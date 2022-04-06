В школах Владивостока появится еще один предмет Для пилотного проекта были выбраны семь школ в разных районах города

Проект введения в образовательный процесс уроков робототехники представили главе Владивостока Константину Шестакову и.о. начальника городского управления образования Максим Кильчевский и директор Центра развития робототехники Сергей Мун.

Для пилотного проекта были выбраны семь школ в разных районах города – это образовательные учреждения № 6, 14, 28, 33, 39, 62, 68. Занятия будут поводиться на базе уроков технологии.

«Обучение начнется для учеников четвертых классов. Для уроков робототехники уже закуплено необходимое оборудование. Летом начнется подготовка преподавателей», – уточнил Максим Кильчевский.

Также, по его словам, рассматривается возможность проведения занятий для дошкольников.

Как рассказал Сергей Мун, на уроках ребят познакомят с визуальным программированием подводного робота, алгоритмами управления, обучат работе с датчиками и полезной нагрузкой. Полная программа рассчитана на пять лет – до восьмого класса включительно.

«Не ошибусь, если скажу, что наш Центр развития робототехники известен во всем мире. Его команды не раз становились победителями в самых престижных российских и международных соревнованиях. Я уверен, что результат нашего сотрудничества не заставит себя ждать и в ближайшее время мы сможем гордиться победами и достижениям уже школьных команд», – отметил глава Владивостока.

Также продолжится сотрудничество школ с технопарком «Кванториум». Ребята по-прежнему смогут изучать основы промышленного дизайна, работать в программах 3D-моделирования, создавать роботов и писать код для их работы. А для тех, кто еще незнаком с технопарком, в «Кванториуме» организуют различные мастер-классы и дни открытых дверей.

Кроме того, планируется расширить перечень образовательных программ. По инициативе Константина Шестакова сейчас рассматривается возможность привлечения к совместной работе в «Кванториуме» федерации го.

«Необходимо, чтобы в нашем «Кванториуме» жизнь бурлила, чтобы как можно больше ребят получали здесь образование. Не менее важно, чтобы и родители могли познакомиться с технопарком. Поэтому дни открытых дверей здесь обязательно продолжатся», – подчеркнул глава города.

Напомним, что технопарк «Кванториум» был открыт во Владивостоке 19 декабря 2019 года. Сегодня он предлагает обучение по нескольким направлениям. Здесь работают IT-квантум, VR/AR-квантум, Энерджиквантум, Хайтек, Промробоквантум, Промдизайнквантум, Биоквантум, а также проходят занятия по математике, английскому языку и квантошахматам.

Евгений СИДОРОВ