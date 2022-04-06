Экологические стенания Видные экологи, ученые и общественники встретились во Владивостоке и молчать не стали

Оживленные споры, подписание соглашений, выступления, перерастающие в митинги против коррупции и бездействия власти, – сложно представить, но все это произошло в рамках одного экологического форума. Причем это только в части заседаний.

Известные приморские зоозащитники, экологи, представители власти, ученые и активисты встретились во ВГУЭС во время Международного экологического форума, который проходил с 29 марта по 1 апреля.

Программу собрали насыщенную, начали с юбилея Арсеньева, упомянуть о котором теперь стремятся на каждом более-менее крупном мероприятии, потом перешли к исчезающим диким кошкам, лесным пожарам, угольным терминалам и загрязненным водоемам.

Вывод ученые мужи сделали один: с экологией в Приморье и даже в России в целом почему-то совсем плохо. Но обо всем по порядку.

Зверье границ не наблюдает

Большие нововведения ждут «Землю леопарда». По самым положительным прогнозам, совсем скоро нацпарк станет частью крупного трансграничного проекта. Стимулом к этому стали кошки-путешественницы. Обитающие на территории парка дальневосточные леопарды и амурские тигры то и дело переходят границу между государствами. Одни после такой иностранной прогулки возвращаются в Приморье, другие обживаются за китайской границей.

– Сейчас у нас ходят туда-сюда около 40 леопардов, от границ отходят на расстояние до 40 километров. А 15 кошек постоянно обитают на территории КНР. Это радует, потому что к началу XXI века в Китае оставалось лишь два тигра, леопардов не было вовсе. Благодаря созданию нацпарка нам удалось увеличить популяцию кошек с 35 особей до 120, 15 из которых еще малыши. Так как взрослых самцов становится все больше, они стремятся осваивать новые территории, – говорит директор «Земли леопарда» Виктор Бардюк.

За состоянием животных следят специалисты по обе стороны границы. Обеспечить благополучие популяции должен будет трансграничный резерват «Земля больших кошек». На его территории тигры и леопарды будут находиться под особой охраной как России, так и Китая. Распоряжение о создании резервата было одобрено правительством РФ еще в 2009 году, но, как выразился заместитель руководителя экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Нам Сангмин, «наши усилия по кооперации оставляют желать лучшего».

Что именно мешало проекту запуститься все это время, сказать трудно. Но, по словам Виктора Бардюка, текст соглашения о создании межгосударственной особо охраняемой природной территории (ООПТ) уже готов. Подписать его надеются во время тигриного форума, который состоится в сентябре.

Как стать президентом?

Подписание соглашений – лишь малая часть огромной работы экологов по сохранению популяций леопардов, тигров и других зверей. Животные вряд ли будут жить в местности, где невозможно найти пропитание и укрытие. А сделать это благодаря человеческим «усилиям» с каждым годом становится все сложнее.

– Амурский тигр – не просто красивый символ региона. Это вершина пищевой цепи тайги. Его благополучие зависит от благополучия экосистемы, в которой он обитает. Уничтожив лес, родники, реки, мы уничтожим и все, что в них живет, – считает директор Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Петр Осипов. – Наибольшая угроза как в России, так и в мире висит над пресноводными системами. Они утрачиваются быстрее всего. Сейчас ведется работа по исследованию влияния изменений климата на водные системы, проводятся исследования.

По словам приморских экологов, во всем мире наш регион считается уникальным из-за особенностей его малых речных экосистем. Но вот беречь эту уникальность не спешат. Много лет специалисты борются за чистоту и сохранность речек, протекающих на территории Владивостока. До сих пор жалобы, письма властям и ужасающие показатели воды из взятых активистами проб не возымели на администрацию должного эффекта.

– Куда ни глянь, у нас ручьи с радужными разводами. В Снеговой Пади строительство ведется в пределах водной зоны, в низовьях Второй речки начинаются работы. А вы туда придите, принюхайтесь. Да вы упадете! Там уже все гниет, просто катастрофа, – рассказывает председатель Координационного совета по проблемам экологии Приморского края Татьяна Вшивкова. – В бухту Новик, которая рядом с университетом, сбрасываются неочищенные воды. Кто придумал сливать их туда, я не знаю. Видимо, не самый умный человек. Ведь она закрытая!

Эксперты утверждают, что все свои исследования водных объектов они сопровождают «обращениями куда положено». Только большинство из них так и остаются без ответа. Основную задачу местных властей Татьяна Вшивкова видит в сохранении городских зеленых зон, ведь восстанавливать утраченную экосистему будет куда сложнее, а главное, дороже, чем обезопасить то, что имеется сейчас.

– Я уже много лет нашим товарищам из правительства говорю: хотите стать президентом – поступайте как мэр Сеула. В Корее вскрыли реку, которая долгое время была под бетоном, вернули ей прежнее состояние. Прежней извилистости, конечно, не достигли, зато озеленили пространство. Этого мэра и его инициативу тогда поддержала вся страна. В конце концов его избрали президентом, – рассказывает эколог. – Можно, конечно, понастроить много всяких пространств. Но лучше все же постараться вернуться к естественности.

Территория опережающего разрушения

К середине форума складывается впечатление, что Приморье – одна большая экологическая проблема. Угольные терминалы в Находке, Владивостоке, Посьете, поселке Дунай, неправильная утилизация отходов, некорректная работа очистных сооружений, завод минеральных удобрений и, наконец, планы по строительству Восточного нефтехимического комплекса под Находкой, проект которого вновь вынесли на обсуждение зимой этого года. Экологи с грустью шутят, что аббревиатуру ТОР теперь нужно расшифровывать как «территория опережающего разрушения», и считают, что жить в крае скоро будет невыносимо.

– Уже приступили к строительству Приморского металлургического завода в Большом Камне. Он гарантированно убьет угольной пылью часть обитателей Уссурийского залива. Но в нашем регионе нельзя строить опасные производства на берегу моря по еще одной причине – муссоны. Летом с юга-востока на северо-запад несет туман. Он смешивается с опасными веществами, которые выделяются на заводах, и идет в города. Получается ядовитый коктейль, – говорит руководитель регионального отделения общественного движения по противодействию коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления «Хранители леса» Петр Довганюк. – И я абсолютно уверен, что руководство края все это прекрасно понимает. Но почему-то не решает вопрос.

А дальше только хуже, считают эксперты. Отдельно обсуждалась новость об ослаблении государственного экологического контроля. Якобы за последние несколько недель был принят ряд постановлений и поправок к законодательству, которые за два года практически полностью отменяет все виды госрегулирования выбросов загрязняющих веществ.

Корреспонденты «В» постарались найти подтверждение этому факту. В Сети журналистам удалось найти упоминания о продлении срока так называемого «Эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» с 2024-го до 2026 года.

Закон предполагает, что в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите в рамках эксперимента на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха будет утверждаться план по снижению выбросов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Как видите, Приморье в этих списках не фигурирует.

На два года также откладывается требование по созданию автоматического контроля выбросов на предприятиях-загрязнителях I категории опасности. К ним относятся организации, занимающиеся прямой добычей сырой нефти, различных руд, производством кокса, нефтепродуктов, керамических изделий, цементного клинкера, бумаги, картона, а также разведением птицы, свиней и проч.

За деятельностью многих опасных предприятий стараются следить активисты и волонтеры. В Хабаровском крае даже создали специальную организацию – «Экодозор». Ее инспекторы с помощью оперативного мониторинга фиксируют нарушения и передают их в ответственные органы.

– Экологическое правовое поле в стране настолько размыто, что применить реальные санкции к нарушителям иногда оказывается невозможно. От региона к региону может использоваться диаметрально противоположная правоприменительная практика наказаний. При этом порядка 80 % экологических правонарушений вообще не фиксируется, – рассказал председатель Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров.

В Приморском крае организации, подобной «Экодозору», на данный момент не существует.

Выжженная земля

Когда с международной торговлей возникли проблемы, приморцы понадеялись на огурцы и другие овощи местных фермеров. Все-таки программа импортозамещения сколько лет работает! Но и здесь не все так просто. По словам экологов, чистых плодородных почв в регионе практически не осталось. Виноваты в этом наши ближайшие заграничные соседи.

– В отдельных районах Приморского края ежегодно фиксируется увеличение содержания запрещенных в России пестицидов. Ханкайский район в прошлом году даже был отнесен к категории очень сильного загрязнения. Ситуация патовая. Эти пестициды – наследие наших китайских друзей, – рассказывает кандидат биологических наук доцент Международного института туризма и гостеприимства Наталья Иваненко.

Китайские аграрии применяют истощительные интенсивные технологии с использованием больших доз удобрения. После такого возделывания почвам нужно восстанавливаться от 10 до 100 лет. Ускорить процессы можно при помощи внесения в землю органических удобрений, таких как навоз или торф, смешанных с культурами микроорганизмов. Постепенно такие добавки разрушают остаточные количества пестицидов. Но на хороший урожай на таких полях не стоит рассчитывать около 5 лет.

Сейчас китайцам запрещено возделывать почвы в приграничных районах. Для работы на приморских полях им нужны лицензии, получить которые невозможно. Но, по словам Натальи Иваненко, иногда заезжих фермеров на полях можно встретить до сих пор. Следить за соблюдением закона и проверять разрешения на работу должны местные власти. Сложно сказать, действительно ли ими выполняется эта обязанность.

В конце форума его участники составили сводный документ с предложениями по улучшению экологической ситуации в крае. Будут ли они рассмотрены, покажет время.

Марина ЗУБКО