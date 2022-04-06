Альпинисты по нужде Выявлена очередная многоэтажка, лифты в которой не работают уже много месяцев и даже лет

На видео, которое прислал Союзу независимых медиа житель Владивостока, пожилая женщина с трудом поднимается по лестнице в одном из подъездов дома № 28 на Надибаидзе. Видно, что пенсионерке тяжело дается каждая ступенька, она помогает себе палочкой и наконец преодолевает первый пролет. А впереди – дорога на шестой этаж...

Девятиэтажная панелька выглядит не очень приветливо как снаружи, так и внутри. Краска на стенах не просто обшарпана – в некоторых местах ее нет вместе со штукатуркой и верхним цементным слоем, на деформированных перилах отсутствует деревянный поручень, на пролетах горят тусклые лампочки. В подъезде находятся два лифта, но один из них, по словам местных, не работает уже несколько лет, другой сломался уже в этом году и пока также не действует.

– У нас живет много стариков, некоторые поднимаются к себе в квартиру по полчаса, потому что тяжело передвигаться, – рассказывает жилец дома Олег. – Мы уже обращались в управляющую компанию, там нам говорят, что заказали запчасти для ремонта в Москве, но пока они не пришли.

Мужчина вспоминает, что несколько раз самостоятельно звонил в УК «Чуркин». Говорит, что диспетчер отвечала неохотно и раздраженно, пару раз даже бросала трубку. Ситуацию с лифтами это, конечно, не изменило, но и обвинить компанию в полном бездействии он тоже не может. Например, не так давно «управляйка» заасфальтировала территорию возле многоэтажки.

Позитивных отзывов о работе компании в Интернете намного меньше, чем негативных. Впрочем, это обычная тенденция в отношениях собственников и «управляек». На одном из городских сайтов жильцы соседних с Надибаидзе, 28 домов в феврале 2022 года жаловались на неубранный во дворах снег, сломанный доводчик подъездной двери, а прошлым летом жительница Владивостока написала, что диспетчер организации «отвечает с нервами и не умеет вести конструктивный диалог».

Неизвестно, было это удачное стечение обстоятельств или местные все же слегка преувеличивали агрессивность работников УК, но звонок корреспондента агентства работники компании восприняли спокойно. На вопрос о неработающих лифтах нам пообещали перезвонить, как только на месте будет инженер, резонно отметив: «Но вы же понимаете, что это гостинки. Там нередко случается вандализм, оборудование ломают».

Перезвонивший через несколько часов инженер компании Людмила Ярунина уверила журналистов, что ремонт лифтов будет произведен. Вот только когда – вопрос открытый.

– Замену лифта, который уже давно отключен, будет производить летом Фонд капитального ремонта. Ничего более конкретного о сроках сказать не можем. А на втором полетели тросы и направляющие штифты. Здесь у нас таких деталей нет. Организация, которая обслуживает эти лифты, уже отправила заявку на запчасти. Но сейчас из-за изменений в логистике все процессы замедлились. Пока никаких подвижек, – комментируют в организации.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов подтвердил, что дом внесен в план по замене лифтов на этот год. Но, по прогнозам, работы начнутся не раньше июня.

На вопрос о ремонте в подъездах многоэтажки в управляющей компании ответили, что работы действительно производились довольно давно. Но заявки, точнее, протокола с собрания жильцов с просьбой начать ремонт в УК не поступало. Тем не менее в организации пообещали, что постараются произвести работы в этом году.

– Сейчас постоянно меняются цены на материалы. Пока устойчивости на рынках не будет, мы ничего не можем предпринять. Потому что мы одну цену закладываем в смету, а к началу производства работ она уже меняется, к окончанию тем более. Да и подрядчиков нужно найти хороших. Сейчас это сложно, все разъехались, – подытожила Людмила Ярунина.

Марина ЗУБКО