перспективных российских режиссеров.

Между прочим, Павел Макаров не забывал родной Владивосток и поставил здесь три (в 2014-м, 2017-м и 2019 годах) спектакля, каждый из которых собирал аншлаги и был принят на ура критиками: «Молоток», «Сукины дети», «Горка» (16+). Последний как раз на сцене театра молодежи, где он и сейчас стоит в репертуаре.

Кстати, перемены ждут оба театра и в плане сугубо бытовом. 15 и 16 апреля в театре кукол состоится премьера спектакля «Дерсу Узала» (6+), а затем театр закроется почти на полгода на реконструкцию зала. Большой ремонт ждет и театр молодежи.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ