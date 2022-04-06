Детей из Донбасса пригласили отдохнуть нынешним летом в Приморском крае Губернатор Приморья Олег Кожемяко пригласил детей из Донецкой и Луганской Народных Республик отдохнуть в оздоровительных центрах края. Другие меры помощи и поддержки жителей этих территорий обсудили во время телемоста между Приморьем и Донбассом.

В телемосте, организованном по инициативе Ассамблеи народов Приморского края, приняли участие представители ветеранских организаций, Общественной палаты регионов.

Приветствуя Ассамблею народов Луганска, Олег Кожемяко назвал проводимую операцию «своевременной мерой, позволяющей навести порядок на территории республик».

«Мы видим, насколько нацистская зараза распространилась в души молодых людей при попустительстве властей Украины. Развязанный ими геноцид, приведший к жертвам среди населения, не мог оставаться без ответа. Наша страна не откажется от своих действий, будем продолжать их до тех пор, пока люди не смогут жить спокойно, не боясь быть убитыми лишь за то, что говорят по-русски», – обратился к жителям республик губернатор.

Председатель правления Ассамблеи народов Луганска Ольга Сысоева поблагодарила Приморский край за возможность проведения телемоста и оказываемую поддержку ее народам.

«Без решения Владимира Владимировича Путина мы бы до сих пор жили в страхе и гнете», – подчеркнула она.

По словам Ольги Сысоевой, главные проблемы, которые стоят сейчас перед жителями Луганска, – обеспечение лекарствами, в том числе перевязочными средствами, налаживание быта. Наиболее тяжело сейчас приходится детям.

Олег Кожемяко предложил ребят из Донбасса отправить на отдых в Приморье. Представители республик определят потребность, а профильные ведомства в Приморском крае займутся организацией приема детей.

Смогут приехать в Приморский край и взрослые жители Донецка и Луганска. Олег Кожемяко поручил определить потребность в специалистах на предприятиях и в компаниях региона. Также край продолжает собирать гуманитарную помощь для жителей пострадавших от военных действий республик – на сегодняшний день край уже отправил на Донбасс более 45 тонн гуманитарного груза.

Сергей ПЕТРОВ