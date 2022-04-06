В столице края начали подготовку фонтанов к новому сезону Специалисты МУПВ «ВПЭС» начали приводить в порядок к летнему сезону городские фонтаны. Расконсервация началась с пяти светодиодных фонтанов на ул. Адмирала Фокина.

«Сначала разберем защитную конструкцию, помоем чаши, а потом выполним монтаж осветительного и насосного оборудования. Перед запуском фонтаны обязательно пройдут испытания в тестовом режиме», – пояснил главный механик производственного подразделения эксплуатации тепловых сетей МУПВ «ВПЭС» Евгений Демченко.

Затем к запуску начали готовить светомузыкальный фонтан на Спортивной гавани. Здесь специалисты ВПЭС заменят 30 разноцветных прожекторов (всего на главном городском фонтане насчитывается 215 осветительных приборов). Кроме того, в начале июня планируется покраска внутренней части чаши фонтана в синий цвет.

Также подготовят к запуску фонтаны на Университетской набережной острова Русского, она раположена на территории кампуса ДВФУ.

Городские фонтаны традиционно начнут работать 1 мая, в том числе фонтан на центральной площади.

Евгений СИДОРОВ