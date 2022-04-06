Владивосток станет воротами в АТР для Белоруссии Приморские порты готовы к перемещению продовольственных грузов из Республики Беларусь в Китай. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко во время экспертно-медийного форума, который прошел в Москве накануне.

Во время брифинга по итогам форума глава региона отметил, что взаимоотношения между Приморским краем и Республикой Беларусь только усиливаются. Одно из новых направлений – отправка в Китай белорусских товаров через приморские порты.

«Мы готовы к перемещению около 9 миллионов тонн грузов, о которых сегодня сказали представители Республики Беларусь, с тем, чтобы они через наши порты отправлялись в Шанхай и другие города. Мы видим здесь возможности отправки автомобильным транспортом, железнодорожным. У нас прекрасно развито портовое хозяйство», – уточнил Олег Кожемяко.

Губернатор добавил, что такое сотрудничество будет взаимовыгодным для обеих сторон.

«Ничего нас не ограничит. Думаю, нынешняя ситуация, наоборот, даст нам новые преимущества», – обозначил он.

Кстати, в эти же дни во Владивостоке состоялся круглый стол на тему «Народы России и Беларуси: единая история и общее будущее». В мероприятии приняли участие представители органов власти, руководители и активисты национально-культурных организаций, эксперты в области международного сотрудничества, ученые, ветераны, историки, журналисты.

Проведение круглого стола было приурочено к значимой памятной дате – Дню единения народов России и Беларуси. Этот праздник в обеих странах отмечается 2 апреля.

«Именно в этот день в 1996 году президенты наших стран подписали договор об образовании сообщества России и Беларуси. Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран. Основная цель проводимой работы – повысить уровень жизни людей, укрепить отношения братских народов в сфере экономического, политического, культурного сотрудничества. Это важная дата, ставшая символом сплоченности наших стран и показывающая их стремление к укреплению дружественных отношений. У нас общие исторические корни, взаимная заинтересованность в устойчивом совместном развитии. Испокон веков мы живем рядом и помогаем друг другу. Для многих белорусов Приморье сегодня является родным домом. На территории края действуют около 50 национально-культурных объединений, среди которых и сообщество белорусов, бережно сохраняющих наследие своего народа здесь, на приморской земле. Приморские белорусы активно участвуют в краевых мероприятиях и популяризируют здесь свои традиции», – подчеркнула замдиректора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

Почетным гостем круглого стола в правительстве Приморского края стал руководитель отделения посольства Республики Беларусь во Владивостоке Валерий Сахно.

«Сила Союзного государства – в наших людях. Мы являемся единой семьей с общими историческими корнями. У нас одни и те же любимые фильмы, книги, песни. Нас объединяет великий русский язык. Нашу дружбу никто и никогда не разрушит. Вместе мы можем горы свернуть. Поэтому сегодня особенно хочется поздравить всех с праздником – Днем единения России и Беларуси! Это очень важная памятная дата для обоих государств. Хочется пожелать всем крепкого здоровья, огромной любви и успехов во всех начинаниях! Удачи и всего самого доброго!» – обратился к присутствующим Валерий Сахно.

Как подчеркнул во время круглого стола руководитель агентства международного сотрудничества края Алексей Старичков, Приморье и Республику Беларусь связывают долгие и очень плодотворные отношения, которые во многом стали таковыми благодаря активной позиции губернатора Олега Кожемяко.

Во время своего выступления Старичков также отметил, что в текущем году планируется заключить новое соглашение о сотрудничестве между Приморьем и Беларусью взамен того, которое было подписано еще в 1997 году.

Евгений СИДОРОВ