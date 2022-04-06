Детское здоровье – вне санкций Юные приморцы без медицинской помощи не останутся, гарантируют врачи и руководство краевого здравоохранения

Приморская краевая детская клиническая больница № 1 (ПКДКБ № 1) на проспекте Острякова во Владивостоке знакома, наверное, большинству жителей края, у которых есть дети. Ведь детям свойственно иногда болеть, и зачастую все надежды родителей связаны с опытом врачей и медицинской основательностью этой больницы. Тем тревожнее становится, когда кто-то позволяет себе усомниться в самой этой основательности.

На минувшей неделе на одном из приморских интернет-ресурсов прошла информация о том, что в краевой детской больнице не осталось расходных материалов. В тот же день, когда был опубликован этот фейк, состоялась заранее анонсированная встреча специалистов ПКДКБ № 1 с журналистами, на которой они рассказали, как повлияли санкции на работу главного детского медучреждения края. В частности, объяснили, как обстоят дела с обеспечением стационара медпрепаратами и расходными материалами, продуктами питания для маленьких пациентов, как продвигается реализация запланированных проектов.

И лекарств, и расходников достаточно

– Учреждение работает и будет работать, это наша задача, – заверила главврач ПКДКБ № 1 Инна Зеленкова. – Было бы лукавством заявлять, что все у нас сейчас легко. Тем не менее все с огромным пониманием относятся к сложившейся ситуации.

По словам главврача, ни один из поставщиков и подрядчиков до сих пор не отказался от своих обязательств. В конце прошлого года традиционно были запланированы закупки на этот год, объявлены аукционы на все необходимые медикаменты, расходные материалы, техническое обслуживание имеющегося в стационаре оборудования, и большая часть этих аукционов уже состоялась. На сегодняшний день больница обеспечена основными необходимыми медикаментами, их хватит до конца года. Есть медикаменты, обеспеченность которыми гарантирует от трех до шести месяцев бесперебойной работы.

– У нашего учреждения обширный формуляр, в него входит порядка 340 международных наименований лекарственных препаратов, – рассказала клинический фармаколог ПКДКБ № 1 Юлия Феоктистова. – Не более 12-13 % процентов лекарств из этого списка производится за рубежом и не имеет аналогов в Российской Федерации. География фармпроизводства довольна широка: Германия, Франция, Австрия, США, Индия. Сегодня, назначая эти препараты, мы не сталкиваемся с проблемой их отсутствия. И поставщики уверяют, что их руководством принято решение оставаться на территории РФ.

– На нас выходили представители зарубежных фармкомпаний, которые заверили нас, что не планируют покидать территорию России и продолжат работать, – подчеркнула Инна Зеленкова.

– Нет изменений и в ценовой политике – все медикаменты поставлены по ценам, установленным до вступления санкций, – отметила Юлия Феоктистова. – К слову, представители некоторых компаний сами звонили и предлагали забрать медикаменты по старым ценам. Если же требуется препарат, не входящий в наш лекарственный формуляр, проблема решается путем проведения экстренной закупки.

По словам фармаколога, не все лекарства зарубежных компаний доставляются именно из-за границы. Их производственные площадки работают и на территории нашей страны.

Схожая ситуация и с расходными материалами – основная их часть производится в России. Часть поставляется из-за рубежа, но производства расположены в дружественных нам странах.

– У людей не должно быть страха и сомнений в том, что, если случится большая беда, будет оказана помощь, – присоединилась к разговору заведующая краевым онкогематологическим центром ПКДКБ № 1 Людмила Минкина. – Конечно, будет! С санкциями мы живем уже давно, но лечебный процесс не прекращается и не прекратится, поскольку онкоцентр обеспечен в полной мере и лекарственными препаратами, и инструментами, и расходными материалами. Все препараты, которые у нас есть, очень высокого качества, речь идет в том числе и об отечественных, которые ни в чем не уступают зарубежным аналогам.

Все по плану, планы – серьезные

Не изменился и характер питания маленьких пациентов стационара. На днях администрация медучреждения встречалась с представителями аутсорсинговой компании, занимающейся вопросами поставки продуктов, которые подтвердили: повышать стоимость питания не планируют, все взятые на себя обязательства исполнят.

В условиях санкций больница провела аукционы по капитальному ремонту краевого неонатального центра и ЛОР-отделения. Помимо этого, будет выполнен частичный ремонт кровли, некоторых технических узлов. Всего ремонтных работ запланировано на 38 миллионов рублей. Также правительство региона подтвердило планы на ремонт краевого онкогематологического центра, который предстоит в следующем году.

Ремонт неонатального центра уже начался, причем раньше запланированного срока.

– Никаких угроз нашей работе в данный момент я не вижу, – отметил завцентром Андрей Выхрестюк.

– Чтобы понимать, насколько медучреждение уверенно себя чувствует, ПКДКБ № 1 выбрана в качестве площадки для создания межрегионального хирургического центра, который, уверена, к концу года обязательно заработает, – добавила Инна Зеленкова. – Наш центр будет специализироваться по профилям: хирургия новорожденных, таракальная хирургия, онкология. Для этих целей мы закупаем эндоскопическое оборудование, готовим специалистов. Уже два наших специалиста, рентгенолог и рентгенолаборант, прошли обучение в институте имени Блохина, где получили навыки диагностики на МРТ уникальных онкологических патологий. Еще один наш доктор, детский хирург-онколог, учится в Москве. Другой доктор направлен на стажировку к замечательному детскому хирургу-эндоскописту Юрию Козлову.

К слову, ПКДКБ № 1 получила промежуточный документ, в котором группа экспертов оценила работу медучреждения и признала эту площадку для организации межрегионального хирургического центра лучшей.

Кроме того, с начала года на базе больницы открыт реанимационно-консультативный центр для детей, которых опасно или невозможно перевезти в стационар на Острякова. Врачи стационара и прежде знали обо всех детях, которых оперируют в крае, консультировали коллег. Сейчас же все тяжелые пациенты, поступающие в стационар, расположенный в любом городе или районе края, сразу попадают в поле зрения наших реаниматологов. Опыт подобной работы у нас имеется – на базе ПКДКБ № 1 в течение нескольких лет работает реанимационно-консультативный центр для новорожденных.

Специально для работы центра в этом году приобретается еще один реанимобиль, чтобы реаниматологи могли выезжать на территорию края и при необходимости эвакуировать детей. Уже проведен аукцион на покупку автомобиля, который укомплектован всем необходимым, в том числе аппаратами ИВЛ, ЭКГ, мониторами, электроэнцефалограммой.

– Существует установка приобретать машины отечественного производства. Эта машина марки УАЗ высокой проходимости, специально заказанная под нас, – пояснила Инна Сергеевна.

Кроме того, главврач напомнила, что продолжается реорганизация учреждения: стационар объединяется с Центром специализированных видов помощи (бывший Центр материнства и детства на Уборевича), в результате чего будет функционировать единое большое учреждение – краевая детская больница № 1.

Анжелина ШИЛАН