Ветераны проводят уроки мужества

В школах дальневосточной столицы продолжаются уроки мужества. Один из таких уроков прошел накануне в школе № 78.

6 апр. 2022 Электронная версия газеты "Владивосток" №4896 (6601) от 6 апр. 2022

Председатель совета городского отделения общероссийской некоммерческой организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство» гвардии подполковник запаса Александр Ситников рассказал ребятам о мужестве и героизме российских военных и подвиге героев во время проводимой спецоперации.

Отметим, что подобные уроки ветераны боевых действий проводят для старшеклассников различных образовательных учреждений Владивостока.

Сергей ПЕТРОВ