Выбор есть, но выбора нет… Победа на выборах не снимает с главы поселения ответственности за его прежние недоработки

На выборах главы Новонежинского сельского поселения Шкотовского района, состоявшихся 3 апреля, в лидеры вышел самовыдвиженец Илья Зызин. Человек в этих краях известный благодаря своей неоднозначной репутации.

В прошлом году он уже возглавлял это муниципальное образование. Но 26 июля 2021 года был досрочно уволен с этой должности решением суда Шкотовского района по иску и.о. губернатора Приморского края Антона Волошко. Мотивация опалы – нарушение Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 13 октября 2021 года Краевой апелляционный суд оставил без изменения решение Шкотовского районного суда.

Без обысков и задержания не обошлось

Ко всему, как рассказали корреспонденту «В» депутаты местного муниципального комитета, на момент прекращения своих полномочий господин Зызин не отчитался, во-первых, об исполнении бюджета за 2020 год. Во-вторых, за самостоятельное (без согласования с депутатами) внесение корректировок в бюджет поселения на 2021 год, что является нарушением Бюджетного кодекса РФ. Об этих, а также о других претензиях народных избранников к вновь избранному главе Новонежинского сельского поселения, проигнорированных избирателями, мы уже рассказывали (см. номер «В» за 30 марта, публикация «Шкотовская криминальная аномалия»).

Как видим, ситуация, достойная известного сериала «Иногда они возвращаются», снятого по произведениям короля хоррора Стивена Кинга. Но если Илья Владимирович вернулся во власть, значит, это кому-нибудь нужно? В данный момент вопрос остается без ответа.

Сегодня, когда голоса избирателей подсчитаны и протоколы голосования подписаны членами избирательной комиссии, можно поразмышлять о состоявшейся выборной кампании.

Напомним, что соперниками у Зызина были и.о. главы Новонежинского сельского поселения Ольга Васильевна Антонюк (самовыдвиженец), директор МКУ «Управление финансово-хозяйственной деятельностью администрации Новонежинского сельского поселения» Анна Сергеевна Парейчук (самовыдвиженец), председатель Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Шкотовского района Евгений Васильевич Пигалев (политическая партия «Единая Россия»), администратор ООО «Взлет» Наталья Александровна Тельбизова (КПРФ) и воспитатель детского сада № 26 «Солнышко» Мария Владимировна Трубилина (ЛДПР).

Досрочная выборная гонка на должность главы Новонежинского сельского поселения отметилась скандалами и даже судебными процессами. Так, уже в момент старта компании территориальная избирательная комиссия (ТИК) отказала Наталье Тельбизовой в регистрации для участия в выборах. Причина отказа: якобы у нее гражданство не только России, но и Украины. При этом доказательства для такого заявления у ТИК отсутствовали.

Действительно, до 2000 года Наталья Александровна проживала в Незалежной, но после переезда на ПМЖ в Россию приняла гражданство своей новой родины в 2002 году. Имела полное право. Тому свидетельство – ее российский паспорт. Тельбизова попыталась оспорить решение ТИК в Шкотовском районном суде. Но местная Фемида была не на ее стороне. Наталье Александровне вновь отказали в регистрации. Но она на этом не успокоилась и дошла до апелляционной инстанции.

Заседание апелляционного суда по ее вопросу состоялось во Владивостоке 30 марта. И продлилось 20 минут. На вопросы трех судей, на каком основании ТИК полагает, что у Натальи Тельбизовой двойное гражданство и зачем надо было ей отказывать в регистрации в качестве кандидата на выборы главы поселения, у председателя ТИК Татьяны Арон не нашлось ни одного аргумента, чтобы обосновать свою позицию. Апелляционный суд отменил безосновательное и даже абсурдное решение ТИК и суда первой инстанции.

Только в 22 часа Наталья Александровна получила решение ТИК о включении ее в список кандидатов. Между тем на предвыборную агитацию осталось два дня – четверг и пятница. Время было упущено. В субботу – день тишины. На выборах за Тельбизову проголосовало 93 избирателя. Это третий результат после Зызина (397 голосов) и Пигалева (189 голосов). Антонюк была четвертой (63 голоса), Перейчук на пятом месте (11 голосов), и Трубилина к финишной гонке пришла последней - всего с шестью голосами.

Но если суммировать все голоса конкурентов господина Зызина против голосов, отданных за него, то разница составит всего 35 голосов! Как видим, арифметика доказывает, что массовой любви местного населения к персоне нового главы нет.

В кандидатах оставили

Голосование проходило на трех избирательных участках: один в селе Анисимовка и два – в селе Новонежино. Самая большая явка избирателей была зафиксирована в Доме культуры села Новонежино, где председателем избирательной комиссии была Наталья Шулева. По словам местных жителей, в ДК пришли отдать свои голоса даже местные маргинальные личности, которые никогда не проявляли гражданской активности. От многих несло перегаром.

Не исключено, что за Ольгу Антонюк проголосовало бы больше избирателей, если бы не ее задержание сотрудниками Следственного комитета и обыск в доме 30 марта с изъятием финансовых документов поселения и мобильного телефона. Это сразу же стало известно местным жителям и, вероятно, подпортило имидж кандидата в главы поселения. Мол, судебные приставы зазря домой не приходят. И наши правоохранительные органы просто так не задерживают. В реальности задержание Антонюк было связано с деятельностью бывшего бухгалтера администрации Новонежинского поселения Светланы Жеревчук, которая уволилась, но финансовые документы не передала Антонюк. Из-за чего Ольга Васильевна не смогла разработать проект бюджета поселения на 2022 год и, как следствие, своевременно выплатить двум работникам заработную плату. Что привело к возбуждению в отношении нее уголовного дела. Об этом инциденте мы также рассказывали (опять же см. номер «В» за 30 марта, публикация «Шкотовская криминальная аномалия»).

После дачи объяснений следователю судебные приставы доставили Антонюк домой. Следственные мероприятия не отразились на ее присутствии в списке кандидатов.

Выборы могут отменить?

Что касается победителя выборов Ильи Зызина, то срок его полномочий в должности главы поселения продлится пять лет. Это в лучшем случае. Если до 2025 года Шкотовский муниципальный район не сменит статус и не станет округом. Как это произошло в других районах Приморского края, где главу округа выбирают депутаты окружной думы. И кого они изберут в Шкотовском муниципальном округе, еще неизвестно. Если смена статуса все-таки произойдет, то должность главы Новонежинского сельского поселения автоматически упразднят. Руководить данным муниципальным образованием станет управленец, назначенный главой округа, или менеджер, как сейчас принято говорить.

И в то же время возвращение господина Зызина во власть не исключает вышеназванных требований к нему депутатов муниципального комитета. Вплоть до независимой аудиторской проверки его прежней деятельности в этой должности. Сейчас, когда Илья Владимирович возглавляет поселение, это сделать проще. Он всегда под рукой аудиторов, а если понадобится, то и правоохранительных органов. И, как рассказали корреспонденту «В» члены местного депутатского корпуса, если новоявленный глава откажется выполнять их законные требования, то они будут настаивать на проведении перевыборов.

Более того, депутаты от КПРФ намерены обратиться с заявлением в суд о признании состоявшихся выборов недействительными. Поскольку они усматривают в действиях председателя ТИК Татьяны Арон явный умысел в исключении из предвыборной гонки Натальи Тельбизовой, кандидата от КПРФ.

Сергей КОЖИН