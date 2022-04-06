Какие знаки зодиака смогут осуществить свою заветную мечту до конца весны Впереди два весенних месяца – апрель и май. Они станут счастливым временем для некоторых представителей зодиакального круга. Астрологи портала Ftimes обращают внимание на два важнейших события: коридор затмений и соединение Юпитера с Нептуном. Небесные светила подарят исполнение заветной мечты четырем знакам зодиака.

Соединение Нептуна и Юпитера 12 апреля поможет решить вопросы, связанные с психологией, миграцией и творчеством. Благоприятный период для решения проблем со здоровьем. Если мечта связана с переездом, то пришло время исполнить ее. Это касается всех вне зависимости от даты рождения.

Коридор затмений начнется 30 апреля и продлится до 16 мая. Астрологи советуют решать в этот период финансовые вопросы. Можно искать подработку, начинать ремонт или совершать любые действия для повышения комфорта жизни.

Тельцы осуществят свою мечту благодаря безупречному везению

Представители знака привыкли добиваться всего самостоятельно. Везение и удача редко им способствуют. Весной 2022 года Вселенная наконец-то обратит внимание на Тельцов. Тотальное и безупречное везение позволит осуществить истинную мечту.

Многим поступит неожиданное предложение, связанное с прошлым. Возможно, этому способствует бывший партнер или работодатель. В любом случае отвергать его не стоит. Это отличная возможность реализовать себя и улучшить материальное положение.

Раху, или узел будущего, находится в созвездии Тельца возле Урана. В ближайшие два года представители знака почувствуют поддержку от высших сил. За что бы они ни брались, им будет сопутствовать удача.

Львы исполнят мечту, связанную с продвижением или путешествиями

Весной представители знака смогут быстро изменить свою жизнь в лучшую сторону. Юпитер перейдет в дружественное созвездие Овна. Это позволит Львам достичь успеха в таких сферах, как обучение, продвижение по карьерной лестнице, путешествия.

Да и в целом Львы зарядятся жизненной энергией. Поэтому у них хватит сил для всего, что собирались сделать. Коридор затмений пройдет в секторе достижений, благодаря чему представители знака смогут быстрее получить повышение на работе.

Козероги переживут небольшую турбулентность весной и изменят приоритеты

Начинаются перемены, которых не ждал консервативный знак. Но не стоит волноваться. Судьба оставит все, что важно, но некоторые приоритеты изменятся. Отпускайте без сожаления все, что уходит.

В апреле и мае будут благоприятны такие занятия, как получение вида на жительство, оформление визы, обучение детей, создание бизнеса, реализация социальных проектов.

Козерогам удастся исполнить свою большую мечту, не прилагая особых усилий. Вселенная сделает подарок за трудолюбие и упорство представителей знака.

Рыбы реализуют свои самые смелые фантазии

Юпитер в соединении с Нептуном одарит представителей знака подарками. Чего бы ни пожелали Рыбы, это сбудется. Поэтому смело мечтайте и фантазируйте!

Благосклонность небесных светил не стоит использовать для решения каких-то незначительных задач. Думайте глобально. Еще лучше инвестировать в будущее. Для этого покупайте недвижимость, получайте дополнительное образование, планируйте переезд и собирайте чемоданы. Главное, не бойтесь признаться себе в желаниях и двигайтесь навстречу мечте.