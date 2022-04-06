Ветераны проводят уроки мужества
В школах дальневосточной столицы продолжаются уроки мужества. Один из таких уроков прошел накануне в школе № 78.
Председатель совета городского отделения общероссийской некоммерческой организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство» гвардии подполковник запаса Александр Ситников рассказал ребятам о мужестве и героизме российских военных и подвиге героев во время проводимой спецоперации.
Отметим, что подобные уроки ветераны боевых действий проводят для старшеклассников различных образовательных учреждений Владивостока.
Сергей ПЕТРОВ