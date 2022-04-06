«Давно пора было это сделать!» Почетные граждане и ветераны края обратились с открытым письмом к президенту

По инициативе председателя Совета почетных граждан Владивостока и Приморского края Светланы Морозовой общественники объединились и написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину.

Под обращением подписались представители Совета почетных граждан Владивостока и края, общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Союза ветеранов госбезопасности, общественных организаций «Боевое братство» и «Контингент», Союза десантников, общественной организации ветеранов морской пехоты «Сатурн», а также общественной организации инвалидов войны в Афганистане, инвалидов локальных войн и военных конфликтов.

Публикуем текст письма.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы, почетные граждане города Владивостока и Приморского края, ветераны войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, ветераны государственной безопасности Приморского края, обращаемся к Вам с открытым письмом, чтобы выразить Вам всестороннюю поддержку Вашим действиям и проводимой спецоперации по освобождению Донбасса на Украине нашими доблестными войсками.

Более того, мы хотим Вам сказать: давно пора было это сделать! Давно!

Уважаемый Владимир Владимирович! Мы – люди старшего поколения. Мы те, о ком говорят «родом из СССР», и мы гордимся этим. Российский многонациональный народ, наши отцы и деды успешно воевали на полях Украины, освобождая эти малороссийские земли в годы Великой Отечественной войны от фашистских полчищ. Мы жили в стране, где русские и украинцы были братьями. Нас как ножом по живому разделил сговор в Беловежской Пуще, когда вместо трех сестер-республик вдруг появились три разных государства: Россия, Белоруссия, Украина. Мы верили, что это будут братские, родные, стоящие в едином строю государства! Долго искренне верили.

С тяжелым сердцем, с огромной горечью и болью, обидой наблюдали за тем, как на родной нам и любимой Украине начало появляться, нахально укрепляться истинно фашистско-бандеровское государство, пропитанное русофобией, злостным национализмом. Мы со слезами следили за новостями из Донбасса, где восемь лет шла война. Мы волновались о судьбе Украины, над которой США, не скрываясь, проводили страшный эксперимент, зомбируя целую нацию, заражая ее ненавистью к России, возрождая жестокий фашизм.

Мы очень долгое время ждали и верили, что Россия должна вмешаться в происходящее на Украине.

Мы считаем, что Вы приняли единственно правильное патриотичное решение и полностью поддерживаем его.

Мы понимаем, как нелегко вести спецоперацию, как сложно живется нашей стране в кольце постоянных несправедливых экономических санкций, которыми ее сейчас усиленно дополнительно обложили. А за что? За то, что наши мужественные воины выполняют благородную миссию – рубят головы гидре фашизма и национализма. Мы знаем, кто поддерживает и подпитывает фашиствующий националистический режим на Украине, и видим, как далеко за океан уходят ниточки…

Мы твердо уверены: начатое освободительное дело нужно довести до победы. Мы потерпим. Мы переживем. Не такое наша страна переживала в былые годы и всегда выходила победителем. Мы уверены: Россия выполнит свою благородную, честную, невероятно сложную, очень важную, светлую миссию.

Мы также полностью поддерживаем начатую патриотическую работу внутри России.

Еще раз выражаем Вам нашу искреннюю поддержку. Просим Вас: берегите себя, свое здоровье. Вы нужны России, которую мы очень любим. Вы нужны нашему народу. Мы верим Вам, любим Вас – нашего российского великого патриота – сына!

Светлана Сергеевна Морозова, председатель Совета почетных граждан Приморского края, председатель почетных граждан города Владивостока, почетный гражданин Приморского края, почетный гражданин города Владивостока от имени 670 почетных граждан Приморского края и города Владивостока.

Дмитрий Николаевич Григорович, почетный гражданин Приморского края, председатель Совета Приморской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов от имени 200 000 членов организации.

Виталий Иванович Добровольский, почетный гражданин Приморского края, председатель Союза ветеранов госбезопасности Приморского края от имени 132 членов организации.

Александр Михайлович Федоров, руководитель Приморского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» от имени 3000 членов организации.

Владимир Иванович Макаров, председатель Владивостокской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов от имени 87 000 членов организации.

Андрей Николаевич Водеников, председатель Приморской краевой общественной организации ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников» от имени 550 членов организации.

Александр Павлович Зюба, председатель Общественной организации социальной поддержки и защиты ветеранов боевых действий на территории РФ, на территории других государств и семей погибших ветеранов «Контингент» Приморского края от имени 78 членов организации.

Николай Петрович Пайков, заместитель председателя Совета Приморской краевой общественной организации ветеранов-танкистов «Бастион» от имени 56 членов организации.

Владимир Евгеньевич Лобастов, президент Приморской краевой общественной организации ветеранов морской пехоты «Сатурн» от имени 1263 членов организации.

Олег Анатольевич Михайлов, председатель Приморской краевой общественной организации инвалидов войны в Афганистане, инвалидов локальных войн и военных конфликтов от имени 232 членов организации.